Цены на бензин на Алтае могут вскоре превысить 60 рублей за литр
Алтайским АЗС придется продавать АИ-92 за 61 рубль, чтобы просто выйти в ноль
28 июля 2023, 10:31, ИА Амител
В Алтайском крае к осени цена на бензин АИ-95 может превысить 60 рублей за литр на заправках независимых операторов, пишет "Толк".
Как пояснил глава Алтайского топливного союза Юрий Матвейко, сейчас нефтяные компании рекордно увеличивают оптовые цены на топливо для независимых операторов, для которых за год АИ-92 подорожал на 55%, АИ-95 – на 46%.
При этом на своих заправках нефтяники цены придерживают: в опте торгуют на 10% выше, чем предлагают у себя в рознице.
Например, если взять стоимость АИ-95 на 25 июля, то на нефтебазе литр стоил 54 рубля для частников.
"Но его еще нужно довезти до АЗС, это 50-70 копеек на литр, плюс затраты на самой заправке: зарплата операторам, налоги, коммуналка и так далее. В общей сложности это минимум семь рублей на литр", – указал Матвейко.
Таким образом, если покупать бензин в опте по 54 рубля за литр, то продавать нужно за 61 рубль, чтобы просто выйти в ноль.
На данный момент независимые операторы продают бензин, купленный на бирже примерно месяц-полтора назад по более низкой цене, чем сейчас. А действующие оптовые цены докатятся до алтайских АЗС примерно к осени.
Ранее всем недовольным ценами на бензин посоветовали купить электромобиль.
10:38:09 28-07-2023
Мне кажется нужно сделать по 100 рублей, во-первых так удобнее считать, а не вот эти 44 рубля 47 копеек. Во-вторых в столь сложное для страны время мы должны поддержать промышленность и экономику в целом
10:48:17 28-07-2023
Гость (10:38:09 28-07-2023) Мне кажется нужно сделать по 100 рублей, во-первых так удобн... чью промышленность и экономику, уточните, пожалуйста
11:13:34 28-07-2023
Гость (10:48:17 28-07-2023) чью промышленность и экономику, уточните, пожалуйста... никто не знает чью, но все догадываются
10:48:51 28-07-2023
Гость (10:38:09 28-07-2023) Мне кажется нужно сделать по 100 рублей, во-первых так удобн... явно головка бо-бо,что ума то не хватает посчитать на сколько возрастут ВСЕ цены если бензин как ты предлагаешь увеличить до 100 рублей(ну это если не вдаваться в подробности столько пойдет в бюджет,а сколько на счета в заграничные банки)
11:00:21 28-07-2023
гость (10:48:51 28-07-2023) явно головка бо-бо,что ума то не хватает посчитать на скольк... Так сейчас такие возможности 200 тысяч любой может в месяц заколачивать
11:07:21 28-07-2023
Гость (11:00:21 28-07-2023) Так сейчас такие возможности 200 тысяч любой может в месяц з... из окопа пишешь,миллионер диванный
11:18:02 28-07-2023
гость (11:07:21 28-07-2023) из окопа пишешь,миллионер диванный... Так а мне зачем, просто люди говорят что это дорого, т.к они мало зарабатывают, я просто указал на простой способ, заботливо предложенный государством. Они ещё и хоронят бесплатно, много где вы такие предложения от работодателя видели
10:57:06 28-07-2023
Гость (10:38:09 28-07-2023) Мне кажется нужно сделать по 100 рублей, во-первых так удобн... Таки да. Меньше на дорогах будет ездецов, ездунов и ездил.
12:24:30 28-07-2023
Гость (10:38:09 28-07-2023) Мне кажется нужно сделать по 100 рублей, во-первых так удобн... Поддерживаю!!! Ура, товарищи!!!
18:38:08 28-07-2023
Гость (10:38:09 28-07-2023) Мне кажется нужно сделать по 100 рублей, во-первых так удобн... Ты дебил??
19:30:15 28-07-2023
Гость (10:38:09 28-07-2023) Мне кажется нужно сделать по 100 рублей, во-первых так удобн... Слово ,, сарказм,, ни кому ни о чём не говорит? Что накинулись то на человека?
21:52:22 28-07-2023
Гость (10:38:09 28-07-2023) Мне кажется нужно сделать по 100 рублей, во-первых так удобн... Согласен, так намного удобнее, но немножко грустно
10:52:29 28-07-2023
мы должны поддержать_ вот и поддерживайте со своего кармана,а остальным такая стабильность уже поперёк горла. И не надо про " чемодан-вокзал" ,я на природные богатства в нашей стране вообще за бесплатно жить должен
10:55:04 28-07-2023
ха-ха (10:52:29 28-07-2023) мы должны поддержать_ вот и поддерживайте со своего кармана,... Так а что мешает? Предложения может какие есть?
