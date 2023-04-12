Центр для художественной и спортивной гимнастики могут построить в Барнауле

На базе комплекса планируют проводить турниры всероссийского масштаба

12 апреля 2023, 06:41, ИА Амител

Фото: amic.ru

Современный центр для подготовки гимнастов за бюджетные деньги могут построить в Барнауле. С таким предложением к председателю АКЗС Александру Романенко обратился директор спортивной школы "Жемчужина Алтая" Андрей Пудовкин, передаёт пресс-служба краевого парламента.

В настоящий момент на Алтае отсутствует возможность проведения крупных соревнований. Ни один зал, где занимаются юные спортсмены, не способен принять большое количество участников. Директор ДЮСШ объяснил Александру Романенко, что на федеральном уровне готовы рассмотреть регион в качестве места проведения всероссийских соревнований. Тем более в регионе сейчас художественной гимнастикой занимаются более двух тысяч детей. Занятия проводятся в Барнауле, Бийске, Новоалтайске, Белокурихе и Яровом. Есть среди выпускников алтайских гимнастических школ и свои звёзды, которые успешно выступают на международных соревнованиях.

По мнению Андрея Пудовкина, создание Центра художественной и спортивной гимнастики позволило бы готовить сборные Алтайского края совершенно на ином уровне, что помогло бы закрепить их успехи.

Александр Романенко согласился с тем, что столь масштабный проект дал бы серьёзный импульс для развития детского и молодёжного спорта. Он предложил более предметно обсудить данную инициативу в Заксобрании с привлечением Министерства спорта Алтайского края и профильного комитета парламента АКЗС.

"Это хорошее начинание. На данном этапе нам нужно придать ему более конкретные очертания: какой нужен проект, какая площадь необходима для занятий, где в Барнауле мог бы располагаться такой спортивный объект. После этого станет более понятной тема финансирования центра", – приводит пресс-служба АКЗС слова Александра Романенко.

Напомним, что сейчас в Барнауле пытаются достроить два физкультурно-оздоровительных комплекса, а также ледовую арену в Бийске. Общая стоимость этих объектов превышает 600 миллионов рублей. Министр спорта Алтайского края Максим Рябцев пояснял, что строительство затянулось из-за проблем с проектно-сметной документацией и удорожанием стройматериалов. Также власти Алтайского края отказали инвестору в помощи строительства большого игрового зала и центра настольного тенниса, который должен был появиться рядом с ТРЦ "Лента" на Павловском тракте.