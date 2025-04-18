Глава ВТБ дал прогноз по ключевой ставке
Заседание ЦБ по этому вопросу состоится 25 апреля
18 апреля 2025, 13:31, ИА Амител
Центробанк России / Фото: cbr.ru
Банк России на заседании директоров 25 апреля может сохранить ключевую ставку на уровне 21% годовых, считает глава ВТБ Андрей Костин.
"На какое-то время ставка может задержаться на этом уровне, не двигаться", – цитирует банкира ТАСС.
На предыдущем заседании ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 21%.
Ранее исполнительный директор Алтайского банковского союза Андрей Макулов оценил действие ЦБ по повышению экономики России.
13:40:59 18-04-2025
Может 5 мая?
13:46:22 18-04-2025
Татьяна (13:40:59 18-04-2025) Может 5 мая?... 25 апреля
15:37:18 18-04-2025
может сохранить ключевую ставку на уровне 21% годовых --- А может и повысить, а может и повысить, вот это эксперт, Костин!)
16:28:49 18-04-2025
Гость (15:37:18 18-04-2025) может сохранить ключевую ставку на уровне 21% годовых --- А ... Он так радовался повышению ставки, так радовался! Наверно, вкладчиков мало, а закредитованных полно. Сиди, ничего не делай и руби капусту- удел костина.