В 2023 году в Алтайском крае открыли новый молодежный центр, провели несколько форумов и театральных проектов

20 декабря 2023, 12:50, ИА Амител

"Алтай молодой" / Фото: altaimolodoi.ru

Открытие нового молодежного центра, фестивали, фотовыставка и театральные проекты – это только небольшой перечень мероприятий, которые провело в этом году управление молодежной политики Алтайского края в 2023 году. Многое из перечисленного удалось воплотить в жизнь благодаря субсидии почти в 145,5 млн рублей, выданную краю по итогам всероссийского конкурса "Регион для молодых". Подробнее о главных успехах молодежной политики края в 2023 году – в материале amic.ru.

Открытие молодежного центра

В Бийске в рамках субсидии и при поддержке губернатора в 2023 году открылся обновленный молодежный центр "Родина". На 1,9 тысячи квадратных метров со светящейся брусчаткой расположились арт-объекты, современные зоны отдыха и сценическая площадка, парковка для автомобилей и подъемник для маломобильных групп населения. На все это потратили более 51 миллиона рублей.

"Мы постарались воплотить все пожелания молодежи в соответствии с дизайном и проектно-сметной документацией, а также с общим визуальным концептом федерального агентства по делам молодежи. Гордимся, что проект удалось реализовать в соответствии с идеей, которую предложила сама молодежь. Уверена, что это начало большого пути создания инфраструктуры молодежной политики, молодежных центров в Алтайском крае. Сейчас, глядя на этот замечательный уникальный проект, другие муниципальные образования края уже начинают работать над своими потенциальными молодежными центрами", – рассказала начальник управления молодежной политики и реализации программ общественного развития края Екатерина Четошникова.

Форум "Алтай. Территория развития"

Одним из главных событий в сфере молодежной политики 2023 года стал 15-й, юбилейный форум "Алтай. Территория развития", который проходил с 28 мая по 2 июня 2023 года. В парк-отель "Ая" в Алтайском районе приехали более 500 человек из 66 российских регионов и девяти стран мира. Главной темой стало "Наставничество".

В программу форума вошли тренинги, мастер-классы, лекции, практикумы, экспертные сессии, нетворкинг, экскурсии, квесты, квартирники и выставки, встречи с успешными людьми и знакомства с единомышленниками. Работало восемь образовательных площадок, объединенных в три направления: "АТР-социальный", "АТР-управленческий", "АТР-трудовой".

АТР / Фото: altaimolodoi.ru

Для всех участников были открыты туристская, спортивная и игровая зоны. Итогом каждого дня форума была насыщенная вечерняя программа. А итогом недели стали проморолики, клипы, подкасты и стратегическая сессия, на которой разрабатывалась маршрутная карта по запуску системы наставничества в сфере добровольчества для трудных подростков.

На форуме наградили и победителей грантового конкурса. 14 проектов получили поддержку на общую сумму 7 млн рублей. А всего 98 юношей и девушек выступили с проектными инициативами по 18 номинациям.

"Ребята, которые уже являются лидерами общественного мнения среди молодежной аудитории, сами формировали концепт новых площадок: "ГосСтарт" курировали Молодежное правительство и Молодежный парламент Алтайского края, патриотические объединения региона дали жизнь площадке "Я – патриот". Нам удалось объединить усилия молодежи и помочь им воплотить свои самые смелые идеи", – поделилась Екатерина Четошникова.

"Территория развития: Сибирь"

В 2023 году состоялся 15-й Слет сельской молодежи Сибирского федерального округа "Территория развития: Сибирь". Участники форума три дня работали на образовательных площадках "Школа лидеров Российского союза сельской молодежи", "Молодежь в местном самоуправлении" и "Мастерская проектов".

"Школа лидеров РССМ" стала самой многочисленной: здесь было задействовано 90 лидеров и активистов региональных и местных отделений Союза молодежи. В работе площадки "Молодежь в местном самоуправлении" поучаствовали главы сельских территорий, депутаты, лидеры и активисты общественных организаций, а в "Мастерской проектов" – руководители и активисты проектов для сельских территорий.

"Территория развития: Сибирь"/ Фото: altaimolodoi.ru

Также прошли тренинги по развитию компетенций "Будущее – это ты!" и "Социальное ориентирование", практикум "Результаты инициативного бюджетирования в Алтайском крае в 2023 году", стратегическая сессия "Проектирование образа будущего сельских территорий" и другие мероприятия.

