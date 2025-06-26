Свет отключат в некоторых частях Барнаула 26 июня. Список адресов
В списке десятки домов
26 июня 2025, 07:30, ИА Амител
Фото: Blake Wheeler / unsplash.com
В Барнауле 26 июня пройдут плановые отключения электроэнергии, сообщили в Барнаульской горэлектросети (БГЭС).
Временные неудобства затронут абонентов 12 трансформаторных подстанций, проживающих на улицах Георгиева, 50 лет СССР, Советской Армии, Интернациональной, Тихонова и некоторых других.
В зависимости от подстанции света не будет от двух с половиной до восьми часов. Список адресов и время отключений:
Список адресов / Источник: БГЭС
Ранее рассказали, почему с июля повысятся тарифы ЖКХ и кто в этом виноват.
07:50:57 26-06-2025
Энергоснабжающая компания должна предупредить о плановом отключении электроэнергии не позднее чем за 10 рабочих дней до этого !!!!
08:00:44 26-06-2025
Гость (07:50:57 26-06-2025) Энергоснабжающая компания должна предупредить о плановом отк... На ГИС ЖКХ все плановые отключения сообщают!
08:15:23 26-06-2025
Гость (08:00:44 26-06-2025) На ГИС ЖКХ все плановые отключения сообщают!... у меня грудничок на смесях которые нужно разводить каждые 3 часа нужно думать где взять - к вам прийти за кипятком?
08:20:03 26-06-2025
Гость (08:15:23 26-06-2025) у меня грудничок на смесях которые нужно разводить каждые 3... 50 лет СССР 2 не отключают.
08:30:21 26-06-2025
Гость (08:15:23 26-06-2025) у меня грудничок на смесях которые нужно разводить каждые 3... "В зависимости от подстанции света не будет от двух с половиной до восьми часов."
Простой термос вам в помощь. Думайте.
12:10:40 26-06-2025
Гость (08:15:23 26-06-2025) у меня грудничок на смесях которые нужно разводить каждые 3... Корми натурпродуктом!
08:16:24 26-06-2025
Гость (08:00:44 26-06-2025) На ГИС ЖКХ все плановые отключения сообщают!... ГИС ЖКХ пользуются 35 %населения
08:07:53 26-06-2025
Гость (07:50:57 26-06-2025) Энергоснабжающая компания должна предупредить о плановом отк... И чем вам эта информация поможет? Э/энергию в ведра и тазики наберете?
08:00:48 26-06-2025
У нас ВСЕ так, лучше вчера - чем сегодня. Предупредим по факту отключения (мы так думаем).
21:29:04 26-06-2025
Экономия. Дожились.
22:42:09 26-06-2025
Гость (21:29:04 26-06-2025) Экономия. Дожились.... В чем экономия и до чего ты дожился это плановые работы? Все бросить и не ремонтировать. доживатель?