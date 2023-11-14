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Цены на куриные яйца проанализирует ФАС

Служба выяснит, как формируются цены на выпускаемую продукцию

14 ноября 2023, 14:00, ИА Амител

Яйца / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
Яйца / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

ФАС РФ направила в свои территориальные органы поручение с требованием проанализировать ценообразование на куриные яйца, сообщается на сайте ведомства.

Антимонопольщики выяснят у компаний – производителей куриных яиц, как формируются цены на выпускаемую продукцию.

"На основе полученных данных служба проведет анализ обоснованности установления оптово-отпускных цен", – говорится в сообщении.

Также ведомство попросило 10 федеральных торговых сетей предоставлять сведения о еженедельной динамике средневзвешенных закупочных и розничных цен на куриные яйца.

Ранее в России для сдерживания цен предложили ввести беспошлинную квоту на ввоз яиц и курятины.

цены Продукты

Комментарии 12

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Гость

14:04:47 14-11-2023

Тогда сразу и на курятину, чтоб "два раза не вставать".

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Гость

14:18:15 14-11-2023

Проверить всю цепочку от производителей до конечных пунктов(магазинов). И выяснить, сколько фирм однодневок в этой цепочки.

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Гость

14:45:43 14-11-2023

Ворон ворону глаз не выклюет

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Гость

14:52:18 14-11-2023

Цены на бенизин вот проверили и стало лучше же. .... комуто

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Гость

15:15:56 14-11-2023

причина - несознательные куры, которые не хотят за 7 рублей яйцо задницу рвать

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Гость

16:44:19 14-11-2023

Ну пока аыяснят - за десяток уже 50руб.будет. в Ярче неделю назад покупала за 104, вчера уже 115.

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Гость

17:28:00 14-11-2023

Гость (16:44:19 14-11-2023) Ну пока аыяснят - за десяток уже 50руб.будет. в Ярче неделю ... Ну за десяток 50 руб. это норм)

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Гость

18:44:09 14-11-2023

Гость (16:44:19 14-11-2023) Ну пока аыяснят - за десяток уже 50руб.будет. в Ярче неделю ... Хотела написать 250, двойка не пропечаталась

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Гость

17:18:55 14-11-2023

Сейчас ещё дороже после проверок будет, ещё накинуть на яйца за проведение проверок!

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Гость

19:36:57 14-11-2023

Гость (17:18:55 14-11-2023) Сейчас ещё дороже после проверок будет, ещё накинуть на яйца... как на бензин и всё остальное!

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Владимир В.

06:26:39 15-11-2023

Что-то не то с "нашей невидимой рукой рынка".Что-то эта рука, на самом деле видимая, показывает неуемное желание толстосумов ещё толще сделать свой двояковыпуклый кошелёк за счет дальнейшего сжатия и так двояковогнутых кошельков большинства

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13

13:08:17 16-11-2023

Да нет веры уже никакой ФАС - безграмотные лентяи. Бензин вон уже проверяли и толку? Им пока указки сверху не будет, будут делать вид что работают - в основном в сми пиариться. Гнилая насквозь конторка.

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