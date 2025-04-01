Российский предприниматель призвал ввести налог на бездетность для холостяков

По его мнению, налог должен составлять порядка 20% от заработной платы

01 апреля 2025, 22:35, ИА Амител

Предприниматель и экс-депутат Виктор Таранин предложил ввести налог на бездетность для холостых мужчин, выступая на Московском экономическом форуме, пишет Telegram-канал "Расстрига".

Бывший депутат отметил, что среди россиян есть десятки миллионов холостяков, живущих "для себя". По его мнению, эта концепция вредит и ее пора менять.

"Я предлагаю кардинально решить вопрос: ввести налог на бездетность порядка 20% от заработной платы. Это если мы хотим решить этот вопрос. Если мы хотим идти по убывающей, давайте ничего делать не будем – говорить, что у нас все хорошо, все разрешится и так далее", – заявил Таранин.

Публика встретила предложение предпринимателя аплодисментами.

Осенью 2024 года директор Института социально-экономических исследований финансового университета при правительстве Алексей Зубец заявил, что налог на бездетность должен составлять от 30 до 40 тысяч рублей. Кроме того, взыскивать деньги, по его мнению, должны и с семей с одним ребенком, поскольку это "не полная детность".

Тогда депутат Госдумы Виталий Милонов "разнес" Зубца за его высказывания, а глава комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства, уроженка Алтайского края Нина Останина отметила, что такая инициатива чревата широким социальным недовольством.