"Поехали". В Барнауле запустили движение по обновленному мосту на проспекте Ленина
По путепроводу в сопровождении полиции проехал автотранспорт
30 ноября 2023, 12:31, ИА Амител
Фото: amic.ru
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко и мэр Барнаула Вячеслав Франк открыли после реконструкции, длившейся полтора года, мост на проспекте Ленина.
По мосту в сопровождении полиции проехал автотранспорт. Перед этим по путепроводу прошла дорожная техника и два трамвая, которые запустили с разных сторон. Напомним, электротранспортом управляли супруги.
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12:38:14 30-11-2023
Ура-а-а!!!
12:43:34 30-11-2023
"Поехали")))
12:49:23 30-11-2023
понаехали)))
12:49:51 30-11-2023
А где шары, красная лента, оркестр, салют в конце концов???
12:59:07 30-11-2023
трамвай новый, можно было пустить. )
13:13:27 30-11-2023
Томенко молодец. Без него затянули бы со строительством моста.
14:08:30 30-11-2023
Гость (13:13:27 30-11-2023) Томенко молодец. Без него затянули бы со строительством мост... " *С) Томенко по ночам,после трудового дня,помогал строителям?
13:32:24 30-11-2023
Опять показушное открытие... Ну запустили бы движение в 6 утра без пафосных речей, и хоть на том было бы спасибо...
13:39:17 30-11-2023
Илья (13:32:24 30-11-2023) Опять показушное открытие... Ну запустили бы движение в 6 ут... люди старались, работали и имеют полное право на торжественное открытие! запустили движение вовремя, а вам снова все не так. как же вы живете в этом мире?
13:52:58 30-11-2023
Ну вот и открывали бы мост строители. Показушники из администрации что здесь забыли?
15:03:09 30-11-2023
Гость (13:52:58 30-11-2023) Ну вот и открывали бы мост строители. Показушники из админис... Администрация, в том числе, выражает благодарность строителям. Чем это плохо? Людям приятно, что за их труд им сказали спасибо.
13:57:50 30-11-2023
Элен без ребят (13:39:17 30-11-2023) люди старались, работали и имеют полное право на торжественн... Ну конечно! В 6 утра "старательным" людям за падло открывать мост, "ОНЕ" спят-с!! Пусть полгорода мучается в объездных путях, вместо того, чтобы добраться более коротким путем до работы.
14:20:26 30-11-2023
Элен без ребят (13:39:17 30-11-2023) люди старались, работали и имеют полное право на торжественн... Я помню репортаж, когда губернатор (не наш) открывал отремонтированную помойку! С лентами! Вообще-то это их РАБОТА! Давайте клумбу посеем и торжественно откроем. Люди же старались, работали.
13:48:38 30-11-2023
Илья (13:32:24 30-11-2023) Опять показушное открытие... Ну запустили бы движение в 6 ут... Это значимое событие в жизни города! Обязательно надо это делать! А то мы уже каждый в свою скорлупку закопались и сидим. Спасибо всем, кто этому рад!
13:36:17 30-11-2023
В скорости очередной марк или дедовы жигули, с выхлопной трубой от К700, размотают на мосту.
14:32:48 30-11-2023
А где бордюр???
14:35:07 30-11-2023
Ну вот и хорошо, всем спасибо, все свободны (хошь по Ленина, хошь по Калинина катись ).
14:38:25 30-11-2023
Где бордюр??? В городе без него опасно. Либо весь бок автомобиля смотреть или на рельсы сядешь.
14:45:39 30-11-2023
Гость (14:38:25 30-11-2023) Где бордюр??? В городе без него опасно. Либо весь бок автомо... Ходи пешком или на трамвайчике, если по полосе без бордюра проехать не можешь.
16:14:32 30-11-2023
Гость (14:45:39 30-11-2023) Ходи пешком или на трамвайчике, если по полосе без бордюра п... Спасибо за подтверждение - что дорога опасная. Вы наверное работник администрации или владелец автосервиса.
16:24:56 30-11-2023
Гость (16:14:32 30-11-2023) Спасибо за подтверждение - что дорога опасная. Вы наверное ... Безопасных дорог не бывает, если вы этого еще не поняли, мне жаль вас.
16:15:33 30-11-2023
Гость (14:38:25 30-11-2023) Где бордюр??? В городе без него опасно. Либо весь бок автомо... на месте бордюр, вы о чем?
16:46:42 30-11-2023
Гость (16:15:33 30-11-2023) на месте бордюр, вы о чем? ... Местами. Видео посмотри.
17:01:15 30-11-2023
Спасибо! Реально работали как муравьи только последние месяцы. Первая половина срока была - "не бей лжачего", почти всегда пустая площадка, или 1-2-3 неспешных человека. Надо сделать выводы и научиться работать быстрее
21:20:43 30-11-2023
Только дорога к мосту со стороны улицы кулагина оказалась не готова.