11:05:48 28-07-2023
Гость (10:55:04 28-07-2023) Так а что мешает? Предложения может какие есть?... есть-всех прихлебателей режима обязать воплощать все нафантазированные идеи на себе-предложил бензин за 100 рублей,проблем нет,покупай за 100 рублей на персональной заправку,как и хлебушек по ценам рассчитанным по 100 рублей за литр,как и коммунальные услуги из той же цены
10:58:35 28-07-2023
А есть юристы тут? Вот если я заправляют на Газпроме, а он перечесляет деньги преступному режиму Зеленского. Могут ли меня привлечь за спонсорство терроризма?
11:18:20 28-07-2023
Гость (10:58:35 28-07-2023) А есть юристы тут? Вот если я заправляют на Газпроме, а он п... Так тебя и привлекут. Своих-то они не бросают.
11:15:26 28-07-2023
гость (11:05:48 28-07-2023) Гость (10:55:04 28-07-2023) Так а что мешает? Предложе... Ну вы то каким то альтернативным путем пойдёте? По 60 рублей заправляться не будете? Томенко на выборах не поддержите и т.д. ?
11:34:00 28-07-2023
Зато поможем безвозмездно странам Африки.А свои пусть втридорога всё покупают,они терпеливые у нас.
11:46:14 28-07-2023
Пугают. Не верьте.
11:47:30 28-07-2023
Меньше на дорогах будет ездецов, ездунов и ездил.---- и ездиц еще) сарказм наше все...
14:07:52 28-07-2023
Гость (11:47:30 28-07-2023) Меньше на дорогах будет ездецов, ездунов и ездил.---- и езди... При таком подходе будет меньше становиться не только участников движения на дорогах но и всех остальных представителей общества независимо от способа передвижения.Так как размножаться при таких коврижках мало кто захочет.
11:48:41 28-07-2023
Таким образом, анонсируется повышение цены на бензин на 50%. Соответственно, всё остальное, товары и услуги будут стоить на столько же дороже.
12:15:22 28-07-2023
Патриоты у власти все сделали для того чтобы народ жил хорошо, результат очевиден.
14:06:17 28-07-2023
Что жаловаться в свое время им бесплатно достались местные заправки и станции за 29 лет накопили и накормили многих
14:25:03 28-07-2023
«Российская экономика, и это чистая правда, дает сейчас 200 рублей за один доллар», — сказал Байден. И вот с тех пор Набиуллина из штанов лезет но пытается вытянуть рубль до этой планки. Ну а фокус с повышением цен на бензин при любом раскладе раскрыт. Чтобы было выгодно продавать бенз внутри страны надо чтобы здесь навар был примерно сравнимый, а значит ценник в рублях тоже повышается. Тем более заправки принадлежат всё тем же лицам.
14:32:09 28-07-2023
ничего страшного!!!! это вынужденная мера, нужно относиться с пониманием.Родная партия делает все чтобы наша жизнь становилась радостней и зажиточней, только за весну гос дума приняла более 500 новых законов, работа кипит, страна развивает импортозамещение, эх заживем мы так, как никогда не жили!!!!
15:56:52 28-07-2023
Гость (10:57:06 28-07-2023) Таки да. Меньше на дорогах будет ездецов, ездунов и ездил.... Ездюханы останутся...)))
17:58:38 28-07-2023
Только вот оптом никто литрами топливо не продаёт. Продаёт тоннами. А учитывая плотность бензина автор статьи жиденько обсеренился. Впрочем как всегда.
19:16:05 28-07-2023
Бензин надо до 300 рублей за литр повысить и срочно. Так меньше неадекватов на дороге будет. Ну или хотя-бы с европейскими ценами сравнять. Что будет с другими ценами мне по барабану, все выращивают свое и машины у меня нет.
22:44:50 28-07-2023
гость (10:48:51 28-07-2023) явно головка бо-бо,что ума то не хватает посчитать на скольк... Неужели непонятно, что это сарказм.
08:02:34 29-07-2023
Гость (11:48:41 28-07-2023) Таким образом, анонсируется повышение цены на бензин на 50%...скорее все остальное гораздо больше.
19:59:55 29-07-2023
Зарплаты не ахти,цены на бензин ого-го. Добро пожаловать в Алтайский край,живи да радуйся
22:35:34 29-07-2023
Дизелисты ещё с зимы по 60 заправляются. До сих пор зимнюю саляру не могут распрощаться.