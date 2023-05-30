Центробанк провёл опрос среди заёмщиков о качестве консультаций в банках и МФО
Полученные результаты будут учтены в надзорной деятельности
30 мая 2023, 11:30, ИА Амител 4CQwVszH9pSaqWyRi3V
Около половины заёмщиков в целом довольны качеством консультаций, которые они получали в банках и микрофинансовых организациях. Об этом сообщил Банк России со ссылкой на проведённый в апреле 2023 года опрос.
Навязывание платных услуг
Банку России важно знать, не пытаются ли кредиторы вводить людей в заблуждение относительно условий договора и насколько корректно отвечают на уточняющие вопросы.
Большинство заёмщиков качеством консультаций остались довольны. Но 65% респондентов отметили, что консультанты, в первую очередь, исходили из интересов своих компаний, а не потребностей и пожеланий заёмщика.
По данным аналитиков Центробанка, в 2022 году жители Сибири более 350 раз пожаловались регулятору на навязывание платных услуг и страховок. Кроме того, некоторые банки и МФО настаивали в ультимативной форме заключить страховой договор с конкретной компанией.
Что делать, если навязывают допуслуги?
Прежде всего, надо сообщить в интернет-приёмную Банка России.
Также при оформлении договора важно самостоятельно проверить организацию, особенно это касается МФО. Сделать это можно на официальном сайте Банка России.
При обращении в МФО за крупной суммой, важно подойти к проверке особенно тщательно. Посмотрите отзывы о компании и внимательно ознакомьтесь с условиями договора. При этом насторожить должны не только скрытые платежи, но и любые другие нарушения компанией правил работы, прописанных в законе. Например, максимальный размер процентной ставки по займу до зарплаты сегодня не может превышать 1% в день, а при долгосрочных займах размер ставки будет значительно ниже.
Какие документы нужны для оформления кредита или займа?
У банков и МФО разные перечни. Для оформления потребительского кредита в банке потребуются:
- заявление-анкета;
- паспорт;
- документ, подтверждающий регистрацию по месту пребывания (при наличии временной регистрации);
- документы, подтверждающие финансовое состояние и трудовую занятость заёмщика / созаёмщика / поручителя и некоторые другие.
Для оформления займа в МФО порядок предоставления документов выглядит иначе. Даже при получении крупной суммы (до 500 000 рублей наличными для личных целей и до 5 млн рублей на предпринимательские цели для ООО и ИП), например, под залог ПТС, не нужны справки и поручители, а также отсутствуют бюрократические процедуры. Достаточно лишь двух документов – паспорта и ПТС.
О кредитной истории тоже можно не переживать. Получить заём можно даже при неудачном опыте оформления кредита в прошлом – заявку одобряют в большинстве случаев.
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