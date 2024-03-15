НОВОСТИОбщество

Ежемесячные выплаты из маткапитала смогут получать больше бедных семей

Выплаты равны детскому прожиточному минимуму в регионе, где проживает семья

15 марта 2024, 10:15, ИА Амител

Российские деньги / Фото: pxhere.com
Российские деньги / Фото: pxhere.com

В России с 15 марта вступает в силу постановление кабмина, закрепляющее новые правила расчета среднедушевого дохода семьи для оформления пособия, пишет "Парламентская газета".

"Обладатели сертификата на материнский (семейный) капитал, чей среднедушевой доход не больше двух прожиточных минимумов в регионе, могут оформить ежемесячные выплаты на детей", – отмечает издание.

Напомним, ежемесячные выплаты равны детскому прожиточному минимуму в регионе, где проживает семья.

Согласно постановлению правительства, при расчете среднедушевого дохода семьи теперь не будут учитывать деньги маткапитала, потраченные на покупку товаров и услуг для социальной адаптации и интеграции детей-инвалидов, а также средства на строительство или реконструкцию домов.

Ранее маткапитал предложили позволить тратить на оплату лечения детей и покупку лекарств.

Фото: unsplash.com

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НОВОСТИОбщество
Маткапитал

Комментарии 3

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Гость

10:50:32 15-03-2024

От осинки не родятся апельсинки ...

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Гость

11:44:29 15-03-2024

А если меньше рожать, то и бедных семей станет меньше.

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Гость

18:33:06 15-03-2024

Гость (11:44:29 15-03-2024) А если меньше рожать, то и бедных семей станет меньше.... И так уже рожают меньше, чем в 90-е...

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