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В Барнауле перекроют часть улицы Пролетарской на два месяца

Ограничение вводят из-за ремонта участка теплосети

27 мая 2023, 11:59, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

В Барнауле с понедельника перекроют часть улицы Пролетарской почти на два месяца, сообщили в мэрии.

Ограничение будет действовать с 09:00 29 мая до 21:00 25 июля по всей ширине улицы в районе пересечения с переулком Радищева.

В администрации пояснили, что мера связана ремонтом теплосети. 

Ранее сообщили, что в Барнауле на строящейся развязке на пересечении Змеиногорского и Южного трактов произойдёт временное смещение кольцевого движения.

Комментарии 1

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Гость

23:29:07 27-05-2023

Лукавят. Там с января по апрель прокладывали теплосеть до дома по адресу Пролетарская,125, теперь будут подключать в магистраль,которая как раз по Радищева идёт. Ракшин.......

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