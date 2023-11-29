Церковь в грузинском стиле построят в Барнауле

Разрешение на строительство получил православный приход храма преподобного Гавриила Самтаврийского Барнаульской епархии

29 ноября 2023, 10:30, ИА Амител

Фото: amic.ru

В Барнауле построят православный храм в грузинском стиле по улице Советской Армии на углу с Телефонной. Об этом пишет "Толк".

Комплекс будет иметь одноэтажное здание с башней-колокольней, ротонду, мемориальный крест, площадку для этнографической выставки, стоянку на 11 машино-мест и служебную парковку на два авто.

Уточняется, что разрешение на строительство получил православный приход храма преподобного Гавриила Самтаврийского Барнаульской епархии РПЦ (Московский патриархат). Оно действительно до 7 июля 2025 года.

"То есть к этой дате объект должны ввести в эксплуатацию или продлить разрешение на строительство", – отмечает издание.

Гавриил Самтаврийский – православный святой, архимандрит Грузинской православной церкви, канонизирован в лике преподобных, включен в месяцеслов Русской церкви, почитается всеми православными.

Накануне amic.ru поговорил с протоиереем Георгием Крейдуном, который рассказал, зачем РПЦ хочет восстановить Петропавловский собор на площади Свободы в Барнауле и почему его нельзя возводить в другом месте. На строительство потребуется не менее 140 млн рублей.