"Это – любовь". Организаторы НЗК рассказали, как премия сближает бизнес и людей

"Народный знак качества" – это премия о взаимной симпатии: клиента – к бизнесу, бизнеса – к клиенту

08 октября 2024, 10:17, ИА Амител

"Народный знак качества" в 2024 году представит жителям Алтайского края новые компании и откроет им дорогу к сердцам клиентов. Об этом в интервью "Катуни 24" рассказали организаторы премии: руководитель проекта НЗК, директор по маркетингу Медиагруппы FM-Продакшн Татьяна Бондарева и главный редактор amic.ru Елена Пацар.

"Главное отличие премии от других похожих именно в том, что каждый человек выбирает самую любимую, самую народную компанию в самых разных сегментах бизнеса. Именно человеческая оценка дает возможность компаниям увидеть себя со стороны. Поэтому премия "Народный знак качества" – это и о потребителях, и о компаниях. Мы очень хотим, чтобы бизнес в разных сегментах с похожей аудиторией соприкасался друг с другом, становился ближе и, наверное, даже хвастался своими успехами и достижениями. "Народный знак качества" – это премия о взаимной симпатии: клиента – к бизнесу, бизнеса – к клиенту. И даже больше – это премия настоящей любви", – отметила Елена Пацар.

Татьяна Бондарева отметила, что вовлеченность бизнеса в участие в премии растет каждый год. В частности, количество заявок выросло почти на 20% по сравнению с прошлым годом: на первый этап заявки подали больше 500 компаний.

Главное отличие премии этого года в том, что прошлогодние победители не могут принимать участие в конкурсе – они выступают в статусе амбассадоров "Народного знака качества". Дорогу дадут другим компаниям, чтобы они тоже себя проявили и заявили о себе.

"Амбассадоры популяризируют конкурс, а мы рассказываем, что дала премия этим компаниям. Для нас очень важно видеть, как весь год они прожили в статусе победителей. Приятно наблюдать, как эти компании развиваются и становятся лучше", – подчеркнула Елена Пацар.

Ранее в "Переговорке" на amic.ru три победителя "Народного знака качества – 2023" – Логовская сыроварня, "Фогель" и "Два этажа" – рассказали, как премия подтолкнула их к развитию новых технологий, о новых клиентах и доверии аудитории.

"Амбассадоры – это те компании, которые лучше всех поняли и уровень ответственности, и возможности, которые премия дает бизнесу", – пояснила Татьяна Бондарева.

"Народный знак качества" / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В каких номинациях можно выбрать лучшие компании?

С 9 октября начинается второй этап премии "Народный знак качества – 2024". До 7 ноября каждый сможет отдать свой голос на сайте народныйзнаккачества.рф. Выбрать любимые компании можно только один раз из десяти претендентов в каждой из 16 открытых номинаций:

"Официальный автодилер";

"Автосалон";

"Автосервис";

"Малоэтажное строительство";

"Застройщик";

"Медцентр";

"Мой бизнес";

"Центр дополнительного образования";

"Производитель продуктов питания";

"Производитель промышленных товаров";

"Ресторан и кафе";

"Фастфуд и доставка";

"Спортивный клуб";

"Стройка и ремонт";

"Продовольственная торговая сеть";

"Непродовольственная торговая сеть".

Также есть четыре закрытые номинации, в которых победителей выбирают эксперты или организаторы: "Персона Business FM Барнаул", "Ньюсмейкер года", "Рекламодатель года" и "Народная любовь года". Лучшему в последней номинации вручат сразу две статуэтки: за лидерство в своей (профильной) номинации и за самое большое число полученных голосов.

Организаторами премии "Народный знак качества" выступают радиостанция Business FM Барнаул, Медиагруппа FM-Продакшн и портал amic.ru.