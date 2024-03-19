"Тешить эго". Алтайские эксперты – о причинах провала оппозиции на выборах президента

Каждый из оппозиционных кандидатов набрал менее 5% голосов. В сумме они "отобрали" у президента лишь 11,3%

19 марта 2024, 08:15, Анастасия Чебакова

Выборы президента России в Барнауле / Фото: amic.ru

Выборы президента, завершившиеся 17 марта в России, стали рекордными за всю историю. И по явке, и по числу "галочек", отданных за действующего главу (75 млн человек при явке 74,22%). Алтайский край не выбился из общей тенденции, побив собственный рекорд: в регионе президента поддержали 890 тысяч человек. Оппозиция оказалась далеко за бортом: ближайший соперник Путина – коммунист Николай Харитонов – набрал 5,41% голосов. О провалах оппозиции в Алтайском крае (который относят к "красной зоне"), причинах не очень высокой явки, слухах о принуждении к ДЭГ amic.ru поговорил с алтайскими политиками и экспертами.

Ярослава Шашкова, доктор политических наук, профессор кафедры философии и политологии АлтГУ:

"Результат избирательной кампании был предопределен еще на этапе самого набора кандидатов. Все понимали, что кандидаты от оппозиции выдвинуты не для того, чтобы они потом где-то осуществляли свои полномочия. Партии решали внутренние задачи – построение имиджа, реноме и т.д. Сами выборы позиционировались как выборы национального консенсуса, поэтому все структуры были заинтересованы в очень высокой явке. Работа на местах глав, партий, кандидатов дала тот результат, которые мы получили.

Почему оппозиция получила такой результат? Поколение коммунистов, которое голосовало за "красных" при любом раскладе, ушло естественным образом. Харитонов, во-первых, персона не сильно известная. И, как самый возрастной кандидат, не близок молодежи, которая может использовать ДЭГ.

"Новые люди" – партия мелких и средних предпринимателей, сторонников урбанистических идей. В Алтайском крае они не смогли найти широкой поддержки, потому что экономически активная часть населения часто мигрирует из региона. Те предприниматели, которые остаются, вынуждены взаимодействовать с органами власти, поэтому более заинтересованы в консервативном развитии. Остальная часть – сельское население, оно более консервативно и голосует за Путина.

ЛДПР, в отличие от КПРФ и "Новых людей", не ассоциируется у избирателей с протестным голосованием. Результат партии на выборах также определило отсутствие харизматичного лидера, такого как Жириновский, за которого многие голосовали "по приколу". Слуцкий не смог поймать "харизматичную волну".

Денис Голобородько, вице-спикер АКЗС, первый заместитель секретаря Алтайского регионального отделения "Единой России"

"Мы получили самый высокий результат за всю историю – более 890 тысяч голосов в поддержку президента. Схожий показатель был в 2004-м, когда за главу государства проголосовали 870 тысяч человек. Но и численность избирателей тогда была совершенно иная.

По поддержке президента регион обошел ряд субъектов Сибирского федерального округа – Новосибирскую, Томскую, Омскую, Иркутскую области и Красноярский край. И занял 60-е место рейтинга по поддержке президента среди всех субъектов. При этом шесть лет назад у нас была только 84-я строчка.

Уверен, такого результата удалось достичь благодаря реализации на территории региона программы поддержки федерального центра и национальных проектов. Можно сказать, что своими голосами избиратели сказали спасибо президенту за поддержку Алтайского края и главное – проголосовали за продолжение курса на развитие и реализацию социально значимых проектов на территории региона.

В период кампании предполагали, что представители КПРФ в Алтайском крае наберут бо́льший процент. Но результаты показали, что жители единодушно поддерживают действующего главу государства. Думаю, что результат КПРФ более чем обоснованный. Часть возрастного электората коммунистов не поддержала протестную волну и сделала выбор в пользу стабильности. Думаю, что данная тенденция сохранится и постепенно край будет выходить "из красного пояса".

Юрий Кропотин, депутат АКЗС от КПРФ, зампредседателя парламента:

"Я голосовал за нашего кандидата (Николая Харитонова. – Прим. авт.). Считаю, что в Алтайском крае он получил неплохой результат. Наши товарищи вели серьезную агитационную работу, много ездили по районам, разговаривали с людьми, доводили нашу программу как могли. Да, возможно были недоработки (в мобилизации избирателей). Но я их, честно, не вижу.

У ЛДПР и "Новых людей" результаты еще ниже. Владимир Жириновский был харизматичным человеком с оригинальными идеями. Во время предвыборной кампании он мог "выплеснуть" какой-нибудь лозунг, которым и мобилизовал электорат. Сегодня в ЛДПР этого нет. Даванкова я не знаю и, если честно, не понимаю, почему люди связывают с только что созданными партиями и группами надежду на счастливое будущее.

