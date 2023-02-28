"На деревню летит". На Алтае сняли падение ступени ракеты

Ракета летела на фоне Луны

28 февраля 2023, 11:01, ИА Амител

В Республике Алтай жители, отдыхающие в районе Пыжинских озёр, сняли на видео момент падения ступени ракеты, запущенной с Байконура, сообщает "Барнаул 22".

"Сейчас, наверное, взрыв будет. На фоне Луны летит. В деревню летит, там где-нибудь на озере упадёт", – отметили на видео жители.

Ранее житель Алтая по-детски озвучил полёт над селом ракеты и взгрустнул от "неэпичности".