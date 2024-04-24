При этом траты политсил на президентскую гонку выглядят куда скромнее. Хотя не у всех

24 апреля 2024, 09:00, ИА Амител

Выборы президента России / Фото: amic.ru

Партии, которые выдвинули своих кандидатов на выборах президента, заработали больше денег, чем потратили на кампанию. По закону они получают из бюджета 152 рубля за каждый голос. В совокупности результаты "Новых людей", КПРФ и ЛДПР обойдутся бюджету в 1,5 млрд рублей. При этом траты кандидатов и партий вышли куда более скромными (хотя и не у всех). А куда они вложили деньги – аmic.ru узнал из итоговых финансовых отчетов, опубликованных на сайте ЦИК РФ.

Владислав Даванков ("Новые люди")

Самой дорогой вышла кампания кандидата от "Новых людей" Владислава Даванкова – 369 млн рублей. Из них партия, выдвинувшая политика, выделила 200 млн рублей, а 20 млн вложил сам Даванков (остальные средства пожертвовали юрлицо и физлицо).

Почти половину суммы – 202 млн рублей – кандидат выделил на выпуск и распространение агитационных материалов. "Реклама" на телевидении и радио обошлась ему в 158,7 млн рублей.

За услуги информационного и консультативного характера, иными словами – политтехнологов, штаб Даванкова заплатил 2,7 млн рублей. Более 3,1 млн рублей в отчете проведены как "оплата других услуг, выполненных юрлицами или гражданами по договорам". Как правило, в эту статью расходов попадает оплата сотрудников центрального аппарата штаба, в том числе юристов.

За Даванкова отдали свои голоса 3,3 млн избирателей, что обеспечило ему третье место в президентской гонке. Таким образом, каждая "галочка" стоила ему 111,8 рубля.

Владимир Путин, самовыдвиженец

Действующему главе государства победа на выборах обошлась в 317,7 млн рублей. Всего же в фонд кандидата поступило 477,3 млн рублей. И почти все из них были пожертвованы юрлицом. Собственных же денег президент не вложил.

Более половины средств – 163,2 млн рублей – ушло на агитацию на телевидении и радио. На выпуск и распространение агитматериалов Путин потратил 82,7 млн рублей, на проведение массовых мероприятий – 28,2 млн рублей. А вот на свою рекламу в сетевых изданиях президент решил совсем не тратиться.

Более 27,5 млн рублей в отчете проведены как "плата других услуг, выполненных юрлицами или гражданами по договорам" (оплата сотрудникам центрального аппарата штаба, в том числе юристам). На организацию сбора подписей Путин потратил 11,8 млн рублей.

Напомним, что в ходе выборов Владимир Путин заручился поддержкой 76,2 млн человек, что составляет 87,28% от общего числа избирателей. Таким образом, один голос обошелся президенту в 4 рубля.

Леонид Слуцкий (ЛДПР)

На третьем месте по тратам на президентскую кампанию – лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, за которого в бюллетене "расписались" 2,7 млн человек (3,2% избирателей). Последнее место в избирательной гонке ему обошлось в 214,6 млн рублей. Каждая "галочка" в бюллетене ему стоила 79 рублей.

Большая часть средств – 211,2 млн рублей – ушла на распространение печатной и аудиоагитации. За проведение публичных мероприятий штаб "выложил" 2,2 млн рублей, за услуги юристов, технологов и другие – 1,1 млн рублей.

Сергей Харитонов (КПРФ)

Самым экономным кандидатом стал 75-летний коммунист Сергей Харитонов, на избирательный счет которого поступило 170,6 млн рублей. Собственных денег он не вложил. 150 млн рублей в фонд кандидата направила партия, еще 20 млн пожертвовало некое юрлицо.

В выпуск и распространение агитматериалов коммунист "инвестировал" 121 млн рублей. "Реклама" на радио и телевидении обошлась ему в 12,5 млн рублей, оплата услуг штаба – 29,1 млн.

Харитонов получил 3,7 млн "галочек" (4,3% избирателей) и занял второе место. Один голос обошелся кандидату в 45 рублей.

Сколько партии заработали на выборах?

По закону парламентская партия, выдвинувшая на президентских выборах кандидата, который набрал более 3% голосов, получает из федерального бюджета разовую выплату из расчета 152 рубля за каждый полученный голос. Еще раз напомним, что все кандидаты смогли перейти трехпроцентный барьер.

Таким образом, Николай Харитонов от КПРФ, получивший 4,31% голосов избирателей, принес своей партии почти 573 млн рублей, Владислав Даванков от "Новых людей" (3,85%) заработал 511 млн рублей, а Леонид Слуцкий от ЛДПР (3,2%) – почти 425 млн рублей. И это заметно больше, чем кандидаты потратили на кампанию.

Сколько потратили кандидаты, не попавшие в бюллетень?

Кандидат от "Гражданской инициативы" Борис Надеждин потратил на избирательную кампанию 93,8 млн рублей, лидер "Коммунистов России", депутат Алтайского Заксобрания Сергей Малинкович – 369 млн рублей, глава партии "Российский общенародный союз" Сергей Бабурин – 6,2 млн, кандидат от Российской партии свободы и справедливости Андрей Богданов – 625 тысяч, бьюти-блогер Рада Русских – 538,8 тысяч, экоактивист Анатолий Баташев – 191 тысячу, кандидат от Демократической партии России Ирина Свиридова – 152,6 тысячи.