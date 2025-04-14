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Центр городского отдыха. Застройщик показал, какой будет новая набережная Оби в Барнауле

Проект компании "Селфстроит" создаст современное пространство для досуга, сохранив возможность судоходства

14 апреля 2025, 09:00, ИА Амител erid: 2W5zFH3D3tk

Набережная Оби / Фото: "Селфстроит"
Набережная Оби / Фото: "Селфстроит"

Набережная Оби в Барнауле готовится к масштабному обновлению: в рамках продолжения туристического кластера "Барнаул – горнозаводской город" компания "Селфстроит" создает современное пространство с зонами отдыха, арт-объектами и уютными кафе, доступ к которым организуют и от Нагорного парка, и от площади Баварина. При этом сохранят возможность для судоходства и работы пассажирских причалов. Все это станет частью комплексного развития территории, где возводят престижный жилой комплекс "Барнаул" с башнями "Столица" и "Мира".

Какой будет набережная

Набережная длиной 400 метров (и шириной около 20 м) будет современной и очень продуманной. Там появятся:

  • терраса над водой с красивым видом на реку;
  • променад с арт-объектами для прогулок, встреч и фотосессий;
  • зоны отдыха с уличными диванами, шезлонгами и кафе с летними верандами;
  • спортивные площадки для воркаута, волейбола и настольного тенниса;
  • магазины, кафе и рестораны с панорамными видами и верандами;
  • фитнес-центр с бассейном и детский сад.

Место для отдыха и встреч

Новая набережная на Оби обещает стать одним из главных мест притяжения для жителей и гостей Барнаула. Проект изначально задумывали не просто как пространство у воды с дорожками для прогулок. А так, чтобы люди стремились приходить на набережную и приводить друзей и знакомых. Локация станет местом для встреч и комфортного отдыха рядом с рекой.

"Мало что-то построить – нужно наполнить это жизнью. Поэтому на набережной появятся арт-пространства для отдыха и творческих встреч. Мы сохраним возможность прогулочного судоходства, потому что понимаем, что это уже часть жизни всех барнаульцев, востребованная в теплый сезон", – говорят в "Селфстроит".Уже сейчас студенты АлтГТУ разрабатывают арт-объекты в рамках творческого конкурса, которые, по мнению застройщика, сделают это место еще более интересным.

Набережная Оби / Фото: "Селфстроит"

Архитектура комплекса и удобства для жильцов

Дворовые территории жилого комплекса "Барнаул", расположенного у реки, не будут соприкасаться с набережной. Жители домов смогут пройти на нее, а вот остальные горожане собственно в ЖК уже не попадут. А все потому, что зеленый двор будет размещен на стилобате на уровне четвертого этажа. Площадь "оазиса" с аллеями для прогулок, зонами отдыха и спортивными площадками – 10 тыс. кв. метров.

Проект создали в архитектурном бюро Pergaev Bureau*, которое известно своими работами в Москве, Новосибирске и Екатеринбурге и имеет в арсенале 10 международных премий, включая Aim Competition*.

Разрешение на возведение комплекса компания "Селфстроит" получила в 2024 году, закончить строительство должны не позднее первого квартала 2030 года. Работы ведут с опережением графика. Подробнее о том, каким будет сам комплекс, amic.ru писал в материале "Столица мира. В Барнауле презентовали проект жилого комплекса и набережной на Речном".

*Pergaev Bureau ("Пергаев Бюро"); Aim Competition ("Эйм Компетишн")

ООО "СЗ Вискью "

Туризм строительство

Комментарии 21

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Гость

09:14:06 14-04-2025

Раньше считалось, что деревья на крышах только в заброшках росли. Теперь дизигн-проект. И вообще всю визуализацию залепить соснами в горшках и травой - это читерсвто какое-то. Вы проект здания презентуете или что

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Гость

09:24:14 14-04-2025

Судя по темпам строительства, "Сады Семирамиды" увидят наши правнуки. И то если им разрешат на это посмотреть из-за забора.

