Частный дом сгорел в пригороде Барнаула
С огнем боролись 24 специалиста и пять автоцистерн
30 сентября 2024, 10:15, ИА Амител
Пожар в селе Лебяжье / Фото: МЧС Алтайского края
В барнаульском селе Лебяжье вечером 29 сентября случился пожар в частном доме на улице Панова, сообщили в МЧС Алтайского края.
С огнем боролись 24 специалиста и пять автоцистерн. Пламя потушили на площади около 200 "квадратов". Пострадавших нет.
Причину произошедшего выясняют.
29 сентября в Барнауле вспыхнул крупный пожар на мебельной фабрике. На момент локализации площадь возгорания составляла 6,8 тысячи "квадратов". Утром 30-го числа в МЧС России сообщили о ликвидации открытого горения.
13:14:17 30-09-2024
24 специалиста и пять автоцистерн ---- параллельно с пожаром на ЗСВ, хорошо что хватило сил и туда и туда