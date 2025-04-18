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Глава ВТБ дал прогноз по ключевой ставке

Заседание ЦБ по этому вопросу состоится 25 апреля

18 апреля 2025, 13:31, ИА Амител

Центробанк России / Фото: cbr.ru
Центробанк России / Фото: cbr.ru

Банк России на заседании директоров 25 апреля может сохранить ключевую ставку на уровне 21% годовых, считает глава ВТБ Андрей Костин.

"На какое-то время ставка может задержаться на этом уровне, не двигаться", – цитирует банкира ТАСС.

На предыдущем заседании ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 21%. 

Ранее исполнительный директор Алтайского банковского союза Андрей Макулов оценил действие ЦБ по повышению экономики России.

Экономика

Комментарии 4

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Татьяна

13:40:59 18-04-2025

Может 5 мая?

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Гость

13:46:22 18-04-2025

Татьяна (13:40:59 18-04-2025) Может 5 мая?... 25 апреля

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Гость

15:37:18 18-04-2025

может сохранить ключевую ставку на уровне 21% годовых --- А может и повысить, а может и повысить, вот это эксперт, Костин!)

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Гость

16:28:49 18-04-2025

Гость (15:37:18 18-04-2025) может сохранить ключевую ставку на уровне 21% годовых --- А ... Он так радовался повышению ставки, так радовался! Наверно, вкладчиков мало, а закредитованных полно. Сиди, ничего не делай и руби капусту- удел костина.

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