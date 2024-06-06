"Центральный, Уникальный, Модный". Ракшин рассказал, что будет в новом здании ЦУМа

На самом верху откроется небольшой, но красивый и современный ресторан

06 июня 2024, 12:10, ИА Амител

Проект нового здания на месте ЦУМа в Барнауле

Бизнесмен Евгений Ракшин рассказал в большом интервью altapress.ru, почему возникла необходимость строительства нового здания на месте ЦУМа, каким оно будет и что нового даст Барнаулу этот объект.

Напомним, здание ЦУМа по адресу проспект Ленина, 55, начнут сносить уже летом этого года. На его месте планируют возвести современный деловой центр с внутренним двориком и просторной террасой для летних кафе. Здание будет разной этажности: первый уровень – двухэтажный стилобат, а второй уровень – 12-18-этажные башни. Общая площадь застройки составит 2,6 тыс. кв. метров.

Ракшин отметил, что название планируют оставить прежнее, но дадут новый смысл. Будет не просто ЦУМ (центральный универсам), а, например, "Центральный, Уникальный, Модный". "Центральный" – по месторасположению. "Уникальный" – про многофункциональность. "Модный" – будет центром притяжения для жителей и гостей Барнаула.

"В Барнауле пока еще не было подобных комплексов, где соединялись бы деловые, торговые, туристические пространства и зоны отдыха. Первые два этажа займут общественные сферы: общепит с кофейнями, ресторанами и кафе, а также супермаркет "Мария-Ра", который будет еще больше и современнее. На втором этаже будет классический ресторан с большим залом и террасой на крыше стилобата. Высотную часть займут офисы и отель на 80 номеров уровня "четыре звезды", – рассказал Ракшин.

При этом весь конструктив, включая размер номеров и потолки высотой три метра, будут выполнены по стандартам пяти звезд, чтобы в будущем повысить звездность гостиницы.