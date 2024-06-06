"Центральный, Уникальный, Модный". Ракшин рассказал, что будет в новом здании ЦУМа
На самом верху откроется небольшой, но красивый и современный ресторан
06 июня 2024, 12:10, ИА Амител
Бизнесмен Евгений Ракшин рассказал в большом интервью altapress.ru, почему возникла необходимость строительства нового здания на месте ЦУМа, каким оно будет и что нового даст Барнаулу этот объект.
Напомним, здание ЦУМа по адресу проспект Ленина, 55, начнут сносить уже летом этого года. На его месте планируют возвести современный деловой центр с внутренним двориком и просторной террасой для летних кафе. Здание будет разной этажности: первый уровень – двухэтажный стилобат, а второй уровень – 12-18-этажные башни. Общая площадь застройки составит 2,6 тыс. кв. метров.
Ракшин отметил, что название планируют оставить прежнее, но дадут новый смысл. Будет не просто ЦУМ (центральный универсам), а, например, "Центральный, Уникальный, Модный". "Центральный" – по месторасположению. "Уникальный" – про многофункциональность. "Модный" – будет центром притяжения для жителей и гостей Барнаула.
"В Барнауле пока еще не было подобных комплексов, где соединялись бы деловые, торговые, туристические пространства и зоны отдыха. Первые два этажа займут общественные сферы: общепит с кофейнями, ресторанами и кафе, а также супермаркет "Мария-Ра", который будет еще больше и современнее. На втором этаже будет классический ресторан с большим залом и террасой на крыше стилобата. Высотную часть займут офисы и отель на 80 номеров уровня "четыре звезды", – рассказал Ракшин.
При этом весь конструктив, включая размер номеров и потолки высотой три метра, будут выполнены по стандартам пяти звезд, чтобы в будущем повысить звездность гостиницы.
"На самом верху откроется небольшой, но красивый и современный ресторан. На сегодняшний день высотных объектов с общественными пространствами на крыше в Барнауле пока нет. Любой желающий сможет не спеша насладиться прекрасными панорамными видами на город и реку во время вкусного обеда, ужина или просто за чашкой чая. Это круче, чем на колесе обозрения, где видишь панораму всего лишь полторы минуты", – подчеркнул бизнесмен.
12:15:08 06-06-2024
Интересная задумка.
12:21:18 06-06-2024
Вы определитесь уже, а то вместо ЦУМа будут строить современное здание. Следом новость Даже на снос нет разрешения, не говоря уже о строительстве
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12:25:37 06-06-2024
Гость (12:21:18 06-06-2024) Вы определитесь уже, а то вместо ЦУМа будут строить современ... Ну сейчас нет, внесли котлету и всё есть.
12:44:45 06-06-2024
Гость (12:21:18 06-06-2024) Вы определитесь уже, а то вместо ЦУМа будут строить современ... Золотой телец позволит получить любые разрешения
13:00:15 06-06-2024
Гость (12:21:18 06-06-2024) Вы определитесь уже, а то вместо ЦУМа будут строить современ... Разрешение на строительство у них есть с весны 2022 года. А вброс от анонимного источника из якобы мэрии, что не было разрешения - фейк.
12:26:40 06-06-2024
Уродство! Как и Бастилия на Локомотиве
13:01:21 06-06-2024
Гость (12:26:40 06-06-2024) Уродство! Как и Бастилия на Локомотиве... Уродство - это ныне стоящее-полуразваливающееся здание типовой совковой постройки. А представленный на рендерах проект - это современно.
13:18:59 06-06-2024
Гость (13:01:21 06-06-2024) Уродство - это ныне стоящее-полуразваливающееся здание типов... Никто не спорит, ЦУМ надо убирать или модернизировать, но вы хоть слышали что такое архитектура, ансамбль, стиль уместность? Надо не портить город, а украшать его. В чём красота этого уродства - новодела? Можно построить что - то приближённое к стилю старого города
13:44:03 06-06-2024
Гость (13:18:59 06-06-2024) Никто не спорит, ЦУМ надо убирать или модернизировать, н... У них нет ни вкуса, ни совести.
Деньги все застилают...
