РБК: 20 декабря совет директоров ЦБ может повысить ключевую ставку до 23%
Несколько экспертов допускают резкое повышение ставки сразу до 25%
16 декабря 2024, 09:15, ИА Амител
По мнению аналитиков, совет директоров Банка России повысит ключевую ставку с 21 до 23% годовых на заседании 20 декабря. Об этом сообщает РБК.
"Подъем ставки на 200 б.п., до 23%, ожидают 23 из 30 опрошенных экспертов. Еще четверо допускают, что ЦБ может действовать более жестко и повысить показатель в декабре сразу до 25% годовых. Один эксперт ждет пересмотра ставки на 300 б.п. – до 24%, двое не исключают, что она может остаться неизменной – 21%", – подчеркнули в РБК.
Если прогноз экспертов окажется верным, то декабрьский раунд повышения станет уже четвертым подряд. Сейчас ставка ЦБ находится на историческом максимуме – 21%, однако рекорд может быть обновлен.
Некоторые специалисты также считают, что ключевая ставка на ближайшем декабрьском заседании может подняться и до 25%. Однако такой прогноз откладывают, и до февраля 2025 ЦБ может поднять ставку и до 25%. В этом случае, по мнению экспертов, ставка 25% будет сохраняться в течение всего 2025 года. Аналитики связывают это с тем, что рост цен и инфляционные ожидания могут продолжить расти, в том числе из-за ослабления рубля.
09:40:18 16-12-2024
В загнивающей Европе рентабельность бизнесов меньше, чем у нас пассивный доход. Вот это я понимаю повод для гордости.
09:40:46 16-12-2024
Какая хорошая новость!!! 👍👏👏👏👏👏
09:41:00 16-12-2024
- "совет директоров Банка России повысит ключевую ставку с 21 до 23% годовых" Банкиры еще станут жирнее, а экономика сдохнет. "За все плачу , один рубль!"
09:54:56 16-12-2024
А почему не было новости , что Росстат засекретил данные по розничной торговле. Мне кажется весьма показательное событие, а не в одном СМИ об этом не сказали
10:06:26 16-12-2024
25%
09:31:05 17-12-2024
Гость (10:06:26 16-12-2024) 25%... Говорят 27 уже говорят (((
11:12:49 16-12-2024
Ничего страшного - посмотрите на Турцию там гораздо выше.
16:24:11 16-12-2024
Надо просто депутатам сократить зарплату до 50.000₽
15:55:38 19-12-2024
Судя по всему на уровне 23 остановятся, по крайней мере Сбер ВТБ такие прогнозы давали