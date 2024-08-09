Мощные ливни парализовали проспект Ленина в Барнауле

Перед Новым рынком автомобили просто уходят под воду

09 августа 2024, 13:44, ИА Амител

Залповые ливни, обрушившиеся на Барнаул днём в пятницу, вновь доставили неприятности городу. Так, на проспекте Ленина машины просто уходят под воду. Видео с дорожной рекой возле Нового рынка поделились подписчики паблика "Инцидент Барнаул". На кадрах видно, что машины просто плывут по дороге. Такая же ситуация на перекрестке Ленина/Матросова и на улице Северо-Западной, пишут комментаторы под видео.

Ранее amic.ru писал, что сильные дожди ожидаются в Алтайском крае и завтра, 10 августа.