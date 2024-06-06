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"Центральный, Уникальный, Модный". Ракшин рассказал, что будет в новом здании ЦУМа

На самом верху откроется небольшой, но красивый и современный ресторан

06 июня 2024, 12:10, ИА Амител

Проект нового здания на месте ЦУМа в Барнауле
Проект нового здания на месте ЦУМа в Барнауле

Бизнесмен Евгений Ракшин рассказал в большом интервью altapress.ru, почему возникла необходимость строительства нового здания на месте ЦУМа, каким оно будет и что нового даст Барнаулу этот объект.

Напомним, здание ЦУМа по адресу проспект Ленина, 55, начнут сносить уже летом этого года. На его месте планируют возвести современный деловой центр с внутренним двориком и просторной террасой для летних кафе. Здание будет разной этажности: первый уровень – двухэтажный стилобат, а второй уровень – 12-18-этажные башни. Общая площадь застройки составит 2,6 тыс. кв. метров.

Ракшин отметил, что название планируют оставить прежнее, но дадут новый смысл. Будет не просто ЦУМ (центральный универсам), а, например, "Центральный, Уникальный, Модный". "Центральный" – по месторасположению. "Уникальный" – про многофункциональность. "Модный" – будет центром притяжения для жителей и гостей Барнаула.

"В Барнауле пока еще не было подобных комплексов, где соединялись бы деловые, торговые, туристические пространства и зоны отдыха. Первые два этажа займут общественные сферы: общепит с кофейнями, ресторанами и кафе, а также супермаркет "Мария-Ра", который будет еще больше и современнее. На втором этаже будет классический ресторан с большим залом и террасой на крыше стилобата. Высотную часть займут офисы и отель на 80 номеров уровня "четыре звезды", – рассказал Ракшин.

При этом весь конструктив, включая размер номеров и потолки высотой три метра, будут выполнены по стандартам пяти звезд, чтобы в будущем повысить звездность гостиницы.

"На самом верху откроется небольшой, но красивый и современный ресторан. На сегодняшний день высотных объектов с общественными пространствами на крыше в Барнауле пока нет. Любой желающий сможет не спеша насладиться прекрасными панорамными видами на город и реку во время вкусного обеда, ужина или просто за чашкой чая. Это круче, чем на колесе обозрения, где видишь панораму всего лишь полторы минуты", – подчеркнул бизнесмен.

Барнаул недвижимость архитектура

Комментарии 54

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Гость

12:15:08 06-06-2024

Интересная задумка.

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Гость

12:21:18 06-06-2024

Вы определитесь уже, а то вместо ЦУМа будут строить современное здание. Следом новость Даже на снос нет разрешения, не говоря уже о строительстве
.

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Гость

12:25:37 06-06-2024

Гость (12:21:18 06-06-2024) Вы определитесь уже, а то вместо ЦУМа будут строить современ... Ну сейчас нет, внесли котлету и всё есть.

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Чучмек

12:44:45 06-06-2024

Гость (12:21:18 06-06-2024) Вы определитесь уже, а то вместо ЦУМа будут строить современ... Золотой телец позволит получить любые разрешения

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Гость

13:00:15 06-06-2024

Гость (12:21:18 06-06-2024) Вы определитесь уже, а то вместо ЦУМа будут строить современ... Разрешение на строительство у них есть с весны 2022 года. А вброс от анонимного источника из якобы мэрии, что не было разрешения - фейк.

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Гость

12:26:40 06-06-2024

Уродство! Как и Бастилия на Локомотиве

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Гость

13:01:21 06-06-2024

Гость (12:26:40 06-06-2024) Уродство! Как и Бастилия на Локомотиве... Уродство - это ныне стоящее-полуразваливающееся здание типовой совковой постройки. А представленный на рендерах проект - это современно.

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Гость

13:18:59 06-06-2024

Гость (13:01:21 06-06-2024) Уродство - это ныне стоящее-полуразваливающееся здание типов... Никто не спорит, ЦУМ надо убирать или модернизировать, но вы хоть слышали что такое архитектура, ансамбль, стиль уместность? Надо не портить город, а украшать его. В чём красота этого уродства - новодела? Можно построить что - то приближённое к стилю старого города

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Гость

13:44:03 06-06-2024

Гость (13:18:59 06-06-2024) Никто не спорит, ЦУМ надо убирать или модернизировать, н... У них нет ни вкуса, ни совести.
Деньги все застилают...

