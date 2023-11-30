"Поехали". В Барнауле запустили движение по обновленному мосту на проспекте Ленина

По путепроводу в сопровождении полиции проехал автотранспорт

30 ноября 2023, 12:31, ИА Амител

Фото: amic.ru

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко и мэр Барнаула Вячеслав Франк открыли после реконструкции, длившейся полтора года, мост на проспекте Ленина.

По мосту в сопровождении полиции проехал автотранспорт. Перед этим по путепроводу прошла дорожная техника и два трамвая, которые запустили с разных сторон. Напомним, электротранспортом управляли супруги.