В Барнауле перекроют часть улицы Пролетарской на два месяца

Ограничение вводят из-за ремонта участка теплосети

27 мая 2023, 11:59, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Барнауле с понедельника перекроют часть улицы Пролетарской почти на два месяца, сообщили в мэрии.

Ограничение будет действовать с 09:00 29 мая до 21:00 25 июля по всей ширине улицы в районе пересечения с переулком Радищева.

В администрации пояснили, что мера связана ремонтом теплосети.

Ранее сообщили, что в Барнауле на строящейся развязке на пересечении Змеиногорского и Южного трактов произойдёт временное смещение кольцевого движения.