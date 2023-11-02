Путин: доходы россиян растут выше инфляции

За восемь месяцев заплаты прибавили 7,5% в реальном выражении, сказал президент

02 ноября 2023, 07:31, ИА Амител

Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Доходы россиян растут выше инфляции, заявил президент Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам. Об этом пишет РИА Новости.

По данным главы государства, за восемь месяцев заплаты прибавили 7,5% в реальном выражении.

На совещании российский лидер также заявил, что экономическая ситуация в стране в целом развивается предсказуемо, в соответствии с прогнозом. Так, за девять месяцев текущего года ВВП страны вырос на 2,8% по сравнению с тем же периодом 2022-го.

Кроме того, обсуждая запрет на ввоз в Россию западных товаров, Путин пошутил, что чем меньше в РФ будут ввозить барахла с Запада, тем меньше к нам будет попадать постельных клопов.