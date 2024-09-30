В Барнауле потушили открытое горение на мебельной фабрике

На момент