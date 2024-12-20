Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 21%
В ближайшие месяцы ожидается замедление инфляции
20 декабря 2024, 18:18, ИА Амител
Центробанк оставил ключевую ставку без изменений – на уровне 21% годовых. Об этом сообщили в пресс-службе Банка России.
Такое решение принято в связи с ужесточением денежно-кредитных условий и охлаждением кредитной активности.
Как отметили в ЦБ, достигнутый уровень жесткости позволяет создать предпосылки для снижения инфляционного давления. В декабре годовая инфляция выросла до 9,5%, но регулятор прогнозирует, что она вернется к целевому уровню 4% к 2026 году.
"Текущий рост цен сохраняется на повышенном уровне из-за инерции бюджетных стимулов, высокой кредитной активности и ослабления рубля, однако в ближайшие месяцы ожидается замедление инфляции", – заявили в Центробанке.
Следующее заседание по ключевой ставке запланировано на 14 февраля 2025 года, где регулятор оценит необходимость ее изменения.
Напомним, что эксперты прогнозировали повышение ставки до 23-25%.
18:23:09 20-12-2024
Если бы не Миронов с инициативой отставки, точно бы подняла!
18:52:36 20-12-2024
это плохо. цены вверх
09:59:18 21-12-2024
Гость (18:52:36 20-12-2024) это плохо. цены вверх... Наоборот, теперь стабилизируются. В предверии повышения люди старались спасти свои ресурсы, купить что-то, не дожидаясь роста ставки.
19:00:15 20-12-2024
В следующем месяце пойдет вниз.... Почему? Потому что президент сказал
19:00:43 20-12-2024
Что эксперты?! На то и эксперты, чтобы подудеть в трубу впустую. Либо просто кто-то ложные слухи распускает для какой-то собственной выгоды
20:12:58 20-12-2024
-" В декабре годовая инфляция выросла до 9,5%, но регулятор прогнозирует, что она вернется к целевому уровню 4% к 2026 году." Эко! Как замахнулись, да в 2026 году не будет этого регулятора и 80 килограмм мяса на душу населения.
17:20:03 21-12-2024
и семейную ипотеку продлили и по 6 процентов всего!!!!!