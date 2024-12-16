РБК: 20 декабря совет директоров ЦБ может повысить ключевую ставку до 23%

Несколько экспертов допускают резкое повышение ставки сразу до 25%

16 декабря 2024, 09:15, ИА Амител

Пятитысячные купюры / Фото: amic.ru

По мнению аналитиков, совет директоров Банка России повысит ключевую ставку с 21 до 23% годовых на заседании 20 декабря. Об этом сообщает РБК.

"Подъем ставки на 200 б.п., до 23%, ожидают 23 из 30 опрошенных экспертов. Еще четверо допускают, что ЦБ может действовать более жестко и повысить показатель в декабре сразу до 25% годовых. Один эксперт ждет пересмотра ставки на 300 б.п. – до 24%, двое не исключают, что она может остаться неизменной – 21%", – подчеркнули в РБК.

Если прогноз экспертов окажется верным, то декабрьский раунд повышения станет уже четвертым подряд. Сейчас ставка ЦБ находится на историческом максимуме – 21%, однако рекорд может быть обновлен.

Некоторые специалисты также считают, что ключевая ставка на ближайшем декабрьском заседании может подняться и до 25%. Однако такой прогноз откладывают, и до февраля 2025 ЦБ может поднять ставку и до 25%. В этом случае, по мнению экспертов, ставка 25% будет сохраняться в течение всего 2025 года. Аналитики связывают это с тем, что рост цен и инфляционные ожидания могут продолжить расти, в том числе из-за ослабления рубля.