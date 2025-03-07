Выдача ипотеки в феврале сократилась на треть

Чаще всего берут семейную ипотеку

07 марта 2025, 14:40, ИА Амител

Строительство жилья в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В феврале 2025 года отечественные банки выдали ипотечные кредиты на сумму около 210 млрд рублей. Этот показатель оказался на треть ниже, чем в феврале 2024 года, но одновременно в 1,6 раза выше, чем в январе 2025 года. Такие данные предоставили аналитики ВТБ.

Схожие данные публикует и аналитическое агентство Frank RG ("Франк ЭрДжи"): во втором месяце в году банки выдали 46,4 тыс. кредитов. Январские показатели превышены и по количеству кредитов, и по объему. Этот темп эксперты называют высоким. Последний раз такими шагами ипотека росла в июне 2022 года, незадолго до окончания льготной программы.

Основной движущей силой роста государственные программы поддержки стали и сейчас. На них пришлось примерно 70% от общего числа сделок. Среди них наиболее популярной оказалась семейная программа – по ней в феврале оформляли шесть из десяти кредитов на рынке в целом, добавили в ВТБ.

Например, в этом банке за февраль семейной ипотекой воспользовались 6,6 тыс. клиентов, оформив почти 35 млрд рублей. В целом за месяц там выдали 8,4 тыс. ипотечных сделок, общий объем которых превысил 42 млрд рублей. И это, кстати, больше, чем в январе, в два раза. И примерно соответствует февралю 2024 года.

В целом больше всего ипотечных сделок в феврале провели в Москве и Московской области – более чем на 12 млрд рублей. Следом идут Краснодарский край с 2,8 млрд рублей, а также Санкт-Петербург вместе с Ленинградской областью, где объем составил 2,3 млрд рублей.

В Алтайском крае и Республике Алтай в феврале было оформлено ипотечных сделок на общую сумму 530 млн рублей, что также соответствует уровню выдач февраля 2024 года. Семейной ипотекой воспользовались 115 семей, получив около 500 млн рублей.

"Прирост ипотечных продаж по сравнению с январем – сезонное явление, поэтому о кардинальном изменении ситуации говорить не приходится. Год к году сегмент жилищного кредитования по-прежнему демонстрирует отрицательную динамику. Несмотря на наблюдаемое снижение рыночных ставок, они остаются очень высокими, поэтому тренд по "охлаждению" спроса продолжится", – прокомментировал начальник управления "Ипотечное кредитование" ВТБ Сергей Бабин.

По его словам, на существенное возрождение спроса можно рассчитывать только со следующего года, когда ставки по рыночным ипотечным программам станут более доступными.

Добавим, что сейчас российское правительство вновь рассматривает возможность расширения программы семейной ипотеки. В частности, предлагается выдавать ее семьям с одним ребенком до 18 лет.

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