13:42:30 06-06-2024
Гость (12:26:40 06-06-2024) Уродство! Как и Бастилия на Локомотиве... +100500
Изуродовали пространство там- теперь самый центр города на очереди! Не могу понять людей, которые не видят этого уродства. Нельзя такое строить в старой части города. Кто эти архитекторв, которые одобряют проекты? Про самих бизнесменов и хозяевах города- молчу. Там лишь бы денег побольше загрести...
12:28:27 06-06-2024
Нет разрешения на снос и строительство- это не страшно для Ракшиных. У них свои законы отдельные от холопских.
12:45:53 06-06-2024
Это все не плохо звучит, но у меня вопрос. ПАРКОВКИ.
Если это такое нуникальное здание, чтобы ПРИТЯГИВАЛО...значит планируется большой объем посетителей, а в ресторан люди не будут приезжать на автобусе, будет много много машин, а парковок в этом районе не густо....Если не считать площадь перед администрацией, которая пустует бестолку а могла бы вместить огромное количество авто.
12:56:34 06-06-2024
Гость (12:45:53 06-06-2024) Это все не плохо звучит, но у меня вопрос. ПАРКОВКИ.Если... Снесут остатки клумб и деревьев, закатают в асфальт. Им не в первой.
13:01:58 06-06-2024
Гость (12:56:34 06-06-2024) Снесут остатки клумб и деревьев, закатают в асфальт. Им не в... Какие деревья у ЦУМа? Какие клумбы?
13:04:57 06-06-2024
Гость (13:01:58 06-06-2024) Какие деревья у ЦУМа? Какие клумбы? ... Молодые ёлочки и кусты сирени, но и этому скоро капец
13:20:18 06-06-2024
Гость (13:01:58 06-06-2024) Какие деревья у ЦУМа? Какие клумбы? ... Кафе снесут, оно их же
13:41:34 06-06-2024
Гость (13:20:18 06-06-2024) Кафе снесут, оно их же... А вот это - несомненная польза. Уже заявлено было, что снесут этот павильон. И это как раз хорошо!
15:31:42 06-06-2024
Гость (12:56:34 06-06-2024) Снесут остатки клумб и деревьев, закатают в асфальт. Им не в... А остановку перенесут к грильнице
13:03:08 06-06-2024
Гость (12:45:53 06-06-2024) Это все не плохо звучит, но у меня вопрос. ПАРКОВКИ.Если... В ресторан - на автомобиле? А вы всегда пьяным за рулем катаетесь или только по чётным дням?
13:24:38 06-06-2024
Гость (13:03:08 06-06-2024) В ресторан - на автомобиле? А вы всегда пьяным за рулем ката... А вы в ресторан только "нахлебаться" приходите?
13:27:15 06-06-2024
Гость (13:03:08 06-06-2024) В ресторан - на автомобиле? А вы всегда пьяным за рулем ката... А что, в ресторане или кафе обязателен заказ спиртного?
14:39:46 06-06-2024
Гость (13:27:15 06-06-2024) А что, в ресторане или кафе обязателен заказ спиртного? ... Нет, не обязателен, но вполне возможен и уместен.
15:37:19 06-06-2024
Гость (14:39:46 06-06-2024) Нет, не обязателен, но вполне возможен и уместен.... Ну так "уместен" не означает, что все пренепременно это делают, как следует из вашего обобщающего комментария. Из ресторана - значит, нетрезвый и парковка не нужна) Есть люди, которые вообще не пьют, так-то.
13:37:23 06-06-2024
Гость (13:03:08 06-06-2024) В ресторан - на автомобиле? А вы всегда пьяным за рулем ката... А вы в ресторан только бухать катаетесь? Я там обедаю, с супругой, рабочие обедды и дргуое. Жалко вас, что все сводится к бутылке.
13:51:37 06-06-2024
Гость (13:03:08 06-06-2024) В ресторан - на автомобиле? А вы всегда пьяным за рулем ката... А вы исключительно нажираться в ресторан ходите?
14:39:13 06-06-2024
Гость (13:51:37 06-06-2024) А вы исключительно нажираться в ресторан ходите?... А почему у вас алкогольные напитки означают "нажираться"? Вы - алкаш? Вам неведомо, что цивилизованные люди за обедом бокал вина выпивают? Вам пример Франции/Италии/Испании ни о чем не говорит?
