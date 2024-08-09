Десятибалльные пробки сковали улицы Барнаула после ливня

Движение встало по всему городу

09 августа 2024, 14:14, ИА Амител

Заторы в Барнауле / Фото: "Яндекс. Пробки"

После продолжительного ливня на улицах Барнаула собрались десятибалльные заторы. Об этом сообщает сервис "Яндекс. Пробки".

Город встал почти повсюду. Тяжелее всего ситуация на проспектах Ленина и Калинина, пересечении Павловского тракта и Малахова, а также на улице Попова. Красным на карте обозначены и другие участки.