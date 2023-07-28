НОВОСТИЭкономика

Цены на бензин на Алтае могут вскоре превысить 60 рублей за литр

Алтайским АЗС придется продавать АИ-92 за 61 рубль, чтобы просто выйти в ноль

28 июля 2023, 10:31, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

В Алтайском крае к осени цена на бензин АИ-95 может превысить 60 рублей за литр на заправках независимых операторов, пишет "Толк".

Как пояснил глава Алтайского топливного союза Юрий Матвейко, сейчас нефтяные компании рекордно увеличивают оптовые цены на топливо для независимых операторов, для которых за год АИ-92 подорожал на 55%, АИ-95 – на 46%.

При этом на своих заправках нефтяники цены придерживают: в опте торгуют на 10% выше, чем предлагают у себя в рознице.

Например, если взять стоимость АИ-95 на 25 июля, то на нефтебазе литр стоил 54 рубля для частников.

"Но его еще нужно довезти до АЗС, это 50-70 копеек на литр, плюс затраты на самой заправке: зарплата операторам, налоги, коммуналка и так далее. В общей сложности это минимум семь рублей на литр", – указал Матвейко.

Таким образом, если покупать бензин в опте по 54 рубля за литр, то продавать нужно за 61 рубль, чтобы просто выйти в ноль.

На данный момент независимые операторы продают бензин, купленный на бирже примерно месяц-полтора назад по более низкой цене, чем сейчас. А действующие оптовые цены докатятся до алтайских АЗС примерно к осени.

Ранее всем недовольным ценами на бензин посоветовали купить электромобиль.

Фото: unsplash.com

Цена на бензин в России побила двухлетний рекорд

Рост стоимости продолжается с апреля 2023 года
НОВОСТИЭкономика
Алтайский край Бензин

Комментарии 34

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Гость

10:38:09 28-07-2023

Мне кажется нужно сделать по 100 рублей, во-первых так удобнее считать, а не вот эти 44 рубля 47 копеек. Во-вторых в столь сложное для страны время мы должны поддержать промышленность и экономику в целом

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Гость

10:48:17 28-07-2023

Гость (10:38:09 28-07-2023) Мне кажется нужно сделать по 100 рублей, во-первых так удобн... чью промышленность и экономику, уточните, пожалуйста

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Гость

11:13:34 28-07-2023

Гость (10:48:17 28-07-2023) чью промышленность и экономику, уточните, пожалуйста... никто не знает чью, но все догадываются

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гость

10:48:51 28-07-2023

Гость (10:38:09 28-07-2023) Мне кажется нужно сделать по 100 рублей, во-первых так удобн... явно головка бо-бо,что ума то не хватает посчитать на сколько возрастут ВСЕ цены если бензин как ты предлагаешь увеличить до 100 рублей(ну это если не вдаваться в подробности столько пойдет в бюджет,а сколько на счета в заграничные банки)

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Гость

11:00:21 28-07-2023

гость (10:48:51 28-07-2023) явно головка бо-бо,что ума то не хватает посчитать на скольк... Так сейчас такие возможности 200 тысяч любой может в месяц заколачивать

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гость

11:07:21 28-07-2023

Гость (11:00:21 28-07-2023) Так сейчас такие возможности 200 тысяч любой может в месяц з... из окопа пишешь,миллионер диванный

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Гость

11:18:02 28-07-2023

гость (11:07:21 28-07-2023) из окопа пишешь,миллионер диванный... Так а мне зачем, просто люди говорят что это дорого, т.к они мало зарабатывают, я просто указал на простой способ, заботливо предложенный государством. Они ещё и хоронят бесплатно, много где вы такие предложения от работодателя видели

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Гость

10:57:06 28-07-2023

Гость (10:38:09 28-07-2023) Мне кажется нужно сделать по 100 рублей, во-первых так удобн... Таки да. Меньше на дорогах будет ездецов, ездунов и ездил.

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Иван

12:24:30 28-07-2023

Гость (10:38:09 28-07-2023) Мне кажется нужно сделать по 100 рублей, во-первых так удобн... Поддерживаю!!! Ура, товарищи!!!

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Гость

18:38:08 28-07-2023

Гость (10:38:09 28-07-2023) Мне кажется нужно сделать по 100 рублей, во-первых так удобн... Ты дебил??

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Гость

19:30:15 28-07-2023

Гость (10:38:09 28-07-2023) Мне кажется нужно сделать по 100 рублей, во-первых так удобн... Слово ,, сарказм,, ни кому ни о чём не говорит? Что накинулись то на человека?

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Гость

21:52:22 28-07-2023

Гость (10:38:09 28-07-2023) Мне кажется нужно сделать по 100 рублей, во-первых так удобн... Согласен, так намного удобнее, но немножко грустно

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ха-ха

10:52:29 28-07-2023

мы должны поддержать_ вот и поддерживайте со своего кармана,а остальным такая стабильность уже поперёк горла. И не надо про " чемодан-вокзал" ,я на природные богатства в нашей стране вообще за бесплатно жить должен

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Гость

10:55:04 28-07-2023

ха-ха (10:52:29 28-07-2023) мы должны поддержать_ вот и поддерживайте со своего кармана,... Так а что мешает? Предложения может какие есть?

