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Инвестор теннисного центра подал в суд на Минспорт Алтая из-за отказа на стройку

Компания "Кайрос" планировала возвести спортивную арену рядом с гипермаркетом "Лента"

20 марта 2023, 10:44, ИА Амител

Фото: amic.ru
Фото: amic.ru

Барнаульская компания "Кайрос", которая планировала построить многофункциональный спортивный центр рядом с гипермаркетом "Лента" на Павловском тракте, подала в суд на Министерство спорта Алтайского края. Как следует из карточки на сайте арбитражного суда региона, компания требует признать незаконным приказ ведомства "О невозможности заключения концессионного соглашения в отношении объекта "Региональный центр настольного тенниса".

Что требует "Кайрос" от Министерства спорта?

Инвесторы несостоявшегося проекта подали документы 6 марта 2023 года. В настоящее время дело не поступило к рассмотрению, потому что "Кайрос" не приложил к нему документы. Никакие другие подробности дела на сайте арбитражного суда не раскрываются.

Что известно о новом теннисном центре в Барнауле?

Построить многофункциональный центр планировали в рамках государственно-частного партнёрства. Часть денег на реализацию могут выделить из федерального бюджета по программе "Спорт – норма жизни". На 2023 год Алтайскому краю на эти цели якобы уже заложили около 100 миллионов рублей. Как пояснял amic.ru директор компании "Кайрос" Сергей Третьяков, этих денег недостаточно, и руководство Алтайского края намерено подавать документы на участие в других госпрограммах Минспорта.

"В общей сложности на строительство многофункционального центра, согласно предварительным подсчётам, необходимо около 550-600 миллионов рублей. Из этой суммы компания "Кайрос" намерена направить около 20-25% собственных средств", – рассказал Сергей Третьяков.

Двухэтажное здание площадью 4,5 тысячи квадратных метров будет похожим на типовые ФОКи, которые сейчас возводят в Барнауле. Внутри будет располагаться универсальный игровой зал размером 37 на 24 метра, а также трибуны на 100 человек. В зале смогут тренироваться профессиональные команды ВК "Университет", а также БК "Барнаул". Кроме того, объект планируют сдавать в аренду для многочисленных детско-спортивных школ. Тем более сейчас в краевой столице большой дефицит спортивных залов. Помимо игровой зоны, в центре появятся тренажёрные залы, раздевалки, административные помещения, душ.

Построить многофункциональный центр хотят на Павловском тракте рядом с гипермаркетом "Лента". Проект здания уже рассмотрели и одобрили на заседании градсовета в начале февраля.

Комментарии 8

  • Походу земля уже кому-то продана, зачем нам спорт
    20 марта, Гость   Ответить
  • началось :)
    20 марта, Гость   Ответить
  • здание площадью 4500 м2. Если брать по сотке за квадрат, то получается 450 миллионов. А они хотят строить за 550-600 миллионов. и сотка это для жилья потолок цены. а для общественного здания неприлично дорого. что-то тут не так. это не окупится никогда.
    20 марта, Гость   Ответить
  • А вот только недавно была пламенная речь главного, о том как оно всё должно быть. И все принимающие решения в таких вопросах кивали головой, а потом ещё и поддакивали на разных уровнях
    20 марта, Гость   Ответить
  • Двухэтажный спортивный объект вскоре появится на Павловском тракте, 156б в Барнауле. На разработку его проекта из бюджета выделили 7,3 миллиона рублей. Внутри Центра настольного тенниса планируется сделать игровой зал размером 37 на 24 метра. Также там будет большой балкон, на котором смогут поместиться 100 болельщиков, и на такое же количество людей-трибуны. Помимо этого в арене разместят тренажёрные залы, раздевалки, административные помещения и душ. Рядом со зданием появятся парковка и общественное пространство с фонарями и лавочками. Сдать объект в эксплуатацию планируется в 2023–2024 годах. В нём будет возможность играть в теннис одновременно на 24 столах. Сам объект рассчитан на 1 200 человек. Появление Центра настольного тенниса в столице Алтайского края анонсировал ещё в 2021 году министр спорта Перфильев А.А.
    20 марта, Гость   Ответить
  • Нууууу, ребята. Спортивные комплексы ох нужны. Другое дело землю "загнали" уже кому-то, честно никто не признается. Провести более менее крупный турнир в Барнауле негде, совсем негде... Нет таких мест и площадок. А ведь у нас развивается дзю-до, самбо, каратэ и многие другие виды единоборств. Очень радует, что дети развиваются. Дайте им место, чтобы выходили на большой уровень. Строить надо комплексы и не один.
    20 марта, Гость   Ответить
  • По бумагам центр уже построен и введён в эксплуатацию.
    20 марта, Гость   Ответить
  • Может там деревья растут? Тогда понятно чьих рук дело)
    20 марта, Гость   Ответить
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