16:03:32 06-06-2024
Гость (14:39:13 06-06-2024) А почему у вас алкогольные напитки означают "нажираться"? Вы... Да да ... не надоело этот запад считать цивилизованным? Из исторических времен нам это втюхивают, и вот мы видим расцвет ЛГБТ и прочая грязь.
Нет уж, в гробу я видал такую "цивилизацию", допились до чертиков, баб с мужиками поперепутали, Не есть цивилизация в ресторан ходить дабы лишь выпить. Парковка нужна, для не алкоголиков. Повторюсь, не все живут в паре остановок от этого места, у меня свой дом, в черте города, и ехать с пересадками дабы бокал вина жахнуть - увольте. ))).
21:32:50 06-06-2024
Гость (14:39:13 06-06-2024) А почему у вас алкогольные напитки означают "нажираться"? Вы... Причем тут это? Не надо стрелки переводить,там речь шла о приезде в ресторан на машине и последствиях.
14:52:41 06-06-2024
Гость (12:45:53 06-06-2024) Это все не плохо звучит, но у меня вопрос. ПАРКОВКИ.Если... Придётся здание правительства снести.
19:00:54 06-06-2024
Гость (12:45:53 06-06-2024) Это все не плохо звучит, но у меня вопрос. ПАРКОВКИ.Если... почему вам не приходит в голову мысль про подземное чудо, куда можно поставить много корыт? в Европе, Тайланде, США парковки есть на верхних этажах офисников и торговых центров. И норм. Ну почему обязательно надо ставить рядом машины??
13:33:55 06-06-2024
Про ограничение этажности и общий стиль никто не слышал. Городской Архитектор котлетой не подавился? Вообще-то это земля города и горожанам решать как должен выглядеть объект на центральной площади города. Мне на ресторан и остальное - на... Мне за город обидно.
13:56:31 06-06-2024
Жители Барнаула несогласные со строительством предстоящим и отношением горожан к собственному городу могут выразить свое отношение не посещением магазинов известной сети.
Выбор есть магазинов и это тоже способ показать свое " фи". Если будет массовый игнор, будет меньше выручки. Только вот вряд ли у нас такое возможно...
14:42:45 06-06-2024
Гость (13:56:31 06-06-2024) Жители Барнаула несогласные со строительством предстоящим и ... А вот это правильный подход. Не устраивает вас это здание - не заходите в него. Плюс не покупайте ничего в их торговой сети. Лично я им свои деньги не заношу, предпочитаю иные магазины.
16:09:47 06-06-2024
Гость (14:42:45 06-06-2024) А вот это правильный подход. Не устраивает вас это здание - ... дак а в какую сеть ходить ? В одну пойдешь -вспоминается кемеровская "Зимняя вишня", в другую - поджоги частных построек чтобы потом магазин сети поставить, в третью - умершую ленинградку из-за пачки масла и т.д.
15:11:46 06-06-2024
Гость (13:56:31 06-06-2024) Жители Барнаула несогласные со строительством предстоящим и ... Мне нравиться, проект красивый, по крайней мере на эскизе. У нас ничего подобного еще не строили. Наконец то не коробка с убогой отделкой сайдингом. Надеюсь не сэкономят и построят как в проекте
15:24:17 06-06-2024
Гость (15:11:46 06-06-2024) Надеюсь не сэкономят и построят как в проекте т.е. на сайдинге экономить не станут?
15:33:10 06-06-2024
Гость (15:24:17 06-06-2024) т.е. на сайдинге экономить не станут?... я имел в виду, что не запоганят проект, решат сэкономить и облепят все сайдингом, как например ТЦ проспект и другие - оранжевый урод гэлекси, европа (ослепни мой глаз) и т.д.) Сейчас отделка, насколько понял из эскизов - это штукатурка и лепнина, что как бы, не дешево...
15:42:01 06-06-2024
Гость (15:33:10 06-06-2024) Сейчас отделка, насколько понял из эскизов - это штукатурка и лепнина, что как бы, не дешево... штукатурная лепнина - это все картинки в интернете... по факту выйдет либо сайдинг, либо тряпка, все огрехи прячущая...
