"Подарок городу". Что за спорткомплекс могут построить в Барнауле за 550 млн рублей

Возвести объект планируют рядом со "старой" "Лентой"

02 февраля 2023, 08:29, Вячеслав Кондаков

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Компания "Кайрос" в рамках государственно-частного партнёрства планирует построить современный спортивный комплекс в Барнауле, который будет больше СК "Победа". Внутри арены разместят центр настольного тенниса, а также сделают большой многофункциональный зал, где смогут тренироваться команды БК "Барнаул" и ВК "Университет". Об этом amic.ru рассказал главный инвестор проекта, директор компании "Кайрос" Сергей Третьяков. Возведут объект по адресу Павловский тракт, 156б, рядом с "Лентой", к концу 2024 года. Строительство комплекса может составить около 550 миллионов рублей.

Почему хотят построить теннисный центр?

Идея возвести на Алтае один из крупнейших теннисных центров в Сибири возникла в январе 2021 года в ходе рабочего визита в Барнаул министра спорта РФ Олега Матыцина. Вместе с губернатором Виктором Томенко он обсудил возможные сроки появления будущего дома для теннисистов в Барнауле. Олег Матыцин утверждал: теннисисты Алтайского края регулярно побеждают на крупных турнирах, поэтому зал для тренировок нужен им как можно скорее. Министр пообещал выделить на строительство объекта 250 миллионов рублей. Однако до конкретики дело так и не дошло.

В итоге реализацией проекта заинтересовалась барнаульская компания "Кайрос". Её руководитель – Сергей Третьяков – уже встречался с представителями руководства Барнаула и Алтайского края, которые поддержали инициативу предпринимателя. Сам Сергей Третьяков родился в Барнауле, но последние годы живёт и занимается бизнесом в Новосибирске.

"Мы сначала планировали построить подобный объект в Новосибирске, но там достаточное количество крупных арен. Причём некоторые из них стоят миллиарды и миллиарды рублей. А вот в Барнауле недостаточно залов для занятий спортом", – рассказал Сергей Третьяков.

Сколько будет стоить центр и когда его начнут строить?

Построить многофункциональный центр планируют в рамках государственного-частного партнёрства. Часть денег на реализацию могут выделить из федерального бюджета по программе "Спорт – норма жизни". На 2023 год Алтайскому краю на эти цели уже заложено около 100 миллионов рублей. Как пояснил amic.ru Сергей Третьяков, этих денег недостаточно, и руководство Алтайского края намерено подавать документы на участие в других госпрограммах Минспорта.

"В общей сложности на строительство многофункционального центра, согласно предварительным подсчётам, необходимо около 550-600 миллионов рублей. Из этой суммы компания "Кайрос" намерена направить около 20-25% собственных средств", – рассказал Сергей Третьяков.

Уже в ближайшие дни проект спортивного центра рассмотрят на заседании градсовета. После этого понадобится ещё несколько месяцев на прохождение государственной экспертизы. Если всё будет хорошо, отметил Третьяков, к строительству многофункционального центра приступят осенью этого года. Завершить все работы компания "Кайрос" надеется к концу 2024-го. Она же потом будет полностью заниматься эксплуатацией спортивного объекта. Для работы в будущем спорткомплексе планируют привлечь около 80-100 человек.

Каким будет многофункциональный центр?

"Таким же, как СК "Победа", только современнее, лучше и больше. Мы сможем разгрузить СК "Победа", где почти все мероприятия расписаны на год вперёд", – пояснил Третьяков.

Двухэтажное здание площадью 4,5 тысячи квадратных метров будет похожим на типовые ФОКи, которые сейчас возводят в Барнауле. Внутри будет располагаться универсальный игровой зал размером 37 на 24 метра, а также трибуны на 100 человек. В зале смогут тренироваться профессиональные команды ВК "Университет", а также БК "Барнаул". Кроме того, объект планируют сдавать в аренду для многочисленных детско-спортивных школ. Тем более сейчас в краевой столице большой дефицит спортивных залов. Помимо игровой зоны, в центре появятся тренажёрные залы, раздевалки, административные помещения, душ.

"Планируем закупить самое современное оборудование, которое подошло бы для тренировок баскетболистов и волейболистов. Свет в нашем комплексе будет отличным, который позволит проводить соревнования самого высокого уровня. Прекрасно знаем пожелания спортсменов и готовы их выполнить. Наш зал будет соответствовать всем современным стандартам", – добавил директор компании "Кайрос".





























Центр настольного тенниса

Один из залов отдадут непосредственно для настольного тенниса. Там разместят 12 столов для игры. Сергей Третьяков пояснил, что этого количества будет достаточно, чтобы проводить тренировки и соревнования всероссийского уровня. В зале смогут заниматься как дети, так и профессиональные игроки и ветераны.

Кроме того, рядом с ареной, которая должна быть построена из сэндвич-панелей, обустроят парковку и общественное пространство с лавочками и фонарями. На прилегающей территории предполагаются тротуары замысловатых форм, большая площадка с озеленением и фонарями. Также здесь будет асфальтированная площадка на 52 машино-места.

Зачем вообще новосибирскому предпринимателю строить центр в Барнауле?

Как пояснил Сергей Третьяков, это его давняя мечта. Ещё в детстве он занимался настольным теннисом в ДК "Сибэнергомаш" и не понаслышке знает о нехватке площадей для тренировок.

"Это подарок городу. Это история не про коммерцию. Заработать на объекте много не получится. Главное, чтобы он окупал себя и его содержание не было убыточным. Если всё будет хорошо, то через два года в городе появится самый современный и лучший спортивный объект", – уверен Сергей Третьяков.

Где построят этот центр?

Появится центр рядом с гипермаркетом "Лента" на участке площадью почти 18 тыс. кв. метров. Сейчас эта территория никем не занята, её окружают новые высотки.