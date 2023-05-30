Центробанк провёл опрос среди заёмщиков о качестве консультаций в банках и МФО

Полученные результаты будут учтены в надзорной деятельности

30 мая 2023, 11:30, ИА Амител 4CQwVszH9pSaqWyRi3V

Кредит / Фото: pressfoto / Freepik

Около половины заёмщиков в целом довольны качеством консультаций, которые они получали в банках и микрофинансовых организациях. Об этом сообщил Банк России со ссылкой на проведённый в апреле 2023 года опрос.

Навязывание платных услуг

Банку России важно знать, не пытаются ли кредиторы вводить людей в заблуждение относительно условий договора и насколько корректно отвечают на уточняющие вопросы.

Большинство заёмщиков качеством консультаций остались довольны. Но 65% респондентов отметили, что консультанты, в первую очередь, исходили из интересов своих компаний, а не потребностей и пожеланий заёмщика.

По данным аналитиков Центробанка, в 2022 году жители Сибири более 350 раз пожаловались регулятору на навязывание платных услуг и страховок. Кроме того, некоторые банки и МФО настаивали в ультимативной форме заключить страховой договор с конкретной компанией.

Что делать, если навязывают допуслуги?

Прежде всего, надо сообщить в интернет-приёмную Банка России.

Также при оформлении договора важно самостоятельно проверить организацию, особенно это касается МФО. Сделать это можно на официальном сайте Банка России.

При обращении в МФО за крупной суммой, важно подойти к проверке особенно тщательно. Посмотрите отзывы о компании и внимательно ознакомьтесь с условиями договора. При этом насторожить должны не только скрытые платежи, но и любые другие нарушения компанией правил работы, прописанных в законе. Например, максимальный размер процентной ставки по займу до зарплаты сегодня не может превышать 1% в день, а при долгосрочных займах размер ставки будет значительно ниже.

Какие документы нужны для оформления кредита или займа?

У банков и МФО разные перечни. Для оформления потребительского кредита в банке потребуются:

заявление-анкета;

паспорт;

документ, подтверждающий регистрацию по месту пребывания (при наличии временной регистрации);

документы, подтверждающие финансовое состояние и трудовую занятость заёмщика / созаёмщика / поручителя и некоторые другие.

Для оформления займа в МФО порядок предоставления документов выглядит иначе. Даже при получении крупной суммы (до 500 000 рублей наличными для личных целей и до 5 млн рублей на предпринимательские цели для ООО и ИП), например, под залог ПТС, не нужны справки и поручители, а также отсутствуют бюрократические процедуры. Достаточно лишь двух документов – паспорта и ПТС.

О кредитной истории тоже можно не переживать. Получить заём можно даже при неудачном опыте оформления кредита в прошлом – заявку одобряют в большинстве случаев.

Оформить такой заём в Барнауле можно в агентстве финансовых решений "Взаимодействие" (услуги оказывает ООО МКК "Влияние Запада", ИНН 7459006641, ОГРН 1197456001236, имеет свидетельство о регистрации в государственном реестре микрофинансовых организаций ЦБ РФ). Надёжная и известная микрофинансовая организация с хорошей репутацией поможет получить деньги с максимальной выгодой на любые цели в день обращения и оформить все документы в течение часа.

Заём здесь не включает скрытых платежей и комиссий – выплачивается сумма, которую вы взяли по договору, в строгом соответствии с действующим законодательством.

Важно, что на весь срок погашения займа машина остаётся у собственника с сохранением права пользования. Это означает, что вы можете пользоваться своим автомобилем, как и раньше.

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ООО МКК "Влияние Запада". ИНН 7459006641, ОГРН 1197456001236. Рег. номер записи юр. лица в государственном реестре микрофинансовых организаций ЦБ РФ – 1903475009166 от 28.02.2019 г. Юридический адрес: 630005, Новосибирск, ул. Каменская, 51. Сумма потребительского микрозайма – от 10 до 500 тысяч рублей. Процентная ставка – от 30 до 90% годовых. Срок микрозайма – до 36 месяцев. Подробности по телефону 8 800 302-83-63. Не является публичной офертой. Условия указаны на май 2023 года.

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