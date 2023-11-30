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"Поехали". В Барнауле запустили движение по обновленному мосту на проспекте Ленина

По путепроводу в сопровождении полиции проехал автотранспорт

30 ноября 2023, 12:31, ИА Амител

Фото: amic.ru
Фото: amic.ru

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко и мэр Барнаула Вячеслав Франк открыли после реконструкции, длившейся полтора года, мост на проспекте Ленина.

По мосту в сопровождении полиции проехал автотранспорт. Перед этим по путепроводу прошла дорожная техника и два трамвая, которые запустили с разных сторон. Напомним, электротранспортом управляли супруги.

"Осталось навести красоту". Томенко посетил церемонию открытия обновленного моста

Губернатор прошелся по путепроводу вместе с главой Барнаула и председателем АКЗС
НОВОСТИОбщество
Барнаул Мост на Новом рынке дорожное движение
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Комментарии 25

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Гость

12:38:14 30-11-2023

Ура-а-а!!!

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Гость

12:43:34 30-11-2023

"Поехали")))

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Гость

12:49:23 30-11-2023

понаехали)))

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Гость

12:49:51 30-11-2023

А где шары, красная лента, оркестр, салют в конце концов???

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Гость

12:59:07 30-11-2023

трамвай новый, можно было пустить. )

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Гость

13:13:27 30-11-2023

Томенко молодец. Без него затянули бы со строительством моста.

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Бомж

14:08:30 30-11-2023

Гость (13:13:27 30-11-2023) Томенко молодец. Без него затянули бы со строительством мост... " *С) Томенко по ночам,после трудового дня,помогал строителям?

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Илья

13:32:24 30-11-2023

Опять показушное открытие... Ну запустили бы движение в 6 утра без пафосных речей, и хоть на том было бы спасибо...

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Элен без ребят

13:39:17 30-11-2023

Илья (13:32:24 30-11-2023) Опять показушное открытие... Ну запустили бы движение в 6 ут... люди старались, работали и имеют полное право на торжественное открытие! запустили движение вовремя, а вам снова все не так. как же вы живете в этом мире?

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Гость

13:52:58 30-11-2023

Ну вот и открывали бы мост строители. Показушники из администрации что здесь забыли?

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Гость

15:03:09 30-11-2023

Гость (13:52:58 30-11-2023) Ну вот и открывали бы мост строители. Показушники из админис... Администрация, в том числе, выражает благодарность строителям. Чем это плохо? Людям приятно, что за их труд им сказали спасибо.

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Гость

13:57:50 30-11-2023

Элен без ребят (13:39:17 30-11-2023) люди старались, работали и имеют полное право на торжественн... Ну конечно! В 6 утра "старательным" людям за падло открывать мост, "ОНЕ" спят-с!! Пусть полгорода мучается в объездных путях, вместо того, чтобы добраться более коротким путем до работы.

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Гость

14:20:26 30-11-2023

Элен без ребят (13:39:17 30-11-2023) люди старались, работали и имеют полное право на торжественн... Я помню репортаж, когда губернатор (не наш) открывал отремонтированную помойку! С лентами! Вообще-то это их РАБОТА! Давайте клумбу посеем и торжественно откроем. Люди же старались, работали.

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Гость

13:48:38 30-11-2023

Илья (13:32:24 30-11-2023) Опять показушное открытие... Ну запустили бы движение в 6 ут... Это значимое событие в жизни города! Обязательно надо это делать! А то мы уже каждый в свою скорлупку закопались и сидим. Спасибо всем, кто этому рад!

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Гость

13:36:17 30-11-2023

В скорости очередной марк или дедовы жигули, с выхлопной трубой от К700, размотают на мосту.

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Гость

14:32:48 30-11-2023

А где бордюр???

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Гость

14:35:07 30-11-2023

Ну вот и хорошо, всем спасибо, все свободны (хошь по Ленина, хошь по Калинина катись ).

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Гость

14:38:25 30-11-2023

Где бордюр??? В городе без него опасно. Либо весь бок автомобиля смотреть или на рельсы сядешь.

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Гость

14:45:39 30-11-2023

Гость (14:38:25 30-11-2023) Где бордюр??? В городе без него опасно. Либо весь бок автомо... Ходи пешком или на трамвайчике, если по полосе без бордюра проехать не можешь.

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Гость

16:14:32 30-11-2023

Гость (14:45:39 30-11-2023) Ходи пешком или на трамвайчике, если по полосе без бордюра п... Спасибо за подтверждение - что дорога опасная. Вы наверное работник администрации или владелец автосервиса.

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Гость

16:24:56 30-11-2023

Гость (16:14:32 30-11-2023) Спасибо за подтверждение - что дорога опасная. Вы наверное ... Безопасных дорог не бывает, если вы этого еще не поняли, мне жаль вас.

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Гость

16:15:33 30-11-2023

Гость (14:38:25 30-11-2023) Где бордюр??? В городе без него опасно. Либо весь бок автомо... на месте бордюр, вы о чем?

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Гость

16:46:42 30-11-2023

Гость (16:15:33 30-11-2023) на месте бордюр, вы о чем? ... Местами. Видео посмотри.

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Гость

17:01:15 30-11-2023

Спасибо! Реально работали как муравьи только последние месяцы. Первая половина срока была - "не бей лжачего", почти всегда пустая площадка, или 1-2-3 неспешных человека. Надо сделать выводы и научиться работать быстрее

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гость

21:20:43 30-11-2023

Только дорога к мосту со стороны улицы кулагина оказалась не готова.

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