Цепочку из ярких точек заметили в небе над Барнаулом
Неопознанные летающие объекты — скорее всего, спутники системы Starlink
20 ноября 2024, 21:10, ИА Амител
Неопознанные летающие объекты в небе над Барнаулом привлекли внимание читателей amic.ru. "Паровоз" из ярких точек попал на видео.
"20.11.24 в 18:51 по местному времени над городом Барнаулом пролетели то ли дроны, то ли что-то похожее на них", – написал читатель.
Скорее всего, эти точки – спутники системы Starlink. Их уже не первый раз замечают в небе над краевой столицей.
Напомним, Starlink – глобальная спутниковая система, разворачиваемая компанией SpaceX Илона Маска для обеспечения всей планеты высокоскоростным широкополосным доступом в сеть Интернет. При этом в России система не работает.
22:56:59 20-11-2024
над их засвечивать нужно
06:53:31 21-11-2024
Я такую цепочку над Алтайским краем видела ещё 2 ноября. Причём одна состояла из ярких крупных звёздочек и они проплывали четким паровозиком с небольшим расстоянием между собой. А другая цепочка пролетала уже не совсем паровозиком, а с более большими интервалами между светящимися точками. И оба эти состава двигались с разных точек но в одном направлении. И все это шествие происходило в одно время. Как будто у них в каком то общем месте был слёт. Возможно второй состав -это были дроны? А первый очень был похож на поезд Илона Маска.
Только почему то никакой информации в СМИ о нашем крае не было. Как будто мне одной это приснилось.
Зато была информация, что спутники Маска в тот вечер видели в западной части России. К сожалению не запомнила, в каких городах.
09:37:38 21-11-2024
Алёна (06:53:31 21-11-2024) Я такую цепочку над Алтайским краем видела ещё 2 ноября. При... У психиатра давно была? Кто должен был знать чего там тебе привиделось? Человек увидел - доложил куда надо.
07:30:33 21-11-2024
вчера примерно в 19.00 над площадью автовокзала дрон летал, покружил и по соцу улетел. кто запускал непонятно. вроде же нельзя.
08:04:19 21-11-2024
тоже новость.. все время их вижу
09:59:59 21-11-2024
ну они тут не случайно
спутники маска работают на пентагон
Для чего пентагон подробно снимает город вы догадались уже?
Планируют куда сбросить ядерную бомбу - запад поступит с нами как с японцами или любыми другими туземцами - будет жечь мирное население в первую очередь
10:31:52 21-11-2024
барнаулец (09:59:59 21-11-2024) ну они тут не случайноспутники маска работают на пентаго... обязательно, тебя, васю пупкина, прям ракетой, прям ядерной, стоимостью в ундицилион в первую очередь расстреляют прямо в богатырскую грудь 2 раза! готовсь, запуск через 1..2...3...
10:34:33 21-11-2024
барнаулец (09:59:59 21-11-2024) ну они тут не случайноспутники маска работают на пентаго... Да-да... Я тоже заметил - тут и Луна еще постоянно появляется. Висит прям над городом. Может быть оттуда облучают барнаульцев, а мы потом комменты пишем под воздействием.
11:02:28 21-11-2024
это санта клаус и его олени
13:43:54 21-11-2024
А мы ещё специально решили подсветить трассу, по которой Тополя таскают да мост через Обь...