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Церковь в грузинском стиле построят в Барнауле

Разрешение на строительство получил православный приход храма преподобного Гавриила Самтаврийского Барнаульской епархии

29 ноября 2023, 10:30, ИА Амител

Фото: amic.ru
Фото: amic.ru

В Барнауле построят православный храм в грузинском стиле по улице Советской Армии на углу с Телефонной. Об этом пишет "Толк".

Комплекс будет иметь одноэтажное здание с башней-колокольней, ротонду, мемориальный крест, площадку для этнографической выставки, стоянку на 11 машино-мест и служебную парковку на два авто.

Уточняется, что разрешение на строительство получил православный приход храма преподобного Гавриила Самтаврийского Барнаульской епархии РПЦ (Московский патриархат). Оно действительно до 7 июля 2025 года.

"То есть к этой дате объект должны ввести в эксплуатацию или продлить разрешение на строительство", – отмечает издание.

Гавриил Самтаврийский – православный святой, архимандрит Грузинской православной церкви, канонизирован в лике преподобных, включен в месяцеслов Русской церкви, почитается всеми православными.

Накануне amic.ru поговорил с протоиереем Георгием Крейдуном, который рассказал, зачем РПЦ хочет восстановить Петропавловский собор на площади Свободы в Барнауле и почему его нельзя возводить в другом месте. На строительство потребуется не менее 140 млн рублей.

Барнаул религия РПЦ

Комментарии 40

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Гость

10:33:49 29-11-2023

Мало храмов, мало

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гость

10:35:21 29-11-2023

Может для грузин, а не грузинском стиле.

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Гость

11:08:09 29-11-2023

гость (10:35:21 29-11-2023) Может для грузин, а не грузинском стиле.... С шашлычной и хачапуришной

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Олег

10:41:34 29-11-2023

Рады мы за грузин. Мы русские за всех рады.

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Олег

10:45:01 29-11-2023

Заголовок стоит поправить. Стиль -это хорошо, но не к месту. Церковь все таки грузинская и не ресторан.

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Гость

10:49:50 29-11-2023

Служебная парковка для Иисуса ?

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Гость

10:52:47 29-11-2023

Чего мелочится - даешь церквей в шаговой доступности.

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Гость

11:19:44 29-11-2023

Там два Бронецких: один господин Андриан, а другой - Мариан... А у меня - Мандриан!

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Гость

11:22:45 29-11-2023

задолбали со своими церквями. Чего бы хорошего и полезного лучше построили!

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Гость

11:46:25 29-11-2023

Гость (11:22:45 29-11-2023) задолбали со своими церквями. Чего бы хорошего и полезного л... Церковь строят люди за свои деньги. Не за твои, не за налоги, не за бюджет. Что хотят, то и строят, это их грехи.

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Гость

11:52:49 29-11-2023

Гость (11:46:25 29-11-2023) Церковь строят люди за свои деньги. Не за твои, не за налоги... Неужели грешить стали чаще?

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Светлана

12:09:21 29-11-2023

Гость (11:46:25 29-11-2023) Церковь строят люди за свои деньги. Не за твои, не за налоги... 140 миллионов своих денег?

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Гость

12:34:40 29-11-2023

Светлана (12:09:21 29-11-2023) 140 миллионов своих денег? ... Зависть? Иди, работай, да строй. Нытики!

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Гость

14:28:48 29-11-2023

Гость (12:34:40 29-11-2023) Зависть? Иди, работай, да строй. Нытики!... А Вы архимандрит или протоиерей? Колитесь, уважаемый "работяга".

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Гость

20:42:40 29-11-2023

Гость (14:28:48 29-11-2023) А Вы архимандрит или протоиерей? Колитесь, уважаемый "работя... А вы почему спрашиваете? Я работаю и нормально зарабатываю. Так что вполне понимаю, что деньги могла пожертвовать грузинская диаспора и прихожане. В Барселоне вон огромный храм Святого Семейства достраивают на деньги прихожан. И никто не ноет, как вы тут.

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Светлана

19:43:33 29-11-2023

Гость (12:34:40 29-11-2023) Зависть? Иди, работай, да строй. Нытики!... Я работала 40 лет и вполне достаточно наработалась.

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Гость

20:43:32 29-11-2023

Светлана (19:43:33 29-11-2023) Я работала 40 лет и вполне достаточно наработалась.... Если РАБОТАЛА, то должна знать, откуда берутся деньги у прихожан.

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Гость

12:57:50 29-11-2023

Гость (11:46:25 29-11-2023) Церковь строят люди за свои деньги. Не за твои, не за налоги... И что толку? Кстати привыкайте на вы обращаться.

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Гость

20:46:35 29-11-2023

Гость (12:57:50 29-11-2023) И что толку? Кстати привыкайте на вы обращаться.... Иди детей своих учи, мамаша.

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Гость

12:33:57 29-11-2023

Гость (11:22:45 29-11-2023) задолбали со своими церквями. Чего бы хорошего и полезного л... Построй! А то сидят сиднем и только требуют. Фу!

