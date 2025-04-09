Часть россиянок могут освободить от уплаты НДФЛ

Для этого им нужно родить или усыновить ребенка

09 апреля 2025, 19:30, ИА Амител

Мама с новорожденным / Фото: amic.ru

Руководитель фракции "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов и вице-спикер Госдумы Александр Бабаков внесут на рассмотрение законопроект, предлагающий освободить женщин с детьми от уплаты НДФЛ. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе партии.

Изменения предлагается внести в Налоговый кодекс РФ. Если проект примут, от уплаты НДФЛ освободятся женщины в возрасте до 30 лет в случае рождения или усыновления первого ребенка. При этом их доход не должен трехкратно превышать минимальный размер оплаты труда.

Инициативу также предлагается распространить на женщин всех возрастов, родивших или усыновивших второго ребенка. Их доход не должен четырехкратно превышать МРОТ.

"Перспектива освобождения женщин от уплаты НДФЛ создаст дополнительные финансовые стимулы для повышения рождаемости, и это станет одним из инструментов решения демографических проблем в нашей стране", – заявил Миронов.

Ранее предприниматель и экс-депутат Виктор Таранин предложил ввести налог на бездетность для холостых мужчин.