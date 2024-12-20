Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 21%

В ближайшие месяцы ожидается замедление инфляции

20 декабря 2024, 18:18, ИА Амител

Здание Банка России / Фото: cbr.ru

Центробанк оставил ключевую ставку без изменений – на уровне 21% годовых. Об этом сообщили в пресс-службе Банка России.

Такое решение принято в связи с ужесточением денежно-кредитных условий и охлаждением кредитной активности.

Как отметили в ЦБ, достигнутый уровень жесткости позволяет создать предпосылки для снижения инфляционного давления. В декабре годовая инфляция выросла до 9,5%, но регулятор прогнозирует, что она вернется к целевому уровню 4% к 2026 году.

"Текущий рост цен сохраняется на повышенном уровне из-за инерции бюджетных стимулов, высокой кредитной активности и ослабления рубля, однако в ближайшие месяцы ожидается замедление инфляции", – заявили в Центробанке.

Следующее заседание по ключевой ставке запланировано на 14 февраля 2025 года, где регулятор оценит необходимость ее изменения.

Напомним, что эксперты прогнозировали повышение ставки до 23-25%.