"Цены большие". Виктор Томенко рассказал, как подорожали новые барнаульские трамваи

При этом губернатор уверен, что технику все равно нужно покупать

21 ноября 2024, 18:08, ИА Амител

Новый барнаульский трамвай / Фото: сообщество транспорта

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко во время прямой линии рассказал, что покупать новые трамваи или троллейбусы с каждым годом становится все дороже. Так, например, новые трамваи, которые закупили для Барнаула в 2023 году, выросли в цене с 60 миллионов до 100 миллионов рублей. Об этом губернатор рассказал, отвечая на вопрос об обновлении парка общественного транспорта в городах и районах региона.

"Новая техника дорогая. Один трамвай стоит около 100 миллионов, хотя еще несколько лет назад его можно было купить за 60 миллионов. Цены, конечно, очень большие. Но определенная работа делается. Автобусы обновляются. Это хорошо. Но в целом требуется большое обновление", – сообщил Виктор Томенко.

Также губернатор в ходе прямой линии ответил на вопросы жителей населенных пунктов, пожаловавшихся на качество дорог. В частности, к губернатору обратилась жительница села Сетовка Советского района. Она сообщила, что на узком четырехкилометровом участке автодороги Половинка – Шульгин Лог – Платово, проходящем через село, нет тротуаров и освещения. Также недовольны состоянием некоторых дорог жители Рубцовска.

Отвечая на вопросы, Виктор Томенко заявил, что сеть региональных дорог, проходящих через населенные пункты в Алтайском крае, – самая протяженная в стране. Всего это около 15 тысяч км. Из них на сегодняшний день в нормативном состоянии находится 51%. Благоустройство оставшихся, в том числе освещение и ремонт, активно планируется в Минтрансе и Алтайавтодоре.

Все обращения, поступившие во время прямой линии, будут отработаны Министерством транспорта края.