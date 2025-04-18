Глава ВТБ дал прогноз по ключевой ставке

Заседание ЦБ по этому вопросу состоится 25 апреля

18 апреля 2025, 13:31, ИА Амител

Центробанк России / Фото: cbr.ru

Банк России на заседании директоров 25 апреля может сохранить ключевую ставку на уровне 21% годовых, считает глава ВТБ Андрей Костин.

"На какое-то время ставка может задержаться на этом уровне, не двигаться", – цитирует банкира ТАСС.

На предыдущем заседании ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 21%.

Ранее исполнительный директор Алтайского банковского союза Андрей Макулов оценил действие ЦБ по повышению экономики России.