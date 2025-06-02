"Коммуналка" давит. Почему с июля тарифы ЖКХ повысятся и кто в этом виноват

Причиной роста цен на ЖКУ наблюдатели называют последствия реформы отрасли

02 июня 2025, 06:15, ИА Амител

Российские рубли / Источник фото: amic.ru

Намеченное с 1 июля повышение тарифов ЖКХ станет чувствительным для россиян – платить за "коммуналку" придется более чем на 10%. Ежегодная индексация платежей во многом стала следствием ошибок и просчетов, допущенных в этой отрасли в прежние годы, утверждают наблюдатели. При этом многие сограждане не знакомы со своими правами и возможностями, которые позволили бы им снизить коммунальную нагрузку. Подробности – в материале amic.ru.

Впереди инфляции

Средний рост по стране всех индексируемых тарифов ЖКХ составит 11,9%, причем впервые этот показатель будет выше официального уровня инфляции (по данным Минэкономразвития, 21 апреля ее годовой уровень составил 10,9%).

Весьма ощутимым ожидается скачок стоимости электроэнергии – с начала второго полугодия 2025-го она поднимется на 12,6%, а еще через год – на 9,3%, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев. Далее ее рост продолжится, но не так быстро: с 1 июля 2027-го – на 6,9%, а с июля 2028 года – еще на 4,9%, рассказал парламентарий, ссылаясь на информацию Минэкономразвития РФ. Причиной небольшого "торможения" роста цен станет повышение инвестиций в строительство новой генерации и роста тарифа на передачу электроэнергии.

Минэнерго заявляет, что три года назад инвестиций не было у 54% российских территориальных сетевых организаций (ТСО). При этом многие из них вообще не являлись надежными поставщиками энергии, однако за счет потребителей получали высокую выручку.

Рост платежей за услуги ЖКХ на 11–12% станет довольно чувствительным для россиян, уверен общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

"Конечно, семейные бюджеты сразу ощутят такое "финансовое утяжеление", особенно если доходы не растут такими же темпами. Но важно помнить: эти деньги нужны не просто так. За каждым процентом стоит работа: ремонт труб, обслуживание лифтов, устранение течей, поддержание тепла в домах. Без этого наша инфраструктура не сможет служить нам долго, а проблемы только накопятся", – заявил он amic.ru.

Впрочем, государство старается защитить тех, кто больше других зависит от повышения цен, обращает внимание Бондарь:

"Существует две основные формы поддержки: льготы и субсидии. Льготы сразу уменьшают сумму в квитанции. Например, для инвалидов Великой Отечественной войны или участников боевых действий. А субсидии – это когда бюджет возвращает часть средств уже после оплаты. Разницу доплачивает сам гражданин".

Можно ли сэкономить?

Если же сумма оплаты за жилищно-коммунальные услуги превышает допустимую долю дохода семьи, положена субсидия, напоминает Дмитрий Бондарь:

"Этот порог устанавливается регионами: в Москве – 10%, в Подмосковье – 15%, на севере страны – до 22%. Например, если семья из трех человек получает 90 тысяч рублей в месяц, а платит за ЖКУ 14 тысяч, то Москва вернет ей 3 тысячи, чтобы расходы соответствовали установленной норме. При этом учитываются нормативы площади и действующие тарифы".

В Алтайском крае право на 50%-ю субсидию имеют обладатели федеральных или краевых льгот (инвалиды, участники Великой Отечественной войны, лица, подвергшиеся воздействию радиации, ветераны труда, труженики тыла и другие), сообщал официальный сайт региона в декабре 2024-го. С 1 апреля 2024-го льготы по оплате жилого помещения и коммунальных услуг в виде 30% компенсации расходов получили многодетные семьи. Право на субсидии имеют семьи (а также живущие одни граждане) в случае, если расходы на оплату услуг ЖКХ превышают 22% (для семей со среднедушевым доходом свыше двух величин установленного в крае прожиточного минимума) или 18% (у кого среднедушевой доход ниже двух величин установленного в крае прожиточного минимума) совокупного дохода семьи.

Для оформления необходимо собрать пакет документов: паспорт, документы на жилье, справку о составе семьи, последнюю квитанцию и подтверждение доходов за полгода, рассказывает Дмитрий Бондарь:

"Для льготников дополнительно предоставляется удостоверение – например, ветеранское или пенсионное. Многие данные органы запрашивают сами, но наличие бумаг ускорит процесс. Заявление можно подать через портал "Госуслуги" или в МФЦ. Если подать заявку с 1-го по 15-е число – выплаты начнутся с первого числа текущего месяца, позже – со следующего. Срок действия субсидии – полгода, затем нужно подтвердить доходы снова".

