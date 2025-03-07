И салат, и цветок. Сколько на Алтае стоит приготовить "Мимозу" к 8 Марта

Картофель подорожал примерно вдвое, а цены на остальные продукты изменились не так значительно

07 марта 2025, 16:00, ИА Амител

Салат "Мимоза" / Изображение сгенерировано с помощью нейросети DALL-E / amic.ru

В Алтайском крае приготовление примерно килограмма салата "Мимоза" обойдется в 281 рубль. Об этом говорится в рейтинге регионов, составленном Bankiros.ru исходя из цен в мониторинге Росстата за январь 2025 года для каждого субъекта РФ.

Для приготовления салата понадобится:

консервированная рыба (сайра, сардины или тунец) – банка (250 граммов);

картофель – три штуки (400 граммов);

морковь – две маленьких или одна большая (150 граммов);

яйца – четыре штуки;

лук репчатый – целая луковица (100 граммов);

майонез – 150 граммов;

соль – по вкусу.

"В Алтайском крае стоимость приготовления салата "Мимоза" в 2025 году – 281 рубль. В 2024 году нужно было потратить 257 рублей", – говорится в исследовании.

В Республике Алтай салат обойдется дороже: 318 рублей, а годом ранее было 270 рублей. И это самая высокая цена среди регионов Сибири. Дешевле всего будет стоить в Омской области – 229 рублей (205 – в прошлом году).

Больше всего на приготовление "Мимозы" потратят жители Чукотки – 604 рубля (590), это вдвое дороже, чем в среднем по России (283). Меньше всего – в Республике Татарстан: 220 рублей (202).

Средняя стоимость по России – 283 рубля (на 28 рублей, или на 10,9% дороже, чем годом ранее, в 2024 году цена была 255 рублей). Картофель подорожал примерно вдвое, рыбные консервы и майонез – незначительно, яйца подешевели, цена моркови не поменялась, лук почти не подорожал.