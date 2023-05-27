Часть улицы Папанинцев перекроют в Барнауле почти на полтора месяца
В это время специалисты будут ремонтировать теплосеть
27 мая 2023, 17:59, ИА Амител
Изображение: СГК Барнаул
В Барнауле перекроют часть улицы Папанинцев из-за ремонта теплосети, сообщили в СГК.
Ограничение будет действовать с 29 мая по 10 июля неподалёку от пересечения с улицей Челюскинцев (участок выделен красным на карте).
В компании пояснили, что не вскрывать участок улицы не получится, так как специалистам нужен доступ к тепловым камерам и перекрытиям, которые сейчас находятся в аварийном состоянии.
Напомним, что с 29 мая в Барнауле также перекроют часть улицы Пролетарской.
19:15:29 27-05-2023
В прошлом году рыли Папанку возле Ядринцева, совсем рядом. Сразу нельзя было?