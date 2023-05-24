Части ракеты "Союз-2.1а" могут упасть на территории Алтая

Её запуск ожидается 24 мая

24 мая 2023, 07:43, ИА Амител

Горный Алтай / Фото: unsplash.com

В Усть-Канском районе Республики Алтай могут упасть части ракеты-носителя "Союз-2.1а". Её запуск запланирован с космодрома "Байконур" на 19:56 по местному времени 24 мая, предупредили в комитете по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности региона.

Жителей и гостей республики просят быть предельно внимательными и не выходить в лес и за пределы населённых пунктов. В случае падения отделяющих частей просят незамедлительно сообщать в местную администрацию.

В марте с Байконура запускали ракету, после этого в небе над городом сняли необычный узор.