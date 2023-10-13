Здание будет гармонировать по цвету с окружающими объектами

13 октября 2023, 09:01, ИА Амител





















Проект поликлиники на ул. Солнечная Поляна, 63 / Фото: "Мастерская Золотова"

Компания "Жилищная инициатива" планирует построить на ул. Солнечная Поляна, 63 (пересечение с ул. Энтузиастов) трехэтажную поликлинику. В смену она сможет принимать до 200 посетителей. Проект здания 12 октября представил на градостроительном совете архитектор Владимир Золотов.

В тон застройке

Квартал 2032 расположен в границах ул. Солнечная Поляна, Энтузиастов, 65 лет Победы, Сергея Семенова. Микрорайон уже сформирован, заканчивается его комплексная реализация. В окружении будущего медучреждения – жилые дома, многофункциональные здания, гаражи, детский сад.

Поликлиника имеет Т-образную форму, два-три этажа. Внутри – кабинетная планировочная система. На участке архитекторы расположили 20 машино-мест, еще около 35 парковок сделают вдоль ул. Солнечная Поляна.

Проект поликлиники на ул. Солнечная Поляна, 63 / Фото: "Мастерская Золотова"

Здание построят в бело-коричневом, бело-красном оттенках – это цветовое решение соответствует стилю соседних жилых и общественных объектов. Однако изначально застройщик хотел, чтобы поликлиника выделялась среди других зданий.

"Так как в микрорайоне присутствует многоцветие, одно из пожеланий заказчика – другое цветовое решение, отличное от жилой застройки. Но при более детальном обсуждении вернулись к проекту планировки и тому решению, которое показано. Красный цвет взят с жилых зданий, белый – с общественных", – объяснил Владимир Золотов.

"Потеряли" этажи

При обсуждении проекта депутат Барнаульской гордумы Сергей Струченко обратил внимание, что в проекте планировки квартала заложено здание в семь этажей, но авторы предлагают поликлинику в два-три уровня.

Владимир Золотов пояснил, что изначально проект планировки квартала предусматривал небольшое здание. Однако затем в документ внесли корректировки, и этажность поликлиники выросла. Правда, на вместимости больницы это никак не отразилось.

"В обоих вариантов сохранялась емкость на 200 посещений в смену. Может быть, снизилась какая-то коммерческая нагрузка, но заказчик остановился на варианте меньшей этажности – первоначальный вариант, который был предусмотрен", – отметил Владимир Золотов.

Депутат посчитал такое решение неправильным, ведь потребность в лечебных учреждениях в Индустриальном районе высокая.

"В этом квартале отсутствуют поликлиники, ближайшие – это № 9 и14 – далеко находятся. Возможно, когда разрабатывали проект планировки, большую поликлинику закладывали исходя из количества жителей. Пока я не вижу, что мы строим поликлинику, мы строим здание, а что там будет дальше – это большой вопрос", – сказал Струченко.

Первый вице-мэр Барнаула Андрей Федоров возразил. Он отметил, что поликлиническое отделение предусмотрено в соседнем квартале 2033, выделены средства на разработку проекта и работы уже ведутся.

"Проект планировки предусматривает предельные параметры. Заказчик выбрал такую стратегию. Наверное, имеет на нее право", – сказал Федоров.

Проект планировки квартала 2032 разработала компания "Алтайгражданпроект". Ее главный архитектор Евгений Башкиров пояснил: вместимость поликлиники определяется заданием на проектирование с участием Минздрава.

Член градсовета Евгений Носенко обратил внимание, что в плане поликлиники нет узкоспециализированных помещений, например, операционной.

При обсуждении проекта выяснилось, что изначально в квартале 2032 действительно хотели построить семиэтажную поликлинику, где были бы операционные. Нашелся инвестор, готовый реализовать проект. Однако затем он отказался от своих планов, а "Жилищная инициатива" решила уменьшить этажность поликлиники.

В целом проект устроил комиссию, и его решили поддержать.

"Социально-направленный объект, будет строиться на коммерческой основе", – резюмировал Андрей Федоров.