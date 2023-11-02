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Путин: доходы россиян растут выше инфляции

За восемь месяцев заплаты прибавили 7,5% в реальном выражении, сказал президент

02 ноября 2023, 07:31, ИА Амител

Владимир Путин / Фото: kremlin.ru
Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Доходы россиян растут выше инфляции, заявил президент Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам. Об этом пишет РИА Новости.

По данным главы государства, за восемь месяцев заплаты прибавили 7,5% в реальном выражении.

На совещании российский лидер также заявил, что экономическая ситуация в стране в целом развивается предсказуемо, в соответствии с прогнозом. Так, за девять месяцев текущего года ВВП страны вырос на 2,8% по сравнению с тем же периодом 2022-го.

Кроме того, обсуждая запрет на ввоз в Россию западных товаров, Путин пошутил, что чем меньше в РФ будут ввозить барахла с Запада, тем меньше к нам будет попадать постельных клопов.

Экономика Владимир Путин зарплаты

Комментарии 33

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Гость

07:41:08 02-11-2023

Да потерпим, мобилизации больше не надо

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Гость

08:00:27 02-11-2023

Да, заплаты они такие, чем дальше, тем больше.

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Гость

08:05:22 02-11-2023

Новость очень хорошая, рад за Россиян! Не радует только одно, была зарплата год назад 18000, а сейчас 20000.

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Гость

08:06:42 02-11-2023

А у меня вопрос, у каких? Я то россиянин, и у меня ЗП даже на МРОТ не индексируют. Оклад 7 тыс. Остальное премиально- на усмотрение начальства. Хотя по закону оклад не может быть меньше МРОТ!

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Гость

09:03:08 02-11-2023

Гость (08:06:42 02-11-2023) А у меня вопрос, у каких? Я то россиянин, и у меня ЗП даже н... В социальной защите аналогично, оклады 7400 с 1 октября 7800 в реальном выражении зп поднялась на 350 ре, даже официально ответили, что оклад повысили на 5,5% а что ТК РФ нарушили .....?

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Гость

11:32:38 02-11-2023

Гость (08:06:42 02-11-2023) А у меня вопрос, у каких? Я то россиянин, и у меня ЗП даже н... так спросите у своего начальства, как они могут нарушать закон? и почему им это позволяют? или вы все врете, простите?

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Гость

11:57:58 02-11-2023

Гость (08:06:42 02-11-2023) А у меня вопрос, у каких? Я то россиянин, и у меня ЗП даже н... За кого голосовали?

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Гость

08:19:06 02-11-2023

Мы рады за них!

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Гость

08:37:53 02-11-2023

Кошелёк все пухнет и пухнет.

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Гость

08:52:29 02-11-2023

Нет оснований не доверять президенту. А если у вас доходы не растут быстрее чем всё дорожает, значит вы не россиянин или либерал, что ещё страшнее.

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Гость

09:00:27 02-11-2023

Гость (08:52:29 02-11-2023) Нет оснований не доверять президенту. А если у вас доходы не... Не дай Бог стать либерастом.

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Гость

08:56:52 02-11-2023

Жить стало лучше, жить стало веселее. Спасибо партии родной и главному...

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Гость

08:58:51 02-11-2023

Гость (08:06:42 02-11-2023) А у меня вопрос, у каких? Я то россиянин, и у меня ЗП даже н... Ну вот у вас 7 у депутата 500 средняя у вас 253. Индексация бюджетников на 5,5% увеличивает вашу среднюю ЗП на 15 тысяч. А это значит одна только индексация больше, чем прожиточный минимум. Грех жаловаться

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Гость

09:01:39 02-11-2023

Тут недавно его спросили почему доставщик еды получает в два раза больше чем старший научный сотрудник НИИ. Он очень удивился, сказал что первый раз о таком слышит и нужно с этим что-то делать :)

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Гость

09:21:14 02-11-2023

Гость (09:01:39 02-11-2023) Тут недавно его спросили почему доставщик еды получает в два... А что делать?Снег опустился,самокатам и велосипедам нет ходу.Природа,блин,природа,блин,природа.А против природы не попрёшь.

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Гость

09:04:52 02-11-2023

Врет старик, и о каких россиянах говорит? О тех у кого гражданств несколько ?

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Гость

09:23:36 02-11-2023

У которых гражданств несколько, уже 1,5 года как не россияне

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Гость

09:26:33 02-11-2023

Верю Владимиру Владимировичу, как ввели десяти и пяти рублевые кулюры за пенсией прихожу с мешком из под сахара.

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Гость

09:36:19 02-11-2023

Гость (09:26:33 02-11-2023) за пенсией прихожу с мешком А откуда у вас мешок из под сахара?? ничесе вы богач сахар мешками покупать! еще и жалится

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Гость

09:54:39 02-11-2023

Гость (09:36:19 02-11-2023) А откуда у вас мешок из под сахара?? ничесе вы богач сахар м... Глупый вопрос. Найти мешок из под сахара не проблема, а вот с сахаром мешок проблема.

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Светлана

16:02:37 02-11-2023

Гость (09:36:19 02-11-2023) А откуда у вас мешок из под сахара?? ничесе вы богач сахар м... Моя мама тоже ходит с мешком для сахара в магазин. Пятикилограммового.

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Гость

09:38:14 02-11-2023

Вроде и живу в Барнауле, и гражданство россиянское. Но у россиян растут зарплаты, а у меня- нет. Может, я не россиянин?

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Гость

09:50:51 02-11-2023

Вполне возможно и правда. Зарплаты подскочили во многих местах. Например, кореш в том году на заводе получал 30-40 тр. В этом его позвали на другой завод, и сейчас он 80 получает и зп растет. Работать некому. Также из за того что снизился объем продаж новых авто, увеличился спрос на услуги автосервисов - работать некому - зп растут кратно.

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Гость

11:19:49 02-11-2023

Гость (09:50:51 02-11-2023) Вполне возможно и правда. Зарплаты подскочили во многих мест... Что за чудесные заводы, какая должность?

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Гость

10:00:05 02-11-2023

Правительство на другой планете живёт… родной.

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Гость

10:03:58 02-11-2023

Да ему что в папочке подают, он то и читает. А в окно ему не видно. Да и нет окон

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Гость

10:05:05 02-11-2023

в Москве может и прибавили...

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Гость

10:11:21 02-11-2023

Работаю в крупной частной организации, ЗП последний раз менялась в январе 2022 года. С того времени ЗП не увеличилась ни на копейку.

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Гость

10:40:54 02-11-2023

Гость (10:11:21 02-11-2023) Работаю в крупной частной организации, ЗП последний раз меня... Надо было идти в бюджет )))

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Гость

10:50:23 02-11-2023

Гость (10:40:54 02-11-2023) Надо было идти в бюджет )))... Да, там получки прут как на дрожжах... Главное голову из телевизора не вынимать. А то когнитивный диссонанс и крушение надежд.

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Гость

11:43:50 02-11-2023

Путин пошутил, что санкции снижают риски завоза в Россию постельных клопов -------- Так про рост з/п он тоже пошутил. Это же все он на экономическом форуме шутил.

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Элен без ребят

12:49:33 02-11-2023

за три года моя ЗП действительно выросла на целых 3 тыщи! было 17, стало 20. значит я тоже россиянка. посмотрела в паспорт, точно- она!

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Гость

07:38:23 03-11-2023

Моему папе 86 лет. Он умный и мудрый, давно живет, много видел. Он уверен, Путин хороший и глаза у него добрые и честные. а вот бояре его обманывают.

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