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Гость

09:36:17 14-04-2025

Гость (09:24:14 14-04-2025) Судя по темпам строительства, "Сады Семирамиды" увидят наши ... Я смотрю на каждый объект новый, который строят лучше и лучше становятся дома, архитектура и тд. Вопрос этих 2х башен на речном вокзале оооочень спорный. Для кого это жилье? Понятно оно будет очень хорошего класса, уровня, исполнения. Но рядом речка, грунтовые воды рас, зимой от реки тянет холодом два, вид на Обь на любителя. По мне лучше проживать в уютном, спокойном месте, а по реке на прогулочном раз в неделю прокатиться можно. В общем локация больше офисная, чем жилая. + 2 башни немного испортят вид на город со стороны моста.

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Гость

12:39:38 14-04-2025

Гость (09:36:17 14-04-2025) Я смотрю на каждый объект новый, который строят лучше и лучш... С чего вы решили про хорошего класса ? Работник застройщика ?

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Гость

12:41:04 14-04-2025

Гость (09:36:17 14-04-2025) Я смотрю на каждый объект новый, который строят лучше и лучш... Так и Москва не сразу строилась

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ППШариков

09:35:41 14-04-2025

Заборчик повыше просится )))

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Unicum

09:38:54 14-04-2025

а мне нравится :)

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Гость

09:49:18 14-04-2025

Не верю!

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Гость

10:43:56 14-04-2025

Интересно, как будут снег со стилобата сбрасывать ?

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Гость

12:09:14 14-04-2025

Гость (10:43:56 14-04-2025) Интересно, как будут снег со стилобата сбрасывать ?... Живу в Локомотиве это дом селфа. Они пригласили ук из Нска, уровень обслуживания нас поразил, они реально моют пол каждый день. Не думаю что снег это проблема .

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Гость

12:40:20 14-04-2025

Гость (12:09:14 14-04-2025) Живу в Локомотиве это дом селфа. Они пригласили ук из Нска, ... Сколько обслуживание 27р с квадрата ?

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Гость

12:54:47 14-04-2025

Гость (12:09:14 14-04-2025) Живу в Локомотиве это дом селфа. Они пригласили ук из Нска, ... когда все квартиры продадутся, тогда и вывод можно делать, а пока поддерживают губки накрашенные

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Гость

12:05:15 14-04-2025

Барнаул сити однако

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Аксинья

12:20:41 14-04-2025

Посмотрим как все нынешние хейтеры будут фотографироваться на этой набережной через пару лет.

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Квентин

13:11:30 14-04-2025

Классный проект, набережную продлевать нужно и дальше, сейчас очень мало места для прогулки.

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Гость

14:16:11 14-04-2025

Гладко было на бумаге...

Покажите хоть одну локацию возрастом года 4 хотя бы, соответствующую продажным картинкам

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Гость

15:06:16 14-04-2025

Там сейчас негде остановиться чтоб а речку сходить, а после стройки вообще парковок не будет

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Гость

16:20:03 14-04-2025

Гость (15:06:16 14-04-2025) Там сейчас негде остановиться чтоб а речку сходить, а после ... Зато будут парковки для офис-менеджеров и жителей "супер домов". А на набережную все остальные будут добираться со "Спартак-2" куда перенесут конечную автобусов и троллейбусов "Речной вокзал (Площадь Баварина"). Урааа!!!!!!!

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Гость

19:13:37 14-04-2025

Гость (16:20:03 14-04-2025) Зато будут парковки для офис-менеджеров и жителей "супер до... А где там когда раньше парковки были

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Гость

17:15:56 14-04-2025

Всю набережную Оби в Барнауле необходимо строить по единому комплексному проекту. Нельзя строить "лоскутками". Нельзя строить дома непосредственно у воды, должна быть широкая набережная и транспортная магистраль вдоль Оби от нового до старого моста через Обь. Если этого не сделать, будет непоправимая ошибка, преступление против города.

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Гость

19:22:33 14-04-2025

Гость (17:15:56 14-04-2025) Всю набережную Оби в Барнауле необходимо строить по единому ... Дома у воды строят во всех крупных городах. Непоправимая ошибка иметь не благоустроенную прибрежную полосу, коей она была. Вид с нового моста на полуразрушенную территорию печален

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