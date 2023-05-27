В Барнауле перекроют часть улицы Пролетарской на два месяца
Ограничение вводят из-за ремонта участка теплосети
27 мая 2023, 11:59, ИА Амител
Фото: unsplash.com
В Барнауле с понедельника перекроют часть улицы Пролетарской почти на два месяца, сообщили в мэрии.
Ограничение будет действовать с 09:00 29 мая до 21:00 25 июля по всей ширине улицы в районе пересечения с переулком Радищева.
В администрации пояснили, что мера связана ремонтом теплосети.
Ранее сообщили, что в Барнауле на строящейся развязке на пересечении Змеиногорского и Южного трактов произойдёт временное смещение кольцевого движения.
23:29:07 27-05-2023
Лукавят. Там с января по апрель прокладывали теплосеть до дома по адресу Пролетарская,125, теперь будут подключать в магистраль,которая как раз по Радищева идёт. Ракшин.......