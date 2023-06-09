Опубликовано видео с Бе-200, зачерпывающим воду для тушения мощного пожара на Алтае

Самолет-амфибия прибыл на помощь из Красноярского края

09 июня 2023, 15:01, ИА Амител

В Алтайском крае третий день идут работы по тушению крупного лесного пожара в Егорьевском районе. Возгорание пытаются ликвидировать с земли и воздуха, сообщает в своем Telegram-канале региональное Минприроды.

"Самолет-амфибия Бе-200ЧС производит забор воды из Гилевского водохранилища на скорости не менее 150 км/ч по 12 тонн воды в две группы баков, которые находятся под полом грузовой кабины. Для этого нужно чуть более 10 секунд", – рассказали в министерстве.

В ведомстве отметили, что в ближайшее время к месту пожара прибудут еще 10 пожарных автомобилей.

Напомним, на данный момент в тушении пожара задействовано 158 человек личного состава и 72 единицы техники. Самолет-амфибия Бе-200ЧС прибыл из Красноярского края.

Площадь, пройденная огнем, превысила уже 5200 гектаров. Сейчас площадь активного горения составляет около 900 га.