Для самых нуждающихся семей, у которых среднедушевой доход ниже прожиточного минимума, предусмотрены дополнительные меры, продолжает Дмитрий Бондарь:

"Доля расходов на ЖКУ снижается с помощью специального поправочного коэффициента – таким образом, сумма к оплате становится еще меньше. Главное – знать свои права и вовремя обратиться за поддержкой. Субсидии назначаются региональными органами власти после подачи заявления, с учетом всех членов семьи, проживающих вместе".

Есть способы платить меньше, чем указано в квитанции, продолжает собеседник:

"Например, установка общедомовых приборов учета воды или тепла позволяет платить по факту потребления, а не по нормативам – это выгоднее. Можно также отказаться от некоторых услуг, если они не требуются всем жильцам, – например, дополнительная уборка лестничных площадок. И главное – внимательно читать договор с управляющей компанией, проверять ее лицензию и требовать отчетов. По закону жильцы многоквартирных домов имеют полное право на это".

Виноват частник?

Ряд политиков уже выразили беспокойство предстоящим ростом тарифов. Так, депутат Госдумы Анжелика Глазкова (супруга известного политика и публициста Николая Платошкина) направила письмо премьер-министру Михаилу Мишустину, в котором призвала не допустить резкого подъема тарифов, вызванного, по ее мнению, действиями монополистов. Она попросила чиновников разобраться в ситуации и не допустить, чтобы рост тарифов оказался выше официального уровня инфляции.

Сам Платошкин считает, что удорожание "коммуналки" вызвано передачей значительной части отрасли в руки частных предприятий, которые, прежде всего, озабочены извлечением прибыли, а не модернизацией инфраструктуры.

Частные компании в сфере ЖКХ – не обязательно плохо, возражает Дмитрий Бондарь:

"Они могут работать эффективно и оперативно, если соблюдают правила и понимают свою ответственность. А если компания перестала справляться со своими обязанностями, жильцы всегда могут выбрать другую или создать товарищество собственников жилья. Это их право, прописанное в законе".

Эксперт приводит пример:

"Недавно в Госдуме был принят важный закон, направленный на повышение прозрачности и понятности деятельности управляющих компаний, товариществ собственников жилья и жилищных кооперативов. Законопроект № 651434-8 вносит изменения в Жилищный кодекс РФ и со следующего года обязывает эти организации предоставлять отчеты перед жильцами по единой форме, утвержденной Минстроем России".

Последствия "стихии" в управлении

О некоторых нереализованных направлениях в сфере ЖКХ, которые могли бы смягчить остроту тарифного вопроса, совсем недавно amic.ru рассказывал эксперт тематической площадки Общероссийского народного фронта (ОНФ) "Жилье и городская среда" Павел Склянчук. По его словам, это можно сделать при реализации программы энергоэффективности, а также повышении качества управления отраслью, которое сегодня, по сути, осуществляется "вслепую".

Корень проблем в сфере ЖКХ сегодня действительно лежит в не слишком грамотном управлении, а также нехватке кадров, согласился источник amic.ru, близкий к аналитическому аппарату Госдумы.

"Это все последствия реформы отрасли, которую провели в нулевые годы. Тогда очень много специалистов различных уровней, начиная с федеральных структур, просто покинули свои места и ушли кто куда. На тот момент коммунисты были категорически против реформирования, но ничего взамен предложить не могли. Либералы были тоже недовольны, они даже разработали и предложили безумную идею окунуть ЖКХ в рынок по самое не могу. Власть на это пойти, конечно, не могла, выбрав вариант "мягкого" разгосударствления", – рассказал источник.

В настоящее время в профильные министерства подаются предложения об улучшении ситуации в "коммуналке", но их подчас некому профессионально оценить, продолжает собеседник:

"Людям просто не хватает квалификации. Они могут составлять красивые презентации, отчеты, проводить пиар-кампании, но реализовать качественные проекты не в состоянии. Ту же программу повышения энергоэффективности отложили в долгий ящик из-за нехватки специалистов, некоторые чиновники просто не понимают, что в ней написано и как с этим работать. Конечно, штат ряда подразделений нужно наращивать, но не за счет "пиарщиков", а за счет грамотных руководителей, умеющих вникать в проблемы, обеспечить функционирование системы, которая переживает непростые времена".

В утверждениях, что жилищно-коммунальная сфера развивается стихийно, есть доля правды, заявляет Дмитрий Бондарь:

"Иногда компании нарушают базовые нормы – например, не раскрывают информацию перед жильцами (это прямо прописано в статье 161 ЖК РФ) или игнорируют обязательный ремонт. Но чем больше людей разбираются в своих правах и участвуют в управлении домом, тем выше шансы на честную и качественную работу управляющих организаций. Нужно только быть активным и не бояться задавать вопросы".

В целом, несмотря на рост цен, у граждан есть механизмы поддержки, возможности экономии и рычаги влияния, уверен собеседник.