Но дело не в выборах. Во время послания президент обозначил болевые точки, которые нужно подправить государству. Выполнение этих задач будет напрямую зависеть от кадровых перестановок в правительстве. Если люди останутся те же, произойдет пересадка с одного места на другое, и задачи не будут выполнены. Эти люди должны четко определить причинно-следственные связи, которые привели к срывам в той или иной области, и принять соответствующие меры.

Мы должны поменять экономическую политику, и я не говорю о социализме – за ним будущее. Но все отрасли, которые должны обеспечивать жизнь населения, оборону, тяжелое машиностроение, должны быть государственными. А бизнес пусть закроет группу "Б" – делает мыло, пиво, шампуни".

Алексей Чесноков, доцент кафедры частного права алтайского филиала РАНХиГС, глава центра общественного наблюдения за выборами в Алтайском крае:

"Это одни из самых чистых, правильных, законных выборов. Я не согласен с тем, что результаты ДЭГ (в Алтайском крае они стали одними из самых высоких) – следствие админресурса. Дистанционное электронное голосование существует более трех лет и явка на нем крайне редко достигает ниже 90%. Я получил электронный бюллетень, он у меня висит на почте "недоделанным делом", как я его не заполню?

За три дня голосования и нашего наблюдения за выборами ни один человек ни по горячей линии, ни по почте, ни в телеграм-канале не обратился к нам с жалобой о том, что его якобы принуждали голосовать по ДЭГ. Да, я не исключаю отдельные инциденты. Но я юрист, мы живем в правовом государстве, и чтобы механизм защиты прав заработал, нужно заявление человека. Если его нет – факта нарушения нет. Это как называть человека преступником до решения суда.

Сегодня наша страна находится в ситуации экзистенциального кризиса, когда решается вопрос: а будет ли Россия суверенным, независимым государством. В такие периоды резко возрастает пассионарность. Чем больше на людей давишь, тем больше они объединяются. Сегодня произошло сплочение населения вокруг лидера. Выборы по факту превратились в референдум, в акт доверия лидеру, тому курсу, который он выбрал".

Захар Торычев, глава фракции "Справедливая Россия – За правду" в Барнаульской гордуме:

"Это были исторические три дня, которые переворачивают весь ход мировой истории. После этих президентских выборов мы раз и навсегда забудем о так называемой офшорной аристократии, двойном гражданстве. У нас будет новая элита, которая сегодня кует победу на фронтах братской Украины, освобождая ее от нацизма. Впереди у нас большая работа. Шестилетка, которую объявил президент. И мы, засучив рукава, поработаем на благо России, которая обязательно станет справедливой. И это будет не только названием нашей партии, это будет суть нашей с вами жизни.

Что же касается других кандидатов, то они показали очень низкий результат. Радоваться в таком случае даже второму месту очень неуместно. Мы не увидели от них активной избирательной кампании: никто даже не заявил, что будет бороться за победу, поэтому результат более чем закономерный. Только возникает вопрос: если каждый из кандидатов уже на старте отказался от возможности победить, то зачем такие огромные затраты на избирательную кампанию? Уместнее было бы направить их на гуманитарную помощь, а не тешить свое эго.

Явка по стране намного выше, чем у нас в регионе. И тут несколько причин. Во-первых, неактивная, неинтересная избирательная кампания. Во-вторых, работает отложенный эффект "сушки явки". Это всегда играло на руку местной и региональной власти. Поэтому они были заинтересованы, чтобы люди остались дома. Во время президентских выборов бояться нечего, все заранее понимают, кто действительно бесспорный лидер нашего государства. Поэтому от регионов требуют высокой явки для большей легитимности выборов. То, что случилось в Алтайском крае, наглядный пример, что если не поднимать престиж института местных и региональных выборов, не увеличивать доверие к выборам среди жителей края, то на федеральных выборах будет очень низкая явка. Фактически 40% жителей Алтайского края отказались выбирать президента. Есть над чем задуматься людям, отвечающим за внутреннюю политику региона".

Сергей Войтюк, председатель алтайского реготделения Народного фронта:

"Я не увидел у оппозиции реальных программ и предложений, которые бы соответствовали текущей геополитической ситуации и ситуации в стране, которую можно было переложить на практические шаги. Есть люди слова, которое можно не держать, а есть люди дела. И эти дела видно, несмотря на огромное давление и сегодняшнюю ситуацию, когда мир просто переворачивается.

Поэтому результат, который Алтайский край дал в общую копилку за нашего лидера, достойный. Главным фактором, обеспечившим сегодняшнюю поддержку президента, стала консолидация общества вокруг сильного лидера, который в режиме 24/7 365 дней в году отстаивает интересы нашего будущего.

Если смотреть в ретроспективе, холодная война по факту закончилась распадом страны. Разрушив без единого выстрела собственную экономику, президенту сегодня по крупицам все это приходится собирать и восстанавливать в новой формации. Происходят геополитические серьезные глубинные процессы, и это не первая попытка за всю тысячелетнюю историю России разделить ее на удельные княжества и переломать по прутику. Сейчас нужно консолидироваться вокруг него и желать, что называется, долгие лета. Сегодня не та ситуация, когда нужно менять лидера".