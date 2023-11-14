Цены на куриные яйца проанализирует ФАС
Служба выяснит, как формируются цены на выпускаемую продукцию
14 ноября 2023, 14:00, ИА Амител
ФАС РФ направила в свои территориальные органы поручение с требованием проанализировать ценообразование на куриные яйца, сообщается на сайте ведомства.
Антимонопольщики выяснят у компаний – производителей куриных яиц, как формируются цены на выпускаемую продукцию.
"На основе полученных данных служба проведет анализ обоснованности установления оптово-отпускных цен", – говорится в сообщении.
Также ведомство попросило 10 федеральных торговых сетей предоставлять сведения о еженедельной динамике средневзвешенных закупочных и розничных цен на куриные яйца.
Ранее в России для сдерживания цен предложили ввести беспошлинную квоту на ввоз яиц и курятины.
14:04:47 14-11-2023
Тогда сразу и на курятину, чтоб "два раза не вставать".
14:18:15 14-11-2023
Проверить всю цепочку от производителей до конечных пунктов(магазинов). И выяснить, сколько фирм однодневок в этой цепочки.
14:45:43 14-11-2023
Ворон ворону глаз не выклюет
14:52:18 14-11-2023
Цены на бенизин вот проверили и стало лучше же. .... комуто
15:15:56 14-11-2023
причина - несознательные куры, которые не хотят за 7 рублей яйцо задницу рвать
16:44:19 14-11-2023
Ну пока аыяснят - за десяток уже 50руб.будет. в Ярче неделю назад покупала за 104, вчера уже 115.
17:28:00 14-11-2023
Гость (16:44:19 14-11-2023) Ну пока аыяснят - за десяток уже 50руб.будет. в Ярче неделю ... Ну за десяток 50 руб. это норм)
18:44:09 14-11-2023
Гость (16:44:19 14-11-2023) Ну пока аыяснят - за десяток уже 50руб.будет. в Ярче неделю ... Хотела написать 250, двойка не пропечаталась
17:18:55 14-11-2023
Сейчас ещё дороже после проверок будет, ещё накинуть на яйца за проведение проверок!
19:36:57 14-11-2023
Гость (17:18:55 14-11-2023) Сейчас ещё дороже после проверок будет, ещё накинуть на яйца... как на бензин и всё остальное!
06:26:39 15-11-2023
Что-то не то с "нашей невидимой рукой рынка".Что-то эта рука, на самом деле видимая, показывает неуемное желание толстосумов ещё толще сделать свой двояковыпуклый кошелёк за счет дальнейшего сжатия и так двояковогнутых кошельков большинства
13:08:17 16-11-2023
Да нет веры уже никакой ФАС - безграмотные лентяи. Бензин вон уже проверяли и толку? Им пока указки сверху не будет, будут делать вид что работают - в основном в сми пиариться. Гнилая насквозь конторка.