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Гость

13:42:30 06-06-2024

Гость (12:26:40 06-06-2024) Уродство! Как и Бастилия на Локомотиве... +100500
Изуродовали пространство там- теперь самый центр города на очереди! Не могу понять людей, которые не видят этого уродства. Нельзя такое строить в старой части города. Кто эти архитекторв, которые одобряют проекты? Про самих бизнесменов и хозяевах города- молчу. Там лишь бы денег побольше загрести...

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гость

12:28:27 06-06-2024

Нет разрешения на снос и строительство- это не страшно для Ракшиных. У них свои законы отдельные от холопских.

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Гость

12:45:53 06-06-2024

Это все не плохо звучит, но у меня вопрос. ПАРКОВКИ.
Если это такое нуникальное здание, чтобы ПРИТЯГИВАЛО...значит планируется большой объем посетителей, а в ресторан люди не будут приезжать на автобусе, будет много много машин, а парковок в этом районе не густо....Если не считать площадь перед администрацией, которая пустует бестолку а могла бы вместить огромное количество авто.

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Гость

12:56:34 06-06-2024

Гость (12:45:53 06-06-2024) Это все не плохо звучит, но у меня вопрос. ПАРКОВКИ.Если... Снесут остатки клумб и деревьев, закатают в асфальт. Им не в первой.

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Гость

13:01:58 06-06-2024

Гость (12:56:34 06-06-2024) Снесут остатки клумб и деревьев, закатают в асфальт. Им не в... Какие деревья у ЦУМа? Какие клумбы?

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гость

13:04:57 06-06-2024

Гость (13:01:58 06-06-2024) Какие деревья у ЦУМа? Какие клумбы? ... Молодые ёлочки и кусты сирени, но и этому скоро капец

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Гость

13:20:18 06-06-2024

Гость (13:01:58 06-06-2024) Какие деревья у ЦУМа? Какие клумбы? ... Кафе снесут, оно их же

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Гость

13:41:34 06-06-2024

Гость (13:20:18 06-06-2024) Кафе снесут, оно их же... А вот это - несомненная польза. Уже заявлено было, что снесут этот павильон. И это как раз хорошо!

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Гость

15:31:42 06-06-2024

Гость (12:56:34 06-06-2024) Снесут остатки клумб и деревьев, закатают в асфальт. Им не в... А остановку перенесут к грильнице

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Гость

13:03:08 06-06-2024

Гость (12:45:53 06-06-2024) Это все не плохо звучит, но у меня вопрос. ПАРКОВКИ.Если... В ресторан - на автомобиле? А вы всегда пьяным за рулем катаетесь или только по чётным дням?

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Гость

13:24:38 06-06-2024

Гость (13:03:08 06-06-2024) В ресторан - на автомобиле? А вы всегда пьяным за рулем ката... А вы в ресторан только "нахлебаться" приходите?

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Гость

13:27:15 06-06-2024

Гость (13:03:08 06-06-2024) В ресторан - на автомобиле? А вы всегда пьяным за рулем ката... А что, в ресторане или кафе обязателен заказ спиртного?

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Гость

14:39:46 06-06-2024

Гость (13:27:15 06-06-2024) А что, в ресторане или кафе обязателен заказ спиртного? ... Нет, не обязателен, но вполне возможен и уместен.

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Гость

15:37:19 06-06-2024

Гость (14:39:46 06-06-2024) Нет, не обязателен, но вполне возможен и уместен.... Ну так "уместен" не означает, что все пренепременно это делают, как следует из вашего обобщающего комментария. Из ресторана - значит, нетрезвый и парковка не нужна) Есть люди, которые вообще не пьют, так-то.

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Гость

13:37:23 06-06-2024

Гость (13:03:08 06-06-2024) В ресторан - на автомобиле? А вы всегда пьяным за рулем ката... А вы в ресторан только бухать катаетесь? Я там обедаю, с супругой, рабочие обедды и дргуое. Жалко вас, что все сводится к бутылке.

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Гость

13:51:37 06-06-2024

Гость (13:03:08 06-06-2024) В ресторан - на автомобиле? А вы всегда пьяным за рулем ката... А вы исключительно нажираться в ресторан ходите?

