Центр городского отдыха. Застройщик показал, какой будет новая набережная Оби в Барнауле

Проект компании "Селфстроит" создаст современное пространство для досуга, сохранив возможность судоходства

14 апреля 2025, 09:00, ИА Амител erid: 2W5zFH3D3tk

Набережная Оби / Фото: "Селфстроит"

Набережная Оби в Барнауле готовится к масштабному обновлению: в рамках продолжения туристического кластера "Барнаул – горнозаводской город" компания "Селфстроит" создает современное пространство с зонами отдыха, арт-объектами и уютными кафе, доступ к которым организуют и от Нагорного парка, и от площади Баварина. При этом сохранят возможность для судоходства и работы пассажирских причалов. Все это станет частью комплексного развития территории, где возводят престижный жилой комплекс "Барнаул" с башнями "Столица" и "Мира".

Какой будет набережная

Набережная длиной 400 метров (и шириной около 20 м) будет современной и очень продуманной. Там появятся:

терраса над водой с красивым видом на реку;

променад с арт-объектами для прогулок, встреч и фотосессий;

зоны отдыха с уличными диванами, шезлонгами и кафе с летними верандами;

спортивные площадки для воркаута, волейбола и настольного тенниса;

магазины, кафе и рестораны с панорамными видами и верандами;

фитнес-центр с бассейном и детский сад.

Место для отдыха и встреч

Новая набережная на Оби обещает стать одним из главных мест притяжения для жителей и гостей Барнаула. Проект изначально задумывали не просто как пространство у воды с дорожками для прогулок. А так, чтобы люди стремились приходить на набережную и приводить друзей и знакомых. Локация станет местом для встреч и комфортного отдыха рядом с рекой.

"Мало что-то построить – нужно наполнить это жизнью. Поэтому на набережной появятся арт-пространства для отдыха и творческих встреч. Мы сохраним возможность прогулочного судоходства, потому что понимаем, что это уже часть жизни всех барнаульцев, востребованная в теплый сезон", – говорят в "Селфстроит".Уже сейчас студенты АлтГТУ разрабатывают арт-объекты в рамках творческого конкурса, которые, по мнению застройщика, сделают это место еще более интересным.

Набережная Оби / Фото: "Селфстроит"

Архитектура комплекса и удобства для жильцов

Дворовые территории жилого комплекса "Барнаул", расположенного у реки, не будут соприкасаться с набережной. Жители домов смогут пройти на нее, а вот остальные горожане собственно в ЖК уже не попадут. А все потому, что зеленый двор будет размещен на стилобате на уровне четвертого этажа. Площадь "оазиса" с аллеями для прогулок, зонами отдыха и спортивными площадками – 10 тыс. кв. метров.

Проект создали в архитектурном бюро Pergaev Bureau*, которое известно своими работами в Москве, Новосибирске и Екатеринбурге и имеет в арсенале 10 международных премий, включая Aim Competition*.

Разрешение на возведение комплекса компания "Селфстроит" получила в 2024 году, закончить строительство должны не позднее первого квартала 2030 года. Работы ведут с опережением графика. Подробнее о том, каким будет сам комплекс, amic.ru писал в материале "Столица мира. В Барнауле презентовали проект жилого комплекса и набережной на Речном".

*Pergaev Bureau ("Пергаев Бюро"); Aim Competition ("Эйм Компетишн")

ООО "СЗ Вискью "

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