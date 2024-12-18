Частному сектору Барнаула вернули статус ИЖС
Этого долго добивались депутаты и активисты партии "Справедливая Россия – За правду"
18 декабря 2024, 13:00, ИА Амител
Долгая борьба алтайского отделения партии "Справедливая Россия – За правду" за возвращение кварталам частного сектора Барнаула статуса зоны индивидуального жилищного строительства (ИЖС) увенчалась успехом. Об этом стало известно из обновленного генерального плана города, опубликованного на сайте администрации краевой столицы, сообщает пресс-служба партии.
Документ предусматривает возвращение статуса ИЖС следующим кварталам частного сектора, расположенным в границах указанных улиц:
- Северо-Западная, Солнцева, Славгородская (нечетная сторона), Гущина;
- Северо-Западная, Смирнова, Новороссийская, Юрина (за исключением участка Юрина, 118д и Танковая, 47);
- Северо-Западная, 2-я Речная, 3-я Речная, Чеглецова, Смирнова (за исключением участка Смирнова, 27);
- 42-й Краснознаменной Бригады, проезд Кооперативный, улица Волгоградская;
- 80-й Гвардейской Дивизии, Петра Сухова, Смирнова, Горно-Алтайская, Жилой проезд, Чудненко.
Ситуация с микрорайоном Осипенко другая. Его часть, прилегающая к железнодорожной выемке, исторически относилась к смешанной и общественно-деловой застройке. По словам экспертов в области градостроительства, отнести эту территорию к ИЖС не представляется возможным. На этой территории до сих пор сохраняются старые бараки, которые не соответствуют требованиям индивидуальной застройки.
По мнению представителей СРЗП, этот пример ярко демонстрирует, что настойчивость и целеустремленность способны преодолеть любые препятствия. После долгих совместных усилий с местными жителями партийцы наконец-то добились внесения изменений в генплан, который учитывает мнение простых людей.
"Очень рада, что наша борьба, а это и митинги, и сбор подписей, и многочисленные собрания, и большие кипы документов с предложениями по изменению генплана и т. д., была не зря. Мы доказали избирателям, что способны оправдать их доверие и добиться справедливости", – сказала депутат АКЗС Евгения Боровикова.
По ее словам, партия продолжит следить за ситуацией и будет защищать интересы горожан.
Как ранее сообщал amic.ru, социалисты предлагают перейти на новую модель индексации пенсий, которая позволит опережать инфляцию. В настоящее время выплаты пересчитывают на основе данных о прошлогоднем уровне инфляции, однако январский рост цен снова приводит к недостатку средств у пожилых граждан. Для решения этой проблемы социалисты предлагают перейти к "опережающей" модели индексации.
13:09:17 18-12-2024
А горя и пр-т Коммунаро, Прудские и Булыгино ?
14:57:36 18-12-2024
Гора, Коммунаров, Прудские, Булыгино... Власти упорно игнорируют требование жителей Горы о возврате статуса индивидуальной застройки в генплан!!! Множество обращений, более 2000 подавалось в администрацию и архитектуру. Базовые отписки присылают с отказами. Жители обеспокоены судьбой своих домов, так нет уверенности в объективной оценке при выкупе. Многие дома приобретены в ипотеку, использован материнский капитал. Люди переезжали сюда из квартир.
Раз планируете застройку, учитывайте интересы жителей! Оценивайте объективно, по квадратным метрам и жилья и участка, по количеству семей в доме. Ведь, если посмотреть на домохозяйство, в доме живут три-четыре семьи, имеют приусадебный участок, баню, гараж. Абсурд выкупать только землю - участки тут маленькие, при том что дома большие. Так что же людям, за копейки с земли переезжать семьями в однушки??? Услышьте уже народ!!!!! Оставьте в покое частный сектор!!!!! Осваивайте новые площади и стройте районы с подобающей инфраструктурой, не выкидывая людей на улицу!