Часть улицы Папанинцев перекроют в Барнауле почти на полтора месяца

В это время специалисты будут ремонтировать теплосеть

27 мая 2023, 17:59, ИА Амител

Изображение: СГК Барнаул

В Барнауле перекроют часть улицы Папанинцев из-за ремонта теплосети, сообщили в СГК.

Ограничение будет действовать с 29 мая по 10 июля неподалёку от пересечения с улицей Челюскинцев (участок выделен красным на карте).

В компании пояснили, что не вскрывать участок улицы не получится, так как специалистам нужен доступ к тепловым камерам и перекрытиям, которые сейчас находятся в аварийном состоянии.

Напомним, что с 29 мая в Барнауле также перекроют часть улицы Пролетарской.