Путин: доходы россиян растут выше инфляции
За восемь месяцев заплаты прибавили 7,5% в реальном выражении, сказал президент
02 ноября 2023, 07:31, ИА Амител
Доходы россиян растут выше инфляции, заявил президент Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам. Об этом пишет РИА Новости.
По данным главы государства, за восемь месяцев заплаты прибавили 7,5% в реальном выражении.
На совещании российский лидер также заявил, что экономическая ситуация в стране в целом развивается предсказуемо, в соответствии с прогнозом. Так, за девять месяцев текущего года ВВП страны вырос на 2,8% по сравнению с тем же периодом 2022-го.
Кроме того, обсуждая запрет на ввоз в Россию западных товаров, Путин пошутил, что чем меньше в РФ будут ввозить барахла с Запада, тем меньше к нам будет попадать постельных клопов.
07:41:08 02-11-2023
Да потерпим, мобилизации больше не надо
08:00:27 02-11-2023
Да, заплаты они такие, чем дальше, тем больше.
08:05:22 02-11-2023
Новость очень хорошая, рад за Россиян! Не радует только одно, была зарплата год назад 18000, а сейчас 20000.
08:06:42 02-11-2023
А у меня вопрос, у каких? Я то россиянин, и у меня ЗП даже на МРОТ не индексируют. Оклад 7 тыс. Остальное премиально- на усмотрение начальства. Хотя по закону оклад не может быть меньше МРОТ!
09:03:08 02-11-2023
Гость (08:06:42 02-11-2023) А у меня вопрос, у каких? Я то россиянин, и у меня ЗП даже н... В социальной защите аналогично, оклады 7400 с 1 октября 7800 в реальном выражении зп поднялась на 350 ре, даже официально ответили, что оклад повысили на 5,5% а что ТК РФ нарушили .....?
11:32:38 02-11-2023
Гость (08:06:42 02-11-2023) А у меня вопрос, у каких? Я то россиянин, и у меня ЗП даже н... так спросите у своего начальства, как они могут нарушать закон? и почему им это позволяют? или вы все врете, простите?
11:57:58 02-11-2023
Гость (08:06:42 02-11-2023) А у меня вопрос, у каких? Я то россиянин, и у меня ЗП даже н... За кого голосовали?
08:19:06 02-11-2023
Мы рады за них!
08:37:53 02-11-2023
Кошелёк все пухнет и пухнет.
08:52:29 02-11-2023
Нет оснований не доверять президенту. А если у вас доходы не растут быстрее чем всё дорожает, значит вы не россиянин или либерал, что ещё страшнее.
09:00:27 02-11-2023
Гость (08:52:29 02-11-2023) Нет оснований не доверять президенту. А если у вас доходы не... Не дай Бог стать либерастом.
08:56:52 02-11-2023
Жить стало лучше, жить стало веселее. Спасибо партии родной и главному...
08:58:51 02-11-2023
Гость (08:06:42 02-11-2023) А у меня вопрос, у каких? Я то россиянин, и у меня ЗП даже н... Ну вот у вас 7 у депутата 500 средняя у вас 253. Индексация бюджетников на 5,5% увеличивает вашу среднюю ЗП на 15 тысяч. А это значит одна только индексация больше, чем прожиточный минимум. Грех жаловаться
09:01:39 02-11-2023
Тут недавно его спросили почему доставщик еды получает в два раза больше чем старший научный сотрудник НИИ. Он очень удивился, сказал что первый раз о таком слышит и нужно с этим что-то делать :)
09:21:14 02-11-2023
Гость (09:01:39 02-11-2023) Тут недавно его спросили почему доставщик еды получает в два... А что делать?Снег опустился,самокатам и велосипедам нет ходу.Природа,блин,природа,блин,природа.А против природы не попрёшь.
09:04:52 02-11-2023
Врет старик, и о каких россиянах говорит? О тех у кого гражданств несколько ?
09:23:36 02-11-2023
У которых гражданств несколько, уже 1,5 года как не россияне
09:26:33 02-11-2023
Верю Владимиру Владимировичу, как ввели десяти и пяти рублевые кулюры за пенсией прихожу с мешком из под сахара.
09:36:19 02-11-2023
Гость (09:26:33 02-11-2023) за пенсией прихожу с мешком А откуда у вас мешок из под сахара?? ничесе вы богач сахар мешками покупать! еще и жалится
09:54:39 02-11-2023
Гость (09:36:19 02-11-2023) А откуда у вас мешок из под сахара?? ничесе вы богач сахар м... Глупый вопрос. Найти мешок из под сахара не проблема, а вот с сахаром мешок проблема.
16:02:37 02-11-2023
Гость (09:36:19 02-11-2023) А откуда у вас мешок из под сахара?? ничесе вы богач сахар м... Моя мама тоже ходит с мешком для сахара в магазин. Пятикилограммового.
09:38:14 02-11-2023
Вроде и живу в Барнауле, и гражданство россиянское. Но у россиян растут зарплаты, а у меня- нет. Может, я не россиянин?
09:50:51 02-11-2023
Вполне возможно и правда. Зарплаты подскочили во многих местах. Например, кореш в том году на заводе получал 30-40 тр. В этом его позвали на другой завод, и сейчас он 80 получает и зп растет. Работать некому. Также из за того что снизился объем продаж новых авто, увеличился спрос на услуги автосервисов - работать некому - зп растут кратно.
11:19:49 02-11-2023
Гость (09:50:51 02-11-2023) Вполне возможно и правда. Зарплаты подскочили во многих мест... Что за чудесные заводы, какая должность?
10:00:05 02-11-2023
Правительство на другой планете живёт… родной.
10:03:58 02-11-2023
Да ему что в папочке подают, он то и читает. А в окно ему не видно. Да и нет окон
10:05:05 02-11-2023
в Москве может и прибавили...
10:11:21 02-11-2023
Работаю в крупной частной организации, ЗП последний раз менялась в январе 2022 года. С того времени ЗП не увеличилась ни на копейку.
10:40:54 02-11-2023
Гость (10:11:21 02-11-2023) Работаю в крупной частной организации, ЗП последний раз меня... Надо было идти в бюджет )))
10:50:23 02-11-2023
Гость (10:40:54 02-11-2023) Надо было идти в бюджет )))... Да, там получки прут как на дрожжах... Главное голову из телевизора не вынимать. А то когнитивный диссонанс и крушение надежд.
11:43:50 02-11-2023
Путин пошутил, что санкции снижают риски завоза в Россию постельных клопов -------- Так про рост з/п он тоже пошутил. Это же все он на экономическом форуме шутил.
12:49:33 02-11-2023
за три года моя ЗП действительно выросла на целых 3 тыщи! было 17, стало 20. значит я тоже россиянка. посмотрела в паспорт, точно- она!
07:38:23 03-11-2023
Моему папе 86 лет. Он умный и мудрый, давно живет, много видел. Он уверен, Путин хороший и глаза у него добрые и честные. а вот бояре его обманывают.