Цепочку из ярких точек заметили в небе над Барнаулом

Неопознанные летающие объекты — скорее всего, спутники системы Starlink

20 ноября 2024, 21:10, ИА Амител

Неопознанные летающие объекты в небе над Барнаулом привлекли внимание читателей amic.ru. "Паровоз" из ярких точек попал на видео.

"20.11.24 в 18:51 по местному времени над городом Барнаулом пролетели то ли дроны, то ли что-то похожее на них", – написал читатель.

Скорее всего, эти точки – спутники системы Starlink. Их уже не первый раз замечают в небе над краевой столицей.

Напомним, Starlink – глобальная спутниковая система, разворачиваемая компанией SpaceX Илона Маска для обеспечения всей планеты высокоскоростным широкополосным доступом в сеть Интернет. При этом в России система не работает.