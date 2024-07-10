Госдума приняла закон о социальных вкладах для бедных россиян
Для системно значимых банков закон вступит в силу 1 июля 2025 года
10 июля 2024, 12:22, ИА Амител
Кошелек с рублями / Фото: amic.ru
Госдума приняла закон, позволяющий гражданам с низкими доходами открывать в банках социальные вклады и счета, пишет "Коммерсант".
"Для системно значимых банков закон вступит в силу 1 июля 2025 года, для остальных – с 1 января 2027 года", – отмечает издание.
Что необходимо для открытия социального счета и вклада:
- претендовать на открытие социального счета и вклада смогут только получатели социальной поддержки от государства;
- сумма для размещения на социальном вкладе не должна превышать 50 тысяч рублей;
- процентная ставка будет равна максимальной ставке по вкладам физлиц в конкретном банке сроком до одного года, за исключением депозитов по различным акциям;
- размер ставки, по которой начисляются проценты на остаток социального счета, должен быть не меньше половины ключевой ставки Банка России, на суммы свыше 50 тысяч рублей проценты будут начисляться в соответствии с договором;
- обслуживание счетов будет бесплатным, так же как и переводы и платежи по ним в пределах 20 тысяч рублей в месяц;
- количество банковских продуктов ограничено, получатель социальной поддержки может иметь только один такой вклад или счет.
Напомним, в первом чтении законопроект о банковских вкладах для бедных Госдума приняла в декабре 2023 года.
12:30:08 10-07-2024
Ага...
12:42:56 10-07-2024
то есть, у бедных россиян, получающих пособия от государства, есть свободные деньги для размещения на вкладах? однако...
12:56:34 10-07-2024
Элен без ребят (12:42:56 10-07-2024) то есть, у бедных россиян, получающих пособия от государства... Вы не в теме, а уже критикуете. Гос - во разместит эти средства в банках для бедных россиян
13:16:44 10-07-2024
Гость (12:56:34 10-07-2024) Вы не в теме, а уже критикуете. Гос - во разместит эти ... где же вы видите критику? это удивление, а не критика.
12:43:11 10-07-2024
не меньше половины ключевой ставки Банка России --- 9 %? А сейчас 15? Не понятно зачем, но очень интересно
15:49:27 10-07-2024
Гость (12:43:11 10-07-2024) не меньше половины ключевой ставки Банка России --- 9 %? А с... Чтобы контролировать.
20:32:08 10-07-2024
Более "умного" закона я не встречал. Что это даст бедным? 50 000 *9%= 4500 рублей в год. Их это сильно спасет? С таким же успехом можно только для бедных давать скидки на алмазы, золотые украшения , дорогие часы, путевки на Сейшелы. Много бедных людей воспользуется этим? Депутатам времени некуда девать? Или это провокация: открыл вклад - потерял социальную поддержку.