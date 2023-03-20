Инвестор теннисного центра подал в суд на Минспорт Алтая из-за отказа на стройку

Компания "Кайрос" планировала возвести спортивную арену рядом с гипермаркетом "Лента"

20 марта 2023, 10:44, ИА Амител

Фото: amic.ru

Барнаульская компания "Кайрос", которая планировала построить многофункциональный спортивный центр рядом с гипермаркетом "Лента" на Павловском тракте, подала в суд на Министерство спорта Алтайского края. Как следует из карточки на сайте арбитражного суда региона, компания требует признать незаконным приказ ведомства "О невозможности заключения концессионного соглашения в отношении объекта "Региональный центр настольного тенниса".

Что требует "Кайрос" от Министерства спорта?

Инвесторы несостоявшегося проекта подали документы 6 марта 2023 года. В настоящее время дело не поступило к рассмотрению, потому что "Кайрос" не приложил к нему документы. Никакие другие подробности дела на сайте арбитражного суда не раскрываются.

Что известно о новом теннисном центре в Барнауле?

Построить многофункциональный центр планировали в рамках государственно-частного партнёрства. Часть денег на реализацию могут выделить из федерального бюджета по программе "Спорт – норма жизни". На 2023 год Алтайскому краю на эти цели якобы уже заложили около 100 миллионов рублей. Как пояснял amic.ru директор компании "Кайрос" Сергей Третьяков, этих денег недостаточно, и руководство Алтайского края намерено подавать документы на участие в других госпрограммах Минспорта.

"В общей сложности на строительство многофункционального центра, согласно предварительным подсчётам, необходимо около 550-600 миллионов рублей. Из этой суммы компания "Кайрос" намерена направить около 20-25% собственных средств", – рассказал Сергей Третьяков.

Двухэтажное здание площадью 4,5 тысячи квадратных метров будет похожим на типовые ФОКи, которые сейчас возводят в Барнауле. Внутри будет располагаться универсальный игровой зал размером 37 на 24 метра, а также трибуны на 100 человек. В зале смогут тренироваться профессиональные команды ВК "Университет", а также БК "Барнаул". Кроме того, объект планируют сдавать в аренду для многочисленных детско-спортивных школ. Тем более сейчас в краевой столице большой дефицит спортивных залов. Помимо игровой зоны, в центре появятся тренажёрные залы, раздевалки, административные помещения, душ.

Построить многофункциональный центр хотят на Павловском тракте рядом с гипермаркетом "Лента". Проект здания уже рассмотрели и одобрили на заседании градсовета в начале февраля.