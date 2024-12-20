Набиуллина отреагировала на критику Центробанка
Критика наиболее заметна в периоды высоких ставок, отметила глава ЦБ
20 декабря 2024, 20:45, ИА Амител
Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что критика политики Банка России особенно обостряется в периоды высокой ключевой ставки. Об этом сообщает РИА Новости.
Она подчеркнула, что регулятор принимает решения, опираясь на собственную оценку ситуации и прогноз.
"Критика нашей политики наиболее заметна в периоды высоких ставок и в цикле повышения ставок. Мы принимаем решения, исходя из оценки ситуации и нашего прогноза", – отметила Набиуллина.
Глава ЦБ также добавила, что в последнее время Банк России активно взаимодействует с банками и реальным сектором экономики для лучшего понимания происходящего в стране.
Напомним, что 20 декабря Банк России по итогам заседания совета директоров неожиданно оставил ключевую ставку на уровне 21% годовых, хотя рынок ожидал ее повышения до 23%.
21:11:49 20-12-2024
В следующем месяце ставка пойдет вниз... Кредитов стали брать меньше-проценты высокие. По вкладам и депозитам платить надо-а денег стало меньше и себе отщипнуть надо
21:36:17 20-12-2024
Если рубль, дабы выжить, худо-бедно барахтается благодаря высокой ключевой ставке, то последняя (как спасательный круг) носит вынужденный характер и потому оправдана. Другое дело вопрос: почему в цивилизованных странах имеются альтернативные методы для сохранения твёрдого курса национальной валюты, а в РФ налицо их отсутствие?
08:22:20 21-12-2024
Гость (21:36:17 20-12-2024) Если рубль, дабы выжить, худо-бедно барахтается благодаря вы... Экономика и промышленность этих стран
15:40:29 23-12-2024
Гость (21:36:17 20-12-2024) Если рубль, дабы выжить, худо-бедно барахтается благодаря вы... Рубль барахтается благодаря высокой ставке? Что за бред? А вот то, что высокая ставка и ВСЯ ПОЛИТИКА ЦЕНТРОБАНКА ведет к девальвации рубля и обнищанию народа -это да.
Сразу видно членистоногий либерал из пятой колонны писал
22:01:08 20-12-2024
Критика в основном из-за не выполнения ЦБ РФ своих прямых уставных и конституционных функций - стабилизации рубля!...
23:15:36 20-12-2024
Гость (22:01:08 20-12-2024) Критика в основном из-за не выполнения ЦБ РФ своих прямых ус... Чтобы рубль стабилизировать ,его нужно привязать к золоту. А нынешним это выгодно ли??????
07:51:28 21-12-2024
Сахипзадовну надо выкинуть уже на помойку. Абсолютно не компетентная мадам.
10:38:41 21-12-2024
R (07:51:28 21-12-2024) Сахипзадовну надо выкинуть уже на помойку. Абсолютно не комп... ага, и тебя поставить
22:11:35 21-12-2024
Гость (10:38:41 21-12-2024) ага, и тебя поставить... Меня.
13:53:07 22-12-2024
Musik (22:11:35 21-12-2024) Меня. ... а тебя президентом
16:06:19 23-12-2024
R (07:51:28 21-12-2024) Сахипзадовну надо выкинуть уже на помойку. Абсолютно не комп... Сахипзадовну выкинуть на помойку? Для народа да, но она спасает Владимира Владимировича. R, ты против Путина?
19:01:51 25-12-2024
Гость (16:06:19 23-12-2024) Сахипзадовну выкинуть на помойку? Для народа да, но она спас... Для Вас не Путин а Владимир Владимирович Путин. А заступаться за задовну которая занимается уничтожением всего что В.В. Путин строит это поддержка иноагентов.
09:28:43 21-12-2024
В феврале по 25 влупят.Просто род огонь не захотелось попадать после критики чиновников,вот и всё.И предпосылок для снижения ставки-нуль целых нуль десятых.
13:13:49 21-12-2024
Как только темпы роста экономики Запада будет расти , а в РФ падать, - ставка упадет - причем резко, несмотря на инфляцию. Темпы роста в оборонной промышленности скоро исчерпают себя, т.к. инвестиции в смежных областях сведены к нулю, а без них рост не возможен. А инфляцию можно резко замедлить с укреплением курса рубля и ростом импорта. Это логично т.к. экспорт РФ более чем на 150 мрд долларов превышает импорт.
15:44:56 23-12-2024
Гость (13:13:49 21-12-2024) Как только темпы роста экономики Запада будет расти , а в РФ... Экономика Запада расти?Ты про Германию?))))))
Прихвост Запада, забудь про рост ЕС .Штаты сделают все,чтобы этого не случилось
12:46:16 22-12-2024
Темная лошадка, помогающая гробить страну.
15:57:56 23-12-2024
Гость (21:36:17 20-12-2024) Если рубль, дабы выжить, худо-бедно барахтается благодаря вы... Рубль барахтается благодаря высокой ставке? Что за бред? А вот то, что высокая ставка и ВСЯ ПОЛИТИКА ЦЕНТРОБАНКА ведет к девальвации рубля и обнищанию народа -это да.
Сразу видно членистоногий либерал из пятой колонны писал