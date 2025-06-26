Свет отключат в некоторых частях Барнаула 26 июня. Список адресов

В списке десятки домов

26 июня 2025, 07:30, ИА Амител

Фото: Blake Wheeler / unsplash.com

В Барнауле 26 июня пройдут плановые отключения электроэнергии, сообщили в Барнаульской горэлектросети (БГЭС).

Временные неудобства затронут абонентов 12 трансформаторных подстанций, проживающих на улицах Георгиева, 50 лет СССР, Советской Армии, Интернациональной, Тихонова и некоторых других.

В зависимости от подстанции света не будет от двух с половиной до восьми часов. Список адресов и время отключений:

Список адресов / Источник: БГЭС

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