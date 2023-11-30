"Частичка души и сердца". Что сказал Томенко на церемонии открытия моста в Барнауле

Губернатор подчеркнул, что вскоре по путепроводу поедут новые трамваи и автобусы

30 ноября 2023, 13:42, ИА Амител

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко на церемонии открытия моста поблагодарил всех жителей Барнаула за терпение, проявленное в течение полутора лет, пока в центре города велось строительство очень важного нового путепровода, а также всех причастных к возведению объекта. Глава региона подчеркнул, что вскоре по мосту поедут новые трамваи и автобусы.

"Дорогие барнаульцы, дорогие жители Алтайского края, дорогие друзья! Сегодня действительно мы открываем движение по этому путепроводу на проспекте Ленина. Сказать, что это событие долгожданное и желанное – а я думаю, что это тот самый случай, – это значит не сказать ничего.

С чего все началось? Началось все с решения нашего президента Владимира Владимировича Путина, который принял решение поддержать регионы, в том числе и Алтайский край, дополнительными финансовыми возможностями. Краю в течение нескольких лет несколькими траншами был предоставлен инфраструктурный бюджетный кредит, и мы смогли защитить и обосновать необходимость реконструкции, строительства и мощного ремонта целого ряда объектов, в первую очередь – дорожной и транспортной инфраструктуры, а также коммунальной. После этого мы приступили к решению вопроса, который назревал в течение многих лет.

Сегодня я всех поздравляю, выражаю слова самой искренней благодарности всем участникам этого процесса. Это, конечно, наши строители, дорожники, мостостроители, генеральный подрядчик, субподрядчики – все, кто вложил сюда частичку своего труда, своей души, своего сердца. Я благодарю администрацию города Барнаула, которая выступила муниципальным заказчиком по организации всего комплекса работ. Я благодарю всех жителей Барнаула и Алтайского края. Всех, кто приезжал в город и был вынужден терпеть некоторые неудобства, совершенно ясно понимая, зачем и почему мы вместе все это делаем. Поблагодарить всех жителей за терпение, за внимание к своему городу – к нашей краевой столице. В этом и выражается любовь!

Было очень много замечаний и внимания со стороны жителей, подсказок, как сделать так или иначе, как организовать движение на полуторагодовой период проведения работ. Сегодня мы запустим движение, весь комплекс наших путепроводов приобретет свой законченный вид, а в следующем благоустроительном сезоне будет уже четко работать. Это позволяет нам думать о том, чтобы в ближайшее время по этому мосту пошли новые низкопольные трамваи белорусского производства, которые приобретены для Барнаула, новые автобусы, которые мы можем приобретать за счет решений федерального уровня, решений президента и правительства Российской Федерации. Жители всего Алтайского края поедут по этому мосту, в том числе и на личном автотранспорте.

Еще раз всех поздравляю, огромное спасибо всем за терпение, всем строителям, мостовикам, дорожникам, проектировщикам, заказчикам, всем-всем-всем огромное спасибо. Ну что! Вперед, Алтайский край!"