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Гость

20:45:50 29-11-2023

Гость (12:33:57 29-11-2023) Построй! А то сидят сиднем и только требуют. Фу!... Вот реально нытики - коментаторы Амика. И всё-то им плохо, и никто на блюдечке с золотой каёмочкой ничего не подносит. И сами как Иванушки сидят на печи и ничего не делают. А кто делает - те сразу злодеи, которые делают на "народные "деньги.

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Гость

08:34:19 30-11-2023

Гость (20:45:50 29-11-2023) Вот реально нытики - коментаторы Амика. И всё-то им плохо, и... Если бы они знали всю Божью правду об церквях, то они никогда не делали это. Как говорится у Бога - слепой, слепого ведет.

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Гость

12:22:39 29-11-2023

Разрешение на строительство дано до 7 июля 2025 года.Если к этому времени ничего не произойдёт,то его и дальше разрешат.

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Гость

13:05:38 29-11-2023

Этож как надо грешить что церкви везде суют.

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Гость

13:14:56 29-11-2023

Странно, грузина-барнаульца знаю всего одного, армян примерно с десяток, и очень-очень много евреев, но почему-то евреи не рвутся синагогу строить, зато армяне, где только можно, хвостами трясли... странно, а почему русские не приживаютмся ни в Тбилиси, ни в Ереване, зато для кавказцев тут всё как аджикой намазано? Не слишком ли их тут много, как бы не начали свои порядки устанавливать?

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Гость

13:42:04 29-11-2023

Гость (13:14:56 29-11-2023) Странно, грузина-барнаульца знаю всего одного, армян примерн... Вообще-то русских сейчас полно и в Тбилиси, и в Ереване. И вера у них у всех православная.

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Гость

13:59:25 29-11-2023

Гость (13:42:04 29-11-2023) Вообще-то русских сейчас полно и в Тбилиси, и в Ереване. И в... Православная-то православная, да только церкви что у грузин, что у армян автокефальные, погугли, узнаешь, насколько они нам "братья по вере"...

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Гость

13:48:10 29-11-2023

А зачем нам еще один храм, да еще грузинский? Пусть лучше детский сад построят или школу,если такой офигенный приход.

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Гость

15:02:10 29-11-2023

Гость (13:48:10 29-11-2023) А зачем нам еще один храм, да еще грузинский? Пусть лучше де... А какое отношение грузины имеют к Барнаульской епархии РПЦ? Это не грузины строят, а наши "родные" православные.

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Гость

13:55:00 29-11-2023

А чего так коробит то? Бесы покоя не дают? Так сходите в церковь то, причаститесь, может полегчает.

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Гость

13:57:52 29-11-2023

Гость (13:55:00 29-11-2023) А чего так коробит то? Бесы покоя не дают? Так сходите в цер... Бесы как раз там и поджидают. А причаститься просто так, потому что приспичило, не получится, причастие- это таинство, а такие, как ты, бесы этого то ли не знают, то ли искушают пить Кагор №32 из "Ярче!"

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Элен без ребят

17:34:31 29-11-2023

Гость (13:55:00 29-11-2023) А чего так коробит то? Бесы покоя не дают? Так сходите в цер... скорее тащи ковш святой воды и окропи интернет! а то вдруг бесы заразные? а куда кому пойти, будешь своим детям рассказывать.

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Гость

14:20:23 29-11-2023

Страна у нас многонациональная....

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Гость

14:57:59 29-11-2023

Гость (14:20:23 29-11-2023) Страна у нас многонациональная....... да.... и ни одного храма для атеистов и прагматиков

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Гость

15:10:17 29-11-2023

Гость (14:57:59 29-11-2023) да.... и ни одного храма для атеистов и прагматиков... Как ни одного. Был когда то. В парке Изумрудном и то отобрали богомолы.

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Гость

15:46:27 29-11-2023

Гость (15:10:17 29-11-2023) Как ни одного. Был когда то. В парке Изумрудном и то отобрал... Планетарий переехал, а парк в стадии реинкарнации.

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Гость

15:15:02 29-11-2023

Гость (14:57:59 29-11-2023) да.... и ни одного храма для атеистов и прагматиков... В планетарий сходите или в кинотеатр, можете театр посетить, хоть драму, хоть водевиль для прагматиков и атеистов.

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Гость

20:15:42 29-11-2023

Гость (15:15:02 29-11-2023) В планетарий сходите или в кинотеатр, можете театр посетить,... А мог бы еще лет 100 простоять и никуда не переезжать!

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Светлана

19:46:44 29-11-2023

Гость (14:20:23 29-11-2023) Страна у нас многонациональная....... Не настолько...

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Гость

19:18:51 29-11-2023

Гость (12:34:40 29-11-2023) Зависть? Иди, работай, да строй. Нытики!... Гость, церкви уже давно на государстве, а значит на налоги людей.

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