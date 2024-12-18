Частному сектору Барнаула вернули статус ИЖС

Этого долго добивались депутаты и активисты партии "Справедливая Россия – За правду"

18 декабря 2024, 13:00, ИА Амител

Генеральный план города / Фото: barnaul.org

Долгая борьба алтайского отделения партии "Справедливая Россия – За правду" за возвращение кварталам частного сектора Барнаула статуса зоны индивидуального жилищного строительства (ИЖС) увенчалась успехом. Об этом стало известно из обновленного генерального плана города, опубликованного на сайте администрации краевой столицы, сообщает пресс-служба партии.

Документ предусматривает возвращение статуса ИЖС следующим кварталам частного сектора, расположенным в границах указанных улиц:

Северо-Западная, Солнцева, Славгородская (нечетная сторона), Гущина;

Северо-Западная, Смирнова, Новороссийская, Юрина (за исключением участка Юрина, 118д и Танковая, 47);

Северо-Западная, 2-я Речная, 3-я Речная, Чеглецова, Смирнова (за исключением участка Смирнова, 27);

42-й Краснознаменной Бригады, проезд Кооперативный, улица Волгоградская;

80-й Гвардейской Дивизии, Петра Сухова, Смирнова, Горно-Алтайская, Жилой проезд, Чудненко.

Ситуация с микрорайоном Осипенко другая. Его часть, прилегающая к железнодорожной выемке, исторически относилась к смешанной и общественно-деловой застройке. По словам экспертов в области градостроительства, отнести эту территорию к ИЖС не представляется возможным. На этой территории до сих пор сохраняются старые бараки, которые не соответствуют требованиям индивидуальной застройки.

По мнению представителей СРЗП, этот пример ярко демонстрирует, что настойчивость и целеустремленность способны преодолеть любые препятствия. После долгих совместных усилий с местными жителями партийцы наконец-то добились внесения изменений в генплан, который учитывает мнение простых людей.

"Очень рада, что наша борьба, а это и митинги, и сбор подписей, и многочисленные собрания, и большие кипы документов с предложениями по изменению генплана и т. д., была не зря. Мы доказали избирателям, что способны оправдать их доверие и добиться справедливости", – сказала депутат АКЗС Евгения Боровикова.

По ее словам, партия продолжит следить за ситуацией и будет защищать интересы горожан.