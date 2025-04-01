Российский предприниматель призвал ввести налог на бездетность для холостяков
По его мнению, налог должен составлять порядка 20% от заработной платы
01 апреля 2025, 22:35, ИА Амител
Предприниматель и экс-депутат Виктор Таранин предложил ввести налог на бездетность для холостых мужчин, выступая на Московском экономическом форуме, пишет Telegram-канал "Расстрига".
Бывший депутат отметил, что среди россиян есть десятки миллионов холостяков, живущих "для себя". По его мнению, эта концепция вредит и ее пора менять.
"Я предлагаю кардинально решить вопрос: ввести налог на бездетность порядка 20% от заработной платы. Это если мы хотим решить этот вопрос. Если мы хотим идти по убывающей, давайте ничего делать не будем – говорить, что у нас все хорошо, все разрешится и так далее", – заявил Таранин.
Публика встретила предложение предпринимателя аплодисментами.
Осенью 2024 года директор Института социально-экономических исследований финансового университета при правительстве Алексей Зубец заявил, что налог на бездетность должен составлять от 30 до 40 тысяч рублей. Кроме того, взыскивать деньги, по его мнению, должны и с семей с одним ребенком, поскольку это "не полная детность".
Тогда депутат Госдумы Виталий Милонов "разнес" Зубца за его высказывания, а глава комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства, уроженка Алтайского края Нина Останина отметила, что такая инициатива чревата широким социальным недовольством.
22:38:00 01-04-2025
Да мало ли всяких которые чего то говорят
23:32:13 01-04-2025
Этот дурак не изучал вопрос, это уже было.
00:05:22 02-04-2025
Всякую чушь пишите, а что за авария в Новоалтайске, что пол города без воды сидит молчите.
00:24:50 02-04-2025
Жирный решил лизнуть ?
01:07:09 02-04-2025
Когда-то это называлось "налог на яйца".
01:07:41 02-04-2025
Колхоз-news.
01:56:07 02-04-2025
13% + 20% = 33%, т.е. треть зарплаты, выходит, призвал "бизнесмен" изымать клешнями налогов (транжируемых, к тому же, на чёрт знает что!) независимо от того, насколько нищенская эта "зарплата" и позволяет ли в силу мизерности обзаводиться потомством? Вина за принудительное вырождение нации по традиции валится с обжирающейся "элиты" на измождённое "быдло", с больной головы на здоровую, с причины проблемы на её логическое следствие, лишь бы отвлечь внимание от вопиющей необходимости ввести наконец для живоглотов по-настоящему прогрессивную шкалу налогообложения!
04:20:06 02-04-2025
Да че уж мелочиться то-все что заработал отдать пенсионный возраст 150 лет
08:37:09 02-04-2025
Нормальная тема, если деньги в правильное направление использовать, например на поддержку многодетных. Потому что эти, живущие для себя, в старости сядут на шею чужим детям, т.к. накопления, если они их делают, всё равно сгорят. И только единицы смогут себя содержать, а пенсию для всех остальных будут зарабатывать чужие дети. Если по состоянию здоровья не можешь иметь своих детей, участвуй в взращивании других - плати налог или бери под опеку. Есть другой вариант - нет детей, нет пенсии, крутись, как хочешь.
10:29:01 02-04-2025
Гость (08:37:09 02-04-2025) Нормальная тема, если деньги в правильное направление исполь... С чего бы это ? Он так то всю жизнь пенсионные отчисления делал, точнее его работодатель, в ЕСН. И суммы там совсем недетские за всю жизнь набегают. Так что пенсию себе он железобетонно заработал. И никаким образом чужие дети его обеспечивать не будут.
11:01:58 02-04-2025
Гость (08:37:09 02-04-2025) Нормальная тема, если деньги в правильное направление исполь... Ну как бэ.. Чужие дети, особенно дети многодетных маргиналов, такие себе налогоплательщики. Даже в будущем. Скорее потребители того бюджета) Как и их мать, без конца получающая больничные и пособия. А бездетный человек, отработавший всю свою жизнь и исправно платящий налоги - как раз наоборот.
09:04:49 02-04-2025
Бояре заволновались: холопы кончаются. 🤣
09:28:05 02-04-2025
поддерживаю. Эти 20% можно на содержание сирот отправлять, на детские больницы пособия и так далее
Не желаешь отчислять 20% - женись
10:57:24 02-04-2025
Холмс (09:28:05 02-04-2025) поддерживаю. Эти 20% можно на содержание сирот отправлять, н... и потеряй все 100%
09:29:53 02-04-2025
надо еще налог на бездетность вводить - не хочешь платить заводи детей или бери на воспитание
11:02:31 02-04-2025
Гость (09:29:53 02-04-2025) надо еще налог на бездетность вводить - не хочешь платить за... Налог обойдется гораздо дешевле)
11:25:36 02-04-2025
надо как-то комплексно к вопросу подходить. налог на отсутствие страданий ввести, например. а то чё это всё ещё есть люди, получающие удовольствие от жизни. бог терпел и нам велел
11:46:29 02-04-2025
лучше налог на безмозглость, для депутатов