Часть алтайского поселка эвакуировали из-за мощного пожара в Егорьевском районе

В Рубцовск прошлой ночью увезли маломобильных граждан

09 июня 2023, 16:45, ИА Амител

Фото: прокуратура Алтайского края

В Егорьевском районе Алтайского края, где уже третий день тушат мощный лесной пожар, эвакуировали часть посёлка Перешеечного, сообщают "Вести Алтай".

Населенный пункт от огня отделяет больше 5 км. Обстановка там спокойная, но ночью все затянуло дымом, трудно было дышать. В итоге в Рубцовск в это же время суток увезли больше 117 больных туберкулезной больницы и детского психоневрологического интерната. А уже сегодня утром прокурор края Антон Герман проверил качество их содержания.

Роспотребнадзор тем временем проводит на месте мониторинг состояния воздуха. Пока опасности не зафиксировали.

По последним данным, пройденная огнем площадь в Егорьевском районе превысила уже 5200 гектаров. Рассказали, что известно о пожаре.