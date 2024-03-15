Ежемесячные выплаты из маткапитала смогут получать больше бедных семей

Выплаты равны детскому прожиточному минимуму в регионе, где проживает семья

15 марта 2024, 10:15, ИА Амител

Российские деньги / Фото: pxhere.com

В России с 15 марта вступает в силу постановление кабмина, закрепляющее новые правила расчета среднедушевого дохода семьи для оформления пособия, пишет "Парламентская газета".

"Обладатели сертификата на материнский (семейный) капитал, чей среднедушевой доход не больше двух прожиточных минимумов в регионе, могут оформить ежемесячные выплаты на детей", – отмечает издание.

Напомним, ежемесячные выплаты равны детскому прожиточному минимуму в регионе, где проживает семья.

Согласно постановлению правительства, при расчете среднедушевого дохода семьи теперь не будут учитывать деньги маткапитала, потраченные на покупку товаров и услуг для социальной адаптации и интеграции детей-инвалидов, а также средства на строительство или реконструкцию домов.

Ранее маткапитал предложили позволить тратить на оплату лечения детей и покупку лекарств.