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Гость

14:39:13 06-06-2024

Гость (13:51:37 06-06-2024) А вы исключительно нажираться в ресторан ходите?... А почему у вас алкогольные напитки означают "нажираться"? Вы - алкаш? Вам неведомо, что цивилизованные люди за обедом бокал вина выпивают? Вам пример Франции/Италии/Испании ни о чем не говорит?

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Гость

16:03:32 06-06-2024

Гость (14:39:13 06-06-2024) А почему у вас алкогольные напитки означают "нажираться"? Вы... Да да ... не надоело этот запад считать цивилизованным? Из исторических времен нам это втюхивают, и вот мы видим расцвет ЛГБТ и прочая грязь.
Нет уж, в гробу я видал такую "цивилизацию", допились до чертиков, баб с мужиками поперепутали, Не есть цивилизация в ресторан ходить дабы лишь выпить. Парковка нужна, для не алкоголиков. Повторюсь, не все живут в паре остановок от этого места, у меня свой дом, в черте города, и ехать с пересадками дабы бокал вина жахнуть - увольте. ))).

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Гость

21:32:50 06-06-2024

Гость (14:39:13 06-06-2024) А почему у вас алкогольные напитки означают "нажираться"? Вы... Причем тут это? Не надо стрелки переводить,там речь шла о приезде в ресторан на машине и последствиях.

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Жора

14:52:41 06-06-2024

Гость (12:45:53 06-06-2024) Это все не плохо звучит, но у меня вопрос. ПАРКОВКИ.Если... Придётся здание правительства снести.

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Гость

19:00:54 06-06-2024

Гость (12:45:53 06-06-2024) Это все не плохо звучит, но у меня вопрос. ПАРКОВКИ.Если... почему вам не приходит в голову мысль про подземное чудо, куда можно поставить много корыт? в Европе, Тайланде, США парковки есть на верхних этажах офисников и торговых центров. И норм. Ну почему обязательно надо ставить рядом машины??

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Андрей

13:33:55 06-06-2024

Про ограничение этажности и общий стиль никто не слышал. Городской Архитектор котлетой не подавился? Вообще-то это земля города и горожанам решать как должен выглядеть объект на центральной площади города. Мне на ресторан и остальное - на... Мне за город обидно.

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Гость

13:56:31 06-06-2024

Жители Барнаула несогласные со строительством предстоящим и отношением горожан к собственному городу могут выразить свое отношение не посещением магазинов известной сети.
Выбор есть магазинов и это тоже способ показать свое " фи". Если будет массовый игнор, будет меньше выручки. Только вот вряд ли у нас такое возможно...

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Гость

14:42:45 06-06-2024

Гость (13:56:31 06-06-2024) Жители Барнаула несогласные со строительством предстоящим и ... А вот это правильный подход. Не устраивает вас это здание - не заходите в него. Плюс не покупайте ничего в их торговой сети. Лично я им свои деньги не заношу, предпочитаю иные магазины.

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Гость

16:09:47 06-06-2024

Гость (14:42:45 06-06-2024) А вот это правильный подход. Не устраивает вас это здание - ... дак а в какую сеть ходить ? В одну пойдешь -вспоминается кемеровская "Зимняя вишня", в другую - поджоги частных построек чтобы потом магазин сети поставить, в третью - умершую ленинградку из-за пачки масла и т.д.

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Гость

15:11:46 06-06-2024

Гость (13:56:31 06-06-2024) Жители Барнаула несогласные со строительством предстоящим и ... Мне нравиться, проект красивый, по крайней мере на эскизе. У нас ничего подобного еще не строили. Наконец то не коробка с убогой отделкой сайдингом. Надеюсь не сэкономят и построят как в проекте

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Гость

15:24:17 06-06-2024

Гость (15:11:46 06-06-2024) Надеюсь не сэкономят и построят как в проекте т.е. на сайдинге экономить не станут?

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Гость

15:33:10 06-06-2024

Гость (15:24:17 06-06-2024) т.е. на сайдинге экономить не станут?... я имел в виду, что не запоганят проект, решат сэкономить и облепят все сайдингом, как например ТЦ проспект и другие - оранжевый урод гэлекси, европа (ослепни мой глаз) и т.д.) Сейчас отделка, насколько понял из эскизов - это штукатурка и лепнина, что как бы, не дешево...

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Гость

15:42:01 06-06-2024

Гость (15:33:10 06-06-2024) Сейчас отделка, насколько понял из эскизов - это штукатурка и лепнина, что как бы, не дешево... штукатурная лепнина - это все картинки в интернете... по факту выйдет либо сайдинг, либо тряпка, все огрехи прячущая...

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Гость

16:18:12 06-06-2024

Гость (15:42:01 06-06-2024) штукатурная лепнина - это все картинки в интернете... по фак... надеюсь, что этого все же, не произойдет

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Гость

15:43:10 06-06-2024

Гость (15:33:10 06-06-2024) я имел в виду, что не запоганят проект, решат сэкономить и о... или не штукатурка это, а камень, только не пойму какой... замахнулись в общем)!

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Гость

15:41:59 06-06-2024

Гость (15:11:46 06-06-2024) Мне нравиться, проект красивый, по крайней мере на эскизе. У... Нужно рассматривать не сам проект, а как он вписывается в арзитектуру старого города! Если вы не видите, что он там совершенно не в тему, то...А вот архитекторы, которые дают разрешение на строительство подобных пооектов вызывают много вопросов о поофессионализме! Это ужасно просто с эстетической точки зрения. Плюс другие вопросы.

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Гость

15:59:16 06-06-2024

Гость (15:41:59 06-06-2024) Нужно рассматривать не сам проект, а как он вписывается в ар... Какой это старый город? Старый город - до Короленко, далее всё новодел совкового периода.

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Гость

16:25:20 06-06-2024

Гость (15:41:59 06-06-2024) Нужно рассматривать не сам проект, а как он вписывается в ар... ну это ваше мнение и оно имеет право на существование и я его не оспариваю, просто мое мнение отличается от вашего и оно таково - проект отлично выглядит и мне нравиться как все вписывается в окружающую среду и я очень рад, что это не очередной дешевый сайдинговый ангар в фирменных цветах мария-ра

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Гость

16:30:39 06-06-2024

Гость (16:25:20 06-06-2024) и мне нравиться как все вписывается . Ну если нравитЬся, то тогда все и вписываетЬся будет в окружающую среду. Тут даже и спойрить нейту смыйсла.

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Гость

16:47:15 06-06-2024

Гость (16:30:39 06-06-2024) Ну если нравитЬся, то тогда все и вписываетЬся будет в окру... извините за ошибку, самому не ловко

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Гость

14:14:21 06-06-2024

Хотел централ тоже под снос ?

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Гость

15:27:11 06-06-2024

Из Локомотива сделали архитектурное убожество, теперь и до центральной площади добрались

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Гость

15:50:39 06-06-2024

Кто такой упоротый вваливает за бестолковые свечки в центре города??

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Гость

16:00:39 06-06-2024

Гость (15:50:39 06-06-2024) Кто такой упоротый вваливает за бестолковые свечки в центре ... А что за отбитые топят за типовую совковую застройку?

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Гость

16:42:50 06-06-2024

Гость (16:00:39 06-06-2024) А что за отбитые топят за типовую совковую застройку?... Не знаю. Лично мне ровно на ЦУМ, но вы здесь "наследили" поболее всех. Видимо не по простоте душевной топите?

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Гость

18:31:21 06-06-2024

Архитекторы есть в городе, почему никто не рассматривает площадь Советов в целом? Зачем вы уродуете этим куском концепцию площади?

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Р.

20:14:07 06-06-2024

Сдаётся мне, что постройка сия это только начало перестройки Красной линии города. И это один из планов модернизации города. Это только моё мнение, коим и делюсь.
Само по себе здание действительно будет значительно выделятся из ансамбля (стиля) города, но.... Если будет планомерная перестройка, остального города, то почему и бы и да?
С одной стороны мы теряем старый город или его часть и это как бы грустно, а с другой обновляем город. И вот что нас ждёт - тут и вопрос.

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Гость

21:33:44 06-06-2024

Р. (20:14:07 06-06-2024) Сдаётся мне, что постройка сия это только начало перестройки... Какая перестройка центра города? Там много жилых домов, им что всем квартиры дадут? Не будьте наивны! И Главпочтамп новый построят и Политех, и Мед....

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Гость

11:19:00 09-06-2024

Несомненно обновления нужны, и ЦУМ не исключение. Но как то странно будет выглядеть среди пятижтажен высотка 18 этажей и название ЦУМ, от старого ЦУМа и сейчас ничего не осталось, был хороший магазин где можно было купить и одежду и обувь, а сейчас что..... Печалька в образе Мария-а.

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