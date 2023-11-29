Церковь в грузинском стиле построят в Барнауле
Разрешение на строительство получил православный приход храма преподобного Гавриила Самтаврийского Барнаульской епархии
29 ноября 2023, 10:30, ИА Амител
В Барнауле построят православный храм в грузинском стиле по улице Советской Армии на углу с Телефонной. Об этом пишет "Толк".
Комплекс будет иметь одноэтажное здание с башней-колокольней, ротонду, мемориальный крест, площадку для этнографической выставки, стоянку на 11 машино-мест и служебную парковку на два авто.
Уточняется, что разрешение на строительство получил православный приход храма преподобного Гавриила Самтаврийского Барнаульской епархии РПЦ (Московский патриархат). Оно действительно до 7 июля 2025 года.
"То есть к этой дате объект должны ввести в эксплуатацию или продлить разрешение на строительство", – отмечает издание.
Гавриил Самтаврийский – православный святой, архимандрит Грузинской православной церкви, канонизирован в лике преподобных, включен в месяцеслов Русской церкви, почитается всеми православными.
Накануне amic.ru поговорил с протоиереем Георгием Крейдуном, который рассказал, зачем РПЦ хочет восстановить Петропавловский собор на площади Свободы в Барнауле и почему его нельзя возводить в другом месте. На строительство потребуется не менее 140 млн рублей.
10:33:49 29-11-2023
Мало храмов, мало
10:35:21 29-11-2023
Может для грузин, а не грузинском стиле.
11:08:09 29-11-2023
гость (10:35:21 29-11-2023) Может для грузин, а не грузинском стиле.... С шашлычной и хачапуришной
10:41:34 29-11-2023
Рады мы за грузин. Мы русские за всех рады.
10:45:01 29-11-2023
Заголовок стоит поправить. Стиль -это хорошо, но не к месту. Церковь все таки грузинская и не ресторан.
10:49:50 29-11-2023
Служебная парковка для Иисуса ?
10:52:47 29-11-2023
Чего мелочится - даешь церквей в шаговой доступности.
11:19:44 29-11-2023
Там два Бронецких: один господин Андриан, а другой - Мариан... А у меня - Мандриан!
11:22:45 29-11-2023
задолбали со своими церквями. Чего бы хорошего и полезного лучше построили!
11:46:25 29-11-2023
Гость (11:22:45 29-11-2023) задолбали со своими церквями. Чего бы хорошего и полезного л... Церковь строят люди за свои деньги. Не за твои, не за налоги, не за бюджет. Что хотят, то и строят, это их грехи.
11:52:49 29-11-2023
Гость (11:46:25 29-11-2023) Церковь строят люди за свои деньги. Не за твои, не за налоги... Неужели грешить стали чаще?
12:09:21 29-11-2023
Гость (11:46:25 29-11-2023) Церковь строят люди за свои деньги. Не за твои, не за налоги... 140 миллионов своих денег?
12:34:40 29-11-2023
Светлана (12:09:21 29-11-2023) 140 миллионов своих денег? ... Зависть? Иди, работай, да строй. Нытики!
14:28:48 29-11-2023
Гость (12:34:40 29-11-2023) Зависть? Иди, работай, да строй. Нытики!... А Вы архимандрит или протоиерей? Колитесь, уважаемый "работяга".
20:42:40 29-11-2023
Гость (14:28:48 29-11-2023) А Вы архимандрит или протоиерей? Колитесь, уважаемый "работя... А вы почему спрашиваете? Я работаю и нормально зарабатываю. Так что вполне понимаю, что деньги могла пожертвовать грузинская диаспора и прихожане. В Барселоне вон огромный храм Святого Семейства достраивают на деньги прихожан. И никто не ноет, как вы тут.
19:43:33 29-11-2023
Гость (12:34:40 29-11-2023) Зависть? Иди, работай, да строй. Нытики!... Я работала 40 лет и вполне достаточно наработалась.
20:43:32 29-11-2023
Светлана (19:43:33 29-11-2023) Я работала 40 лет и вполне достаточно наработалась.... Если РАБОТАЛА, то должна знать, откуда берутся деньги у прихожан.
12:57:50 29-11-2023
Гость (11:46:25 29-11-2023) Церковь строят люди за свои деньги. Не за твои, не за налоги... И что толку? Кстати привыкайте на вы обращаться.
20:46:35 29-11-2023
Гость (12:57:50 29-11-2023) И что толку? Кстати привыкайте на вы обращаться.... Иди детей своих учи, мамаша.
12:33:57 29-11-2023
Гость (11:22:45 29-11-2023) задолбали со своими церквями. Чего бы хорошего и полезного л... Построй! А то сидят сиднем и только требуют. Фу!
