Частный дом сгорел в пригороде Барнаула

С огнем боролись 24 специалиста и пять автоцистерн

30 сентября 2024, 10:15, ИА Амител

Пожар в селе Лебяжье / Фото: МЧС Алтайского края

В барнаульском селе Лебяжье вечером 29 сентября случился пожар в частном доме на улице Панова, сообщили в МЧС Алтайского края.

С огнем боролись 24 специалиста и пять автоцистерн. Пламя потушили на площади около 200 "квадратов". Пострадавших нет.

Причину произошедшего выясняют.

29 сентября в Барнауле вспыхнул крупный пожар на мебельной фабрике. На момент локализации площадь возгорания составляла 6,8 тысячи "квадратов". Утром 30-го числа в МЧС России сообщили о ликвидации открытого горения.