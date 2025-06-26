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Свет отключат в некоторых частях Барнаула 26 июня. Список адресов

В списке десятки домов

26 июня 2025, 07:30, ИА Амител

Фото: Blake Wheeler / unsplash.com
Фото: Blake Wheeler / unsplash.com

В Барнауле 26 июня пройдут плановые отключения электроэнергии, сообщили в Барнаульской горэлектросети (БГЭС).

Временные неудобства затронут абонентов 12 трансформаторных подстанций, проживающих на улицах Георгиева, 50 лет СССР, Советской Армии, Интернациональной, Тихонова и некоторых других.

В зависимости от подстанции света не будет от двух с половиной до восьми часов. Список адресов и время отключений:

Список адресов / Источник: БГЭС

Ранее рассказали, почему с июля повысятся тарифы ЖКХ и кто в этом виноват.

Барнаул отключения

Комментарии 11

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Гость

07:50:57 26-06-2025

Энергоснабжающая компания должна предупредить о плановом отключении электроэнергии не позднее чем за 10 рабочих дней до этого !!!!

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Гость

08:00:44 26-06-2025

Гость (07:50:57 26-06-2025) Энергоснабжающая компания должна предупредить о плановом отк... На ГИС ЖКХ все плановые отключения сообщают!

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Гость

08:15:23 26-06-2025

Гость (08:00:44 26-06-2025) На ГИС ЖКХ все плановые отключения сообщают!... у меня грудничок на смесях которые нужно разводить каждые 3 часа нужно думать где взять - к вам прийти за кипятком?

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Гость

08:20:03 26-06-2025

Гость (08:15:23 26-06-2025) у меня грудничок на смесях которые нужно разводить каждые 3... 50 лет СССР 2 не отключают.

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Гость

08:30:21 26-06-2025

Гость (08:15:23 26-06-2025) у меня грудничок на смесях которые нужно разводить каждые 3... "В зависимости от подстанции света не будет от двух с половиной до восьми часов."

Простой термос вам в помощь. Думайте.

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Гость

12:10:40 26-06-2025

Гость (08:15:23 26-06-2025) у меня грудничок на смесях которые нужно разводить каждые 3... Корми натурпродуктом!

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Гость

08:16:24 26-06-2025

Гость (08:00:44 26-06-2025) На ГИС ЖКХ все плановые отключения сообщают!... ГИС ЖКХ пользуются 35 %населения

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Гость

08:07:53 26-06-2025

Гость (07:50:57 26-06-2025) Энергоснабжающая компания должна предупредить о плановом отк... И чем вам эта информация поможет? Э/энергию в ведра и тазики наберете?

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Гость

08:00:48 26-06-2025

У нас ВСЕ так, лучше вчера - чем сегодня. Предупредим по факту отключения (мы так думаем).

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Гость

21:29:04 26-06-2025

Экономия. Дожились.

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Гость

22:42:09 26-06-2025

Гость (21:29:04 26-06-2025) Экономия. Дожились.... В чем экономия и до чего ты дожился это плановые работы? Все бросить и не ремонтировать. доживатель?

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