20:45:50 29-11-2023
Гость (12:33:57 29-11-2023) Построй! А то сидят сиднем и только требуют. Фу!... Вот реально нытики - коментаторы Амика. И всё-то им плохо, и никто на блюдечке с золотой каёмочкой ничего не подносит. И сами как Иванушки сидят на печи и ничего не делают. А кто делает - те сразу злодеи, которые делают на "народные "деньги.
08:34:19 30-11-2023
Гость (20:45:50 29-11-2023) Вот реально нытики - коментаторы Амика. И всё-то им плохо, и... Если бы они знали всю Божью правду об церквях, то они никогда не делали это. Как говорится у Бога - слепой, слепого ведет.
12:22:39 29-11-2023
Разрешение на строительство дано до 7 июля 2025 года.Если к этому времени ничего не произойдёт,то его и дальше разрешат.
13:05:38 29-11-2023
Этож как надо грешить что церкви везде суют.
13:14:56 29-11-2023
Странно, грузина-барнаульца знаю всего одного, армян примерно с десяток, и очень-очень много евреев, но почему-то евреи не рвутся синагогу строить, зато армяне, где только можно, хвостами трясли... странно, а почему русские не приживаютмся ни в Тбилиси, ни в Ереване, зато для кавказцев тут всё как аджикой намазано? Не слишком ли их тут много, как бы не начали свои порядки устанавливать?
13:42:04 29-11-2023
Гость (13:14:56 29-11-2023) Странно, грузина-барнаульца знаю всего одного, армян примерн... Вообще-то русских сейчас полно и в Тбилиси, и в Ереване. И вера у них у всех православная.
13:59:25 29-11-2023
Гость (13:42:04 29-11-2023) Вообще-то русских сейчас полно и в Тбилиси, и в Ереване. И в... Православная-то православная, да только церкви что у грузин, что у армян автокефальные, погугли, узнаешь, насколько они нам "братья по вере"...
13:48:10 29-11-2023
А зачем нам еще один храм, да еще грузинский? Пусть лучше детский сад построят или школу,если такой офигенный приход.
15:02:10 29-11-2023
Гость (13:48:10 29-11-2023) А зачем нам еще один храм, да еще грузинский? Пусть лучше де... А какое отношение грузины имеют к Барнаульской епархии РПЦ? Это не грузины строят, а наши "родные" православные.
13:55:00 29-11-2023
А чего так коробит то? Бесы покоя не дают? Так сходите в церковь то, причаститесь, может полегчает.
13:57:52 29-11-2023
Гость (13:55:00 29-11-2023) А чего так коробит то? Бесы покоя не дают? Так сходите в цер... Бесы как раз там и поджидают. А причаститься просто так, потому что приспичило, не получится, причастие- это таинство, а такие, как ты, бесы этого то ли не знают, то ли искушают пить Кагор №32 из "Ярче!"
17:34:31 29-11-2023
Гость (13:55:00 29-11-2023) А чего так коробит то? Бесы покоя не дают? Так сходите в цер... скорее тащи ковш святой воды и окропи интернет! а то вдруг бесы заразные? а куда кому пойти, будешь своим детям рассказывать.
14:20:23 29-11-2023
Страна у нас многонациональная....
14:57:59 29-11-2023
Гость (14:20:23 29-11-2023) Страна у нас многонациональная....... да.... и ни одного храма для атеистов и прагматиков
15:10:17 29-11-2023
Гость (14:57:59 29-11-2023) да.... и ни одного храма для атеистов и прагматиков... Как ни одного. Был когда то. В парке Изумрудном и то отобрали богомолы.
15:46:27 29-11-2023
Гость (15:10:17 29-11-2023) Как ни одного. Был когда то. В парке Изумрудном и то отобрал... Планетарий переехал, а парк в стадии реинкарнации.
15:15:02 29-11-2023
Гость (14:57:59 29-11-2023) да.... и ни одного храма для атеистов и прагматиков... В планетарий сходите или в кинотеатр, можете театр посетить, хоть драму, хоть водевиль для прагматиков и атеистов.
20:15:42 29-11-2023
Гость (15:15:02 29-11-2023) В планетарий сходите или в кинотеатр, можете театр посетить,... А мог бы еще лет 100 простоять и никуда не переезжать!
19:46:44 29-11-2023
Гость (14:20:23 29-11-2023) Страна у нас многонациональная....... Не настолько...
19:18:51 29-11-2023
Гость (12:34:40 29-11-2023) Зависть? Иди, работай, да строй. Нытики!... Гость, церкви уже давно на государстве, а значит на налоги людей.