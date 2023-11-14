Цены на куриные яйца проанализирует ФАС

Служба выяснит, как формируются цены на выпускаемую продукцию

14 ноября 2023, 14:00, ИА Амител

Яйца / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

ФАС РФ направила в свои территориальные органы поручение с требованием проанализировать ценообразование на куриные яйца, сообщается на сайте ведомства.

Антимонопольщики выяснят у компаний – производителей куриных яиц, как формируются цены на выпускаемую продукцию.

"На основе полученных данных служба проведет анализ обоснованности установления оптово-отпускных цен", – говорится в сообщении.

Также ведомство попросило 10 федеральных торговых сетей предоставлять сведения о еженедельной динамике средневзвешенных закупочных и розничных цен на куриные яйца.

Ранее в России для сдерживания цен предложили ввести беспошлинную квоту на ввоз яиц и курятины.