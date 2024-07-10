Госдума приняла закон о социальных вкладах для бедных россиян

Для системно значимых банков закон вступит в силу 1 июля 2025 года

10 июля 2024, 12:22, ИА Амител

Кошелек с рублями / Фото: amic.ru

Госдума приняла закон, позволяющий гражданам с низкими доходами открывать в банках социальные вклады и счета, пишет "Коммерсант".

"Для системно значимых банков закон вступит в силу 1 июля 2025 года, для остальных – с 1 января 2027 года", – отмечает издание.

Что необходимо для открытия социального счета и вклада:

претендовать на открытие социального счета и вклада смогут только получатели социальной поддержки от государства;

сумма для размещения на социальном вкладе не должна превышать 50 тысяч рублей;

процентная ставка будет равна максимальной ставке по вкладам физлиц в конкретном банке сроком до одного года, за исключением депозитов по различным акциям;

размер ставки, по которой начисляются проценты на остаток социального счета, должен быть не меньше половины ключевой ставки Банка России, на суммы свыше 50 тысяч рублей проценты будут начисляться в соответствии с договором;

обслуживание счетов будет бесплатным, так же как и переводы и платежи по ним в пределах 20 тысяч рублей в месяц;

количество банковских продуктов ограничено, получатель социальной поддержки может иметь только один такой вклад или счет.

Напомним, в первом чтении законопроект о банковских вкладах для бедных Госдума приняла в декабре 2023 года.