Мощные ливни парализовали проспект Ленина в Барнауле
Перед Новым рынком автомобили просто уходят под воду
09 августа 2024, 13:44, ИА Амител
Залповые ливни, обрушившиеся на Барнаул днём в пятницу, вновь доставили неприятности городу. Так, на проспекте Ленина машины просто уходят под воду. Видео с дорожной рекой возле Нового рынка поделились подписчики паблика "Инцидент Барнаул". На кадрах видно, что машины просто плывут по дороге. Такая же ситуация на перекрестке Ленина/Матросова и на улице Северо-Западной, пишут комментаторы под видео.
Ранее amic.ru писал, что сильные дожди ожидаются в Алтайском крае и завтра, 10 августа.
13:51:07 09-08-2024
ливневку куда девали? пропили?
14:55:03 09-08-2024
Мусик (13:51:07 09-08-2024) ливневку куда девали? пропили?... Мозг у таких в ливневку стек. Ты понимаешь, что они просто не справляются при таком объеме? Или ливневки размером с метро закладывать нужно?
15:19:57 09-08-2024
Гость (14:55:03 09-08-2024) Мозг у таких в ливневку стек. Ты понимаешь, что они просто н... А они есть, ливневки-то? Я вот, например, помню, что когда Красноармейский ремонтировали, то какой-то чинуша прямо сказал - это дорого, будем делать без них. Результат - после любого дождя перекресток Красноармейский-Молодежная тонет. И не только он. И даже там, где они есть, их надо как минимум чистить. И да, если ливневки не справляются с абсолютно любым дождем, то, может, с ними все же что-то не так?
19:01:01 09-08-2024
Гость (15:19:57 09-08-2024) А они есть, ливневки-то? Я вот, например, помню, что когда К... Ливневки с таким дождем не справляются ни в Барнауле, ни в Токио, ни в Буэйнос-Аресе, ни в Лос-Анджелесе. А через час уже сухо было. Как у Вас в голове.
17:06:24 11-08-2024
Гость (19:01:01 09-08-2024) Ливневки с таким дождем не справляются ни в Барнауле, ни в Т... Деточка, еще раз, внятно и по буквам - упомянутый перекресток тонет не после "такого", а после абсолютно любого дождя. Там всегда лужи по щиколотку. А такого быть не должно, по крайней мере, если ливневки сделаны, и сделаны как надо. Вчера на трамвайном кольце Старого Базара перейти дорогу было нереально - опять же, после небольшого дождя. Это не норма. Но если вам нравится, то отлично.
21:05:03 09-08-2024
Гость (15:19:57 09-08-2024) А они есть, ливневки-то? Я вот, например, помню, что когда К...
Деревня, пожалуйста, уезжайте назад!!! Поднимайте свои села! Не превращайте наш прекрасный город, пусть и провинциальный, в какие-то Нью-васюки! Вы не в состоянии понять городскую жизнь и городские проблемы. Вы орете, как дикие в домах, не умея разговаривать нормально, вы не можете привыкнуть к мусоропроводам и что туда выбрасывают мусор в мешках. Вы курите, где придется, игнорируя требования других жителй. Вам тут не рады!!!! Уезжайте!!!!
02:21:39 11-08-2024
Гость (21:05:03 09-08-2024) Деревня, пожалуйста, уезжайте назад!!! Поднимайте свои с... Ты проиграл в Барнауле уже 80 % деревни - лучше сам сваливай
16:15:06 11-08-2024
Константин (02:21:39 11-08-2024) Ты проиграл в Барнауле уже 80 % деревни - лучше сам сваливай... Тогда ведите себя по человечки, не плюйте соплями на тратуары, не мусорите, не орите как у себя на свиноферме.
17:49:40 11-08-2024
Гость (21:05:03 09-08-2024) Деревня, пожалуйста, уезжайте назад!!! Поднимайте свои с... виртуально жму вашу руку за этот комментарий.
этажом выше продали квартиру деревенским и там будут жить два студента. пожелайте мне удачи в борьбе.
17:53:11 11-08-2024
Элен без ребят (17:49:40 11-08-2024) пожелайте мне удачи в борьбе. ... изыскивайте денег и каждый вечер жарьте селедку.
