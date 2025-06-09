Ремонт трамвайных путей на Красноармейском в Барнауле выполнили на 40%

Работы завершат к 23 июня

09 июня 2025, 13:40, ИА Амител

Ремонтные работы на Красноармейском / Фото: мэрия Барнаула

Капремонт трамвайных путей на пересечении проспекта Красноармейского и улицы Анатолия в Барнауле выполнили уже на 40%, сообщает пресс-служба городской администрации.

Как идет ремонт?

Масштабные работы по замене путей стартовали 2 июня. Подобную реконструкцию недавно проводили на площади Октября. На время ремонта перекрыли часть проспекта Красноармейского и изменили схему движения общественного транспорта.

7 июня замглавы администрации по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Курышин провел совещание на объекте. По его словам, учитывался опыт работы на площади Октября и высокая сложность нового участка.

"Мы приняли дополнительные меры: перешли на трехсменный круглосуточный график работ, увеличив количество рабочих для максимального ускорения. Также внедрили корректировки в работу светофоров и ввели одностороннее движение на объездном участке улицы Интернациональной: от проспекта Красноармейского до улицы Радищева", – сообщил Андрей Курышин.

Ситуацию круглосуточно мониторят, а при возникновении заторов оперативно привлекают экипажи ГАИ. На данный момент выбранная схема организации движения работает оптимально. Работы идут строго по графику.

Присутствующий на совещании начальник службы пути "Горэлектротранса" Андрей Луганский доложил, что днем на объекте трудятся до 30 работников службы пути и шесть единиц спецтехники. Здесь уже выполнили разлом и вывоз асфальта, демонтировали верхнее строение путей, удалили загрязненный балласт и завезли щебень и шпалы. Строители приступили к установке новой рельсошпальной решетки, после чего начнут балластировку и выправку пути.

Что известно о ремонтных работах?

Предыдущий ремонт на этом участке проводили в 1995–1999 годах, когда меняли верхнее строение путей. Предстоит выполнить демонтаж старого верхнего строения пути, асфальта и уложить новую рельсошпальную решетку, провести работы по благоустройству и укладке нового асфальта. Всего на проспекте Красноармейском будет уложено более 900 метров шпал и 400 метров рельсов одиночного пути.

Завершить реконструкцию планируют до 23 июня. На время работ изменилась схема движения общественного транспорта. Узнать подробнее, как ходят трамваи и автобусы, можно по ссылке.

По словам Андрея Курышина, протяженность трамвайных путей в Барнауле составляет более 120 километров, трамвайных переездов всего 144.

"Ежегодно мы ремонтируем по три переезда. В текущем году выбраны достаточно сложные участки. На площади Октября работы уже завершены, на пересечение проспекта Красноармейского и улицы Анатолия проводится капремонт. Следующий переезд, который мы будем делать, – пересечение улицы Попова с улицей Балтийской. На эти средства выделено порядка 50 млн рублей из бюджета Алтайского края", – отметил представитель мэрии.

Как и в прошлые годы ремонт переездов синхронизировали с текущим ремонтом дорог. Из бюджета города на проведение работ направили 213 миллионов рублей. После весеннего обследования дорожного полотна был сформирован список объектов. В него вошло 118 участков дорог и 25 участков тротуаров.

Уже выполнено 33% запланированных работ. На предыдущей неделе основные мероприятия были сосредоточены на улице Профинтерна (от проспекта Ленина до проспекта Калинина) и площади Спартака. Работы организованы шестью бригадами в круглосуточном режиме. Ночью проводится фрезерование и подготовка основания, а днем – укладка асфальта. Такой подход позволяет минимизировать перекрытия и сократить сроки ремонта.