"Мероприятия слета были направлены на презентацию и распространение передового опыта развития сельских территорий при непосредственном участии молодежи", – пояснили в управлении.

На слете подписано соглашение о сотрудничестве между губернатором Алтайского края Виктором Томенко и председателем Общероссийской молодежной общественной организации "Российский союз сельской молодежи" Дмитрием Пекуровским. Алтайский край стал пилотным регионом по реализации федеральной программы "Кадры для села".

"Форум работающей молодежи"

Масштабный Форум советов работающих молодежи Сибирского Федерального округа прошел в этом году в Белокурихе. Участники посетили тренинги и мастер-классы, получили новые знания и полезные связи и обменялись опытом с работниками производств. Каждый мог пообщаться с главами крупных предприятий федерального округа.

Важной частью фестиваля была презентация стратегии развития советов работающей молодежи, а также конкурс среди предприятий и лучших председателей.

"Все советы серьезно подошли к своим выступлениям. Они показали проведенную за последнее время работу и познакомили всех с культурной и корпоративной жизнью предприятия. Все нововведения и предложения, которые участники почерпнули на форуме, также были озвучены и задокументированы", – сообщили в управлении молодежной политики Алтайского края.

Кроме того, в рамках форума состоялся конкурс среди организаций и предприятий Сибири на лучшую систему работы с молодежью.

"АМфест"

Еще одним ярким фестивалем 2023 года стал "Амфест", который прошел впервые в сентябре и собрал 23 тысячи человек. 1 сентября на площади Сахарова в Барнауле работали более 20 современных пространств для молодежи.

Одним из главных событий фестиваля стал парад первокурсников, который символизировал посвящение в студенты нескольких тысяч молодых людей Алтайского края.

"Студенческая весна"

В 2023 году в Алтайском крае прошел уже традиционный фестиваль "Студенческая весна на Алтае. Феста", участники которого соревновались в вокальном, музыкально-исполнительском, танцевальном и театральном мастерстве и показывали номера в оригинальном жанре. 50 лучших участников из семи вузов и двух колледжей представили регион на всероссийском фестивале "Российская студенческая весна".

Студвесна на Алтае / Фото: altaimolodoi.ru

Семь знамен лучших студотрядов

В 2023 году бойцы студотрядов привезли в Алтайский край семь знамен лучших отрядов.

Особым достижением стало то, что на 11 ноября на 64-м Всероссийском слете студенческих отрядов в Казани Алтайский край вновь завоевал звание лучшего реготделения по комиссарской деятельности и занял второе место по совокупности показателей.

"Я впервые побывала на таком масштабном мероприятии! От слета я получила много положительных эмоций, встретила знакомых и друзей с разных уголков нашей страны и зарядилась на работу в новом учебном году. Очень рада тому, что у меня появилась прекрасная возможность увидеть один из самых красивых городов страны – Казань!" – отметила командир штаба Студенческих отрядов Алтайского филиала РАНХиГС Валерия Мальцева.

Проект "Постклассика"

В ноябре на базе Художественного музея Алтайского края был организован фотопроект "Постклассика". В экспозиции представили 38 работ восьми молодых фотографов из Барнаула. Они должны были изобразить на фотографиях героев известных классических произведений Пушкина, Гоголя, Достоевского, Толстого и других писателей в современных реалиях.

Проект "Театр по любви"/ Фото: altaimolodoi.ru

Театральные проекты

С 17 по 19 ноября в Алтайском госуниверситете шел Форум молодежных непрофессиональных театров Алтая "Театр по любви!". В Барнауле собралось более 50 участников, руководителей и режиссеров любительских коллективов из городов и сел Алтайского края. Частью форума были мастер-классы, тренинги по актерскому мастерству, сценической речи, сценическому движению, семинары, круглые столы и лекции.

Театральную тему продолжил фестиваль "Поклон", который объединил более 30 творческих коллективов со всего региона на сцене Молодежного театра Алтая. Перед зрителями выступали профессионалы и молодые энтузиасты.

2024 год будет так же наполнен яркими событиями в сфере молодежной политики: форумы, слеты, фестивали. В том числе участие молодежи Алтайского края во Всемирном фестивале молодежи в Сочи и традиционные масштабные форумы и слеты, которые состоятся на территории края: "Алтай. Территория развития", форум работающей молодежи, слет "Молодые патриоты – сила Сибири!" и многие другие.