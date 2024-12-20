Набиуллина отреагировала на критику Центробанка

Критика наиболее заметна в периоды высоких ставок, отметила глава ЦБ

20 декабря 2024, 20:45, ИА Амител

Эльвира Набиуллина / Фото: cbr.ru

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что критика политики Банка России особенно обостряется в периоды высокой ключевой ставки. Об этом сообщает РИА Новости.

Она подчеркнула, что регулятор принимает решения, опираясь на собственную оценку ситуации и прогноз.

"Критика нашей политики наиболее заметна в периоды высоких ставок и в цикле повышения ставок. Мы принимаем решения, исходя из оценки ситуации и нашего прогноза", – отметила Набиуллина.

Глава ЦБ также добавила, что в последнее время Банк России активно взаимодействует с банками и реальным сектором экономики для лучшего понимания происходящего в стране.

Напомним, что 20 декабря Банк России по итогам заседания совета директоров неожиданно оставил ключевую ставку на уровне 21% годовых, хотя рынок ожидал ее повышения до 23%.