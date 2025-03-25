Семейная ипотека будет доступна в восьми городах Алтайского края, но "есть нюанс"

Попасть в программу могут лишь дома на "вторичке", построенные не более чем 20 лет назад

25 марта 2025, 10:00, ИА Амител

Фото: Maria Ziegler / unsplash.com

Восемь алтайских городов вошли в перечень, где с 1 апреля этого года станет доступна семейная ипотека для покупки жилья на вторичном рынке. Список опубликован на портале "Дом.рф". Как и ожидалось, в него не попали Барнаул, Новоалтайск, Бийск и Белокуриха.

Напомним, изменения в программе семейной ипотеки предусматривают расширение действия льготных кредитов на покупку жилья на вторичном рынке только в тех городах, где одновременно возводится не больше двух новых домов. А квартиру можно приобрести в здании, возраст которого не превышает двадцати лет.

В список попали восемь алтайских городов – Заринск, Рубцовск, Алейск, Горняк, Славгород, Яровое, Камень-на-Оби и Змеиногорск. Это действительно хорошая новость для молодых семей, рассказал радиостанции Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул директор барнаульского офиса риелторской компании "Города" Анатолий Захаров. Но добавил, что в этом вопросе "есть нюанс".

"Там действительно в настоящий момент нет более двух строящихся домов. Сейчас в принципе в этих населенных пунктах нет новой стройки. Но там есть второй критерий: попасть в эту программу могут только дома на вторичном рынке, которые были построены не более чем 20 лет назад, то есть с 2005 года. И вот здесь, к сожалению, не все так радужно. Мы посмотрели, строящегося жилья в этот период не было", – пояснил он.

Например, в Рубцовске подходящих под условия домов всего несколько. А продающихся в них квартир явно меньше, чем будет желающих их купить, уверена руководитель местного агентства недвижимости "Центр сделок" Татьяна Юрова.

"Квартир в продаже – дефицит. В данном случае спрос, конечно же, превышает предложение и ведет к увеличению стоимости квартир в данных домах, что мы сейчас и наблюдаем. Семьям, желающим воспользоваться семейной ипотекой, я рекомендую поторопиться и быть готовыми к запуску программы 1 апреля", – сказала она.

В Алтайском крае расширение программы семейной ипотеки на вторичный рынок не приведет к резкому росту цен, убеждены эксперты. Колебания коснутся очень небольшого числа покупателей – как раз из-за требований к возрасту домов. Поэтому подорожание недвижимости будет, скорее, точечным и незаметным для большинства жителей края.