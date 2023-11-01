В России для сдерживания цен предложили ввести беспошлинную квоту на ввоз курятины

В целях обеспечения потребностей внутреннего рынка

01 ноября 2023, 17:40, ИА Амител

Фото: amic.ru

Минсельхоз РФ предложил ввести на 2024 год беспошлинную квоту на ввоз некоторых видов курятины и пищевого яйца, а также ввести запрет на вывоз этих продуктов, сообщает "Интерфакс".

"В целях обеспечения потребностей внутреннего рынка в мясе кур домашних и пищевого яйца куриного в условиях повышенного спроса на эти товары", – говорится в письме ведомства в адрес Минпромторга и Минэкономразвития.

Квоту на беспошлинный ввоз на весь 2024 год определили в размере до 160 тыс. тонн. Запрет на экспорт предлагается ввести с 1 декабря 2023 года по 31 мая 2024 года.

Меры направлены на сдерживание роста цен на мясо птицы и яйца. По данным Росстата, с начала 2023 года к 26 октября курятина подорожала на 28,5%, яйца – на 15,9%.

Ранее сообщили, что цены на курицу могут вырасти еще на 20-30% до конца 2023 года.