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Десятибалльные пробки сковали улицы Барнаула после ливня

Движение встало по всему городу

09 августа 2024, 14:14, ИА Амител

Заторы в Барнауле / Фото: "Яндекс. Пробки"

После продолжительного ливня на улицах Барнаула собрались десятибалльные заторы. Об этом сообщает сервис "Яндекс. Пробки".

Город встал почти повсюду. Тяжелее всего ситуация на проспектах Ленина и Калинина, пересечении Павловского тракта и Малахова, а также на улице Попова. Красным на карте обозначены и другие участки. 

Барнаул Пробки

Комментарии 4

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Мусик

14:21:40 09-08-2024

куда вас несет?
сидите дома, улучшайте демографию.

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Гость

17:01:51 09-08-2024

Деньги нужно было тратить не на расширение переезда у Нового тракта и развязки на Змеиногорском тракте, а на развитие общественного транспорта - новые участки трамвайной линии по Ленина, Павловскому тракту и до Южного. Повышение удобствва - единая система оплаты проезда, не затратные пересадки, уменьшение зигзагов маршрутов для быстроты доступа. Вложения определяют результат состояния улиц города.

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Мусик

21:21:45 09-08-2024

Гость (17:01:51 09-08-2024) Деньги нужно было тратить не на расширение переезда у Нового... есть же на амике умные люди.
вот вам пример.
практически готовый мэр. новый.

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Константин

02:09:43 11-08-2024

Гость (17:01:51 09-08-2024) Деньги нужно было тратить не на расширение переезда у Нового... деньги нужно было тратить на баб, остальное бесполезно

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