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гость

11:05:48 28-07-2023

Гость (10:55:04 28-07-2023) Так а что мешает? Предложения может какие есть?... есть-всех прихлебателей режима обязать воплощать все нафантазированные идеи на себе-предложил бензин за 100 рублей,проблем нет,покупай за 100 рублей на персональной заправку,как и хлебушек по ценам рассчитанным по 100 рублей за литр,как и коммунальные услуги из той же цены

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Гость

10:58:35 28-07-2023

А есть юристы тут? Вот если я заправляют на Газпроме, а он перечесляет деньги преступному режиму Зеленского. Могут ли меня привлечь за спонсорство терроризма?

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Гость

11:18:20 28-07-2023

Гость (10:58:35 28-07-2023) А есть юристы тут? Вот если я заправляют на Газпроме, а он п... Так тебя и привлекут. Своих-то они не бросают.

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Гость

11:15:26 28-07-2023

гость (11:05:48 28-07-2023) Гость (10:55:04 28-07-2023) Так а что мешает? Предложе... Ну вы то каким то альтернативным путем пойдёте? По 60 рублей заправляться не будете? Томенко на выборах не поддержите и т.д. ?

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Афиноген

11:34:00 28-07-2023

Зато поможем безвозмездно странам Африки.А свои пусть втридорога всё покупают,они терпеливые у нас.

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Гость

11:46:14 28-07-2023

Пугают. Не верьте.

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Гость

11:47:30 28-07-2023

Меньше на дорогах будет ездецов, ездунов и ездил.---- и ездиц еще) сарказм наше все...

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Афиноген

14:07:52 28-07-2023

Гость (11:47:30 28-07-2023) Меньше на дорогах будет ездецов, ездунов и ездил.---- и езди... При таком подходе будет меньше становиться не только участников движения на дорогах но и всех остальных представителей общества независимо от способа передвижения.Так как размножаться при таких коврижках мало кто захочет.

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Гость

11:48:41 28-07-2023

Таким образом, анонсируется повышение цены на бензин на 50%. Соответственно, всё остальное, товары и услуги будут стоить на столько же дороже.

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Гость

12:15:22 28-07-2023

Патриоты у власти все сделали для того чтобы народ жил хорошо, результат очевиден.

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Матвейко

14:06:17 28-07-2023

Что жаловаться в свое время им бесплатно достались местные заправки и станции за 29 лет накопили и накормили многих

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Гость

14:25:03 28-07-2023

«Российская экономика, и это чистая правда, дает сейчас 200 рублей за один доллар», — сказал Байден. И вот с тех пор Набиуллина из штанов лезет но пытается вытянуть рубль до этой планки. Ну а фокус с повышением цен на бензин при любом раскладе раскрыт. Чтобы было выгодно продавать бенз внутри страны надо чтобы здесь навар был примерно сравнимый, а значит ценник в рублях тоже повышается. Тем более заправки принадлежат всё тем же лицам.

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Гость

14:32:09 28-07-2023

ничего страшного!!!! это вынужденная мера, нужно относиться с пониманием.Родная партия делает все чтобы наша жизнь становилась радостней и зажиточней, только за весну гос дума приняла более 500 новых законов, работа кипит, страна развивает импортозамещение, эх заживем мы так, как никогда не жили!!!!

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Гость

15:56:52 28-07-2023

Гость (10:57:06 28-07-2023) Таки да. Меньше на дорогах будет ездецов, ездунов и ездил.... Ездюханы останутся...)))

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Фёдор

17:58:38 28-07-2023

Только вот оптом никто литрами топливо не продаёт. Продаёт тоннами. А учитывая плотность бензина автор статьи жиденько обсеренился. Впрочем как всегда.

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Антон

19:16:05 28-07-2023

Бензин надо до 300 рублей за литр повысить и срочно. Так меньше неадекватов на дороге будет. Ну или хотя-бы с европейскими ценами сравнять. Что будет с другими ценами мне по барабану, все выращивают свое и машины у меня нет.

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Гость

22:44:50 28-07-2023

гость (10:48:51 28-07-2023) явно головка бо-бо,что ума то не хватает посчитать на скольк... Неужели непонятно, что это сарказм.

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Николай

08:02:34 29-07-2023

Гость (11:48:41 28-07-2023) Таким образом, анонсируется повышение цены на бензин на 50%...скорее все остальное гораздо больше.

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Гость

19:59:55 29-07-2023

Зарплаты не ахти,цены на бензин ого-го. Добро пожаловать в Алтайский край,живи да радуйся

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Гвоздь

22:35:34 29-07-2023

Дизелисты ещё с зимы по 60 заправляются. До сих пор зимнюю саляру не могут распрощаться.

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