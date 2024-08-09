Десятибалльные пробки сковали улицы Барнаула после ливня
Движение встало по всему городу
09 августа 2024, 14:14, ИА Амител
Заторы в Барнауле / Фото: "Яндекс. Пробки"
После продолжительного ливня на улицах Барнаула собрались десятибалльные заторы. Об этом сообщает сервис "Яндекс. Пробки".
Город встал почти повсюду. Тяжелее всего ситуация на проспектах Ленина и Калинина, пересечении Павловского тракта и Малахова, а также на улице Попова. Красным на карте обозначены и другие участки.
14:21:40 09-08-2024
куда вас несет?
сидите дома, улучшайте демографию.
17:01:51 09-08-2024
Деньги нужно было тратить не на расширение переезда у Нового тракта и развязки на Змеиногорском тракте, а на развитие общественного транспорта - новые участки трамвайной линии по Ленина, Павловскому тракту и до Южного. Повышение удобствва - единая система оплаты проезда, не затратные пересадки, уменьшение зигзагов маршрутов для быстроты доступа. Вложения определяют результат состояния улиц города.
21:21:45 09-08-2024
Гость (17:01:51 09-08-2024) Деньги нужно было тратить не на расширение переезда у Нового... есть же на амике умные люди.
вот вам пример.
практически готовый мэр. новый.
02:09:43 11-08-2024
Гость (17:01:51 09-08-2024) Деньги нужно было тратить не на расширение переезда у Нового... деньги нужно было тратить на баб, остальное бесполезно