13:52:08 09-08-2024
Это наша великая страна)
14:04:42 09-08-2024
Гость (13:52:08 09-08-2024) Это наша великая страна)... Что, в Киеве опять свет дали???
14:47:53 09-08-2024
Гость (14:04:42 09-08-2024) Что, в Киеве опять свет дали???... Он на аварийном блоке питания робит. Полчаса осталось.
13:53:55 09-08-2024
Да по всему городу такое, утонули и Малахова, и Павловский, и в новостройках за Попова без акваланга из дома не выйти
13:57:57 09-08-2024
Залповые ливни))))
13:58:30 09-08-2024
красиво плывут
14:04:55 09-08-2024
Гость (13:58:30 09-08-2024) красиво плывут... нормуль - организованно.
регулировщика еще надо. чтобы за буйки не заплывали.
14:29:18 09-08-2024
Мусик (14:04:55 09-08-2024) регулировщика еще надо. чтобы за... синхронистам выставить баллы)
13:59:19 09-08-2024
никогда такого не было.. и опять
14:12:13 09-08-2024
Какие к черту "мощные ливни"? Обычный заурядный дождь. Другое дело что якобы существующие ливнёвки даже с таким дождем совершенно не справляются. Не по той ли причине, что зимой вместо очистки улиц и вывоза снега всё тупо засыпали реагентами и песком?
14:52:06 09-08-2024
Гость (14:12:13 09-08-2024) Какие к черту "мощные ливни"? Обычный заурядный дождь. Друг... если бы реагенты...обычную грязь с оби возят камазами и на дороги валят
14:15:34 09-08-2024
да какая бы ни была распрекрасная ливневка, она при таком объеме воды не справится. вы физику вообще учили в школе, комментаторы?
14:26:56 09-08-2024
Гость (14:15:34 09-08-2024) да какая бы ни была распрекрасная ливневка, она при таком об... а при брежневе дождей не было?
опять совки не доработали?
14:36:08 09-08-2024
Гость (14:15:34 09-08-2024) да какая бы ни была распрекрасная ливневка, она при таком об... раньше город не топило, вы историю учили?
14:44:22 09-08-2024
Гость (14:36:08 09-08-2024) раньше город не топило, вы историю учили?... раньше вам было 3 годика, и вы просто уже ничего не помните.
15:16:19 09-08-2024
Гость (14:44:22 09-08-2024) раньше вам было 3 годика, и вы просто уже ничего не помните.... это конечно так - что в 3 года, что в 93, ничё не помим...
но вот я вам точно железно и непререкаемо скажу - в 90-х Барнаул не топило.
даже не спорьте.
14:57:44 09-08-2024
Гость (14:36:08 09-08-2024) раньше город не топило, вы историю учили?... Раньше город за 5 минут обойти можно было. А на сколько он даже за последние 5 лет вырос?
15:02:34 09-08-2024
Гость (14:57:44 09-08-2024) Раньше город за 5 минут обойти можно было. А на сколько он д... ленинский-то можно в порядке содержать?
я понимаю разные там райончики которые опа мира. но ленинский-то переднее лицо.
если переднее лицо так содержится, то как содержится заднее лицо - даже не вопрос.
14:52:23 09-08-2024
Тепляков фоткал?
15:03:31 09-08-2024
Раскудахтались, через час вся вода уйдет.
17:24:03 09-08-2024
При Генсеках не припомню такого, да ещё каждый раз...
18:21:32 09-08-2024
При Генсеках не припомню такого, да ещё каждый раз...----- ну так раньше и асфальтов с плитками было меньше, а зеленых скверов больше. Сейчас даже частный сектор асфальтируют. Знаете, как весело водичка с наших улиц на Северо-Западную бежит?😊 а при генсеках впитывалась в землю на наших же улицах)
19:59:01 09-08-2024
Гость (18:21:32 09-08-2024) При Генсеках не припомню такого, да ещё каждый раз...----- н... После таких ливней вода даже в песок в течение примерно суток впитывается. А вообще помню лет 25-30 назад на Красноармейском наблюдал, как из тех ливнёвок фонтаны били. Красиво было!
00:26:27 10-08-2024
Июль, 1987 год. На перекрёстке Ленина-Чкалова из ливнёвки бил фонтан, около метра в высоту. А перед этим на Аванесова автобус останавливался: водитель ничего не видел. Мы, пассажиры тоже, только вода по стёклам.