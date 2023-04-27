Почему микрофинансовые организации теперь должны публиковать ссылки на свои сайты

Это требование вступит в силу только через год

27 апреля 2023, 16:05, ИА Амител 4CQwVszH9pSaLJAokC7

Кредит / Фото: ijeab / Freepik

Все микрофинансовые организации (МФО), работающие на внутреннем рынке России, с апреля 2024 года должны будут предоставлять ссылки на собственные сайты. Об этом сообщил Центробанк. Мера призвана способствовать снижению количества недобросовестных участников российского рынка МФО.

Зачем это нужно?

"МФО должна размещать на официальном сайте в сети Интернет информацию об используемых товарных знаках (знаках обслуживания, коллективных знаках), коммерческих обозначениях, а также ссылки на страницы сайтов, используемых для осуществления деятельности по предоставлению займов и деятельности по привлечению денежных средств физических лиц", – уточнили в Центробанке.

Сегодня всё больше займов выдаётся онлайн, конкуренция в этих каналах нарастает, сказано в аналитическом проекте "Тенденции микрофинансового рынка в 2022 году".

Так, согласно данным регулятора, портфель онлайн-займов в 2022 году вырос на 53%. В IV квартале 2022 года 82% всех договоров было заключено онлайн (для сравнения: в IV квартале 2021 года – 74%). Кроме того, некоторые компании в 2022 году активно развивали направление онлайн-займов малому бизнесу.

Плюсы оформления заявки на микрозаймы онлайн очевидны как заёмщикам, так и кредиторам. Процесс занимает намного меньше времени в сравнении с ручным вводом и обработкой данных, а главное – он безопасен и удобен как для самих пользователей, которым не надо вручную заполнять бумажную форму, так и для микрофинансовых организаций.

Как новая мера поможет заёмщикам?

Опубликованный перечень онлайн-ресурсов даст понять заёмщикам, что они взаимодействуют с легальной организацией, заключили в Центробанке.

Сегодня проверить микрофинансовую организацию можно и самостоятельно на официальном сайте Банка России.

Как минимизировать риски, если нужна крупная сумма?

Эксперты советуют: если вам нужна крупная сумма, уделите изучении МФО время. Посмотрите отзывы, внимательно ознакомьтесь с условиями договора. Насторожить должны любые скрытые платежи, а также нарушения компанией правил работы, прописанных в законе. Напомним, что сегодня максимальная процентная ставка по займу не может превышать 1% в день. При долгосрочных займах размер ставки, как правило, значительно ниже.

Минимизировать риски поможет и грамотный выбор продукта. Например, заём под залог ПТС для собственников автомобиля. Физлица могут получить до 500 000 рублей наличными в день обращения по ставке значительно ниже, чем на другие продукты микрофинансовых организаций. А сумма займа на предпринимательские цели для ООО и ИП составляет до 5 млн рублей.

Оформить такой заём в Барнауле можно в агентстве финансовых решений "Взаимодействие" (услуги оказывает ООО МКК "Влияние Запада", ИНН 7459006641, ОГРН 1197456001236, имеет свидетельство о регистрации в государственном реестре микрофинансовых организаций ЦБ РФ). Надёжная и известная микрофинансовая организация с хорошей репутацией поможет получить деньги с максимальной выгодой на любые цели в день обращения и оформит все документы в течение часа.

Заём здесь не включает скрытых платежей и комиссий – выплачивается сумма, которую вы взяли по договору, в строгом соответствии с действующим законодательством.

Кроме того, для оформления займа под залог ПТС не нужны справки и поручители, отсутствуют бюрократические процедуры. Достаточно лишь двух документов – паспорта и ПТС. О кредитной истории тоже можно не переживать. Получить заём можно даже при неудачном опыте оформления кредита в банке в прошлом – заявку одобряют в большинстве случаев.

Машина остаётся у собственника на весь срок погашения с сохранением права пользования. Авто можно пользоваться, но нельзя продать до снятия обременения.

Больше актуальной информации о финансах, займах и кредитах – по бесплатному телефону 8 800 302-83-63.

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ООО МКК "Влияние Запада". ИНН 7459006641, ОГРН 1197456001236. Рег. номер записи юр. лица в государственном реестре микрофинансовых организаций ЦБ РФ – 1903475009166 от 28.02.2019 г. Юридический адрес: 630005, Новосибирск, ул. Каменская, 51. Сумма потребительского микрозайма – от 10 до 500 тысяч рублей. Процентная ставка – от 30 до 90% годовых. Срок микрозайма – до 36 месяцев. Подробности по телефону 8 800 302-83-63. Не является публичной офертой. Условия указаны на апрель 2023 года.

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