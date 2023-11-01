В России для сдерживания цен предложили ввести беспошлинную квоту на ввоз курятины
В целях обеспечения потребностей внутреннего рынка
01 ноября 2023, 17:40, ИА Амител
Минсельхоз РФ предложил ввести на 2024 год беспошлинную квоту на ввоз некоторых видов курятины и пищевого яйца, а также ввести запрет на вывоз этих продуктов, сообщает "Интерфакс".
"В целях обеспечения потребностей внутреннего рынка в мясе кур домашних и пищевого яйца куриного в условиях повышенного спроса на эти товары", – говорится в письме ведомства в адрес Минпромторга и Минэкономразвития.
Квоту на беспошлинный ввоз на весь 2024 год определили в размере до 160 тыс. тонн. Запрет на экспорт предлагается ввести с 1 декабря 2023 года по 31 мая 2024 года.
Меры направлены на сдерживание роста цен на мясо птицы и яйца. По данным Росстата, с начала 2023 года к 26 октября курятина подорожала на 28,5%, яйца – на 15,9%.
Ранее сообщили, что цены на курицу могут вырасти еще на 20-30% до конца 2023 года.
18:54:58 01-11-2023
чего творят сволочи с народом теперь за курятину взялись мясо дорогое по цене многие едят кур узнали и давай хулиганитььь
21:18:14 01-11-2023
Своей курицы не хватает. Дичь. Зато импортозамещение якобы.
08:59:11 02-11-2023
Гость (21:18:14 01-11-2023) Своей курицы не хватает. Дичь. Зато импортозамещение якобы. ... Нет никакого импортозамещения,а узаконенные нелегальный ввоз и вывоз
10:10:11 02-11-2023
Наглядная иллюстрация. Даже курицы извне дешевле своих.
08:56:14 02-11-2023
Надо зарплаты поднимать и пенсии ,а не липовые меры придумывать….Совсем оборзели
09:15:52 02-11-2023
А кто говорит, что 90-е не вернуться, все циклично. Ножки Буша возвращаются - 2.
10:44:04 02-11-2023
А писали что цены выросли именно из-за резко возросшего экспорта курятины за бугор, особенно в Китай. Производителю выгоднее стало за бугор гнать, чем тут продавать и это больше похоже на правду. А теперь хотят импортную курицу к нам тащить, зачем ? Зачем ввозить откуда то, если есть свое, которое ударными темпами за границу вывозят ? Пусть здесь остается и продается, это то могут наши власти организовать ?
09:49:37 03-11-2023
Свои птицефабрики ликвидировали. Путин обратил внимание на подорожавшее мясо птицы,посмотрим,что будет дальше.