16:18:12 06-06-2024
Гость (15:42:01 06-06-2024) штукатурная лепнина - это все картинки в интернете... по фак... надеюсь, что этого все же, не произойдет
15:43:10 06-06-2024
Гость (15:33:10 06-06-2024) я имел в виду, что не запоганят проект, решат сэкономить и о... или не штукатурка это, а камень, только не пойму какой... замахнулись в общем)!
15:41:59 06-06-2024
Гость (15:11:46 06-06-2024) Мне нравиться, проект красивый, по крайней мере на эскизе. У... Нужно рассматривать не сам проект, а как он вписывается в арзитектуру старого города! Если вы не видите, что он там совершенно не в тему, то...А вот архитекторы, которые дают разрешение на строительство подобных пооектов вызывают много вопросов о поофессионализме! Это ужасно просто с эстетической точки зрения. Плюс другие вопросы.
15:59:16 06-06-2024
Гость (15:41:59 06-06-2024) Нужно рассматривать не сам проект, а как он вписывается в ар... Какой это старый город? Старый город - до Короленко, далее всё новодел совкового периода.
16:25:20 06-06-2024
Гость (15:41:59 06-06-2024) Нужно рассматривать не сам проект, а как он вписывается в ар... ну это ваше мнение и оно имеет право на существование и я его не оспариваю, просто мое мнение отличается от вашего и оно таково - проект отлично выглядит и мне нравиться как все вписывается в окружающую среду и я очень рад, что это не очередной дешевый сайдинговый ангар в фирменных цветах мария-ра
16:30:39 06-06-2024
Гость (16:25:20 06-06-2024) и мне нравиться как все вписывается . Ну если нравитЬся, то тогда все и вписываетЬся будет в окружающую среду. Тут даже и спойрить нейту смыйсла.
16:47:15 06-06-2024
Гость (16:30:39 06-06-2024) Ну если нравитЬся, то тогда все и вписываетЬся будет в окру... извините за ошибку, самому не ловко
14:14:21 06-06-2024
Хотел централ тоже под снос ?
15:27:11 06-06-2024
Из Локомотива сделали архитектурное убожество, теперь и до центральной площади добрались
15:50:39 06-06-2024
Кто такой упоротый вваливает за бестолковые свечки в центре города??
16:00:39 06-06-2024
Гость (15:50:39 06-06-2024) Кто такой упоротый вваливает за бестолковые свечки в центре ... А что за отбитые топят за типовую совковую застройку?
16:42:50 06-06-2024
Гость (16:00:39 06-06-2024) А что за отбитые топят за типовую совковую застройку?... Не знаю. Лично мне ровно на ЦУМ, но вы здесь "наследили" поболее всех. Видимо не по простоте душевной топите?
18:31:21 06-06-2024
Архитекторы есть в городе, почему никто не рассматривает площадь Советов в целом? Зачем вы уродуете этим куском концепцию площади?
20:14:07 06-06-2024
Сдаётся мне, что постройка сия это только начало перестройки Красной линии города. И это один из планов модернизации города. Это только моё мнение, коим и делюсь.
Само по себе здание действительно будет значительно выделятся из ансамбля (стиля) города, но.... Если будет планомерная перестройка, остального города, то почему и бы и да?
С одной стороны мы теряем старый город или его часть и это как бы грустно, а с другой обновляем город. И вот что нас ждёт - тут и вопрос.
21:33:44 06-06-2024
Р. (20:14:07 06-06-2024) Сдаётся мне, что постройка сия это только начало перестройки... Какая перестройка центра города? Там много жилых домов, им что всем квартиры дадут? Не будьте наивны! И Главпочтамп новый построят и Политех, и Мед....
11:19:00 09-06-2024
Несомненно обновления нужны, и ЦУМ не исключение. Но как то странно будет выглядеть среди пятижтажен высотка 18 этажей и название ЦУМ, от старого ЦУМа и сейчас ничего не осталось, был хороший магазин где можно было купить и одежду и обувь, а сейчас что..... Печалька в образе Мария-а.