Данный вопрос рассмотрят на заседании ЦБ, которое состоится 25 апреля

17 апреля 2025, 17:00, ИА Амител

Центробанк России / Фото: cbr.ru

Годовая инфляция значительно превышает целевой показатель в 4%, поэтому необходимо поддерживать жесткие денежно-кредитные условия в экономике. Об этом говорится в информационно-аналитическом комментарии Банка России "Динамика потребительских цен".

"Если динамика дезинфляции не будет обеспечивать достижения цели, Банк России рассмотрит вопрос о повышении ключевой ставки", – подчеркнул регулятор.

По прогнозу ЦБ, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 7–8% в 2025 году, а к 4% вернется в 2026-м. По последним данным, инфляция составляет 10,38%.

"Для достижения цели по инфляции потребуется продолжительный период", – уточнили в Центробанке.

Напомним, сейчас ключевая ставка составляет 21%: на последнем заседании ЦБ сохранил размер ставки. Следующее заседание состоится 25 апреля.

Ранее исполнительный директор Алтайского банковского союза Андрей Макулов оценил действие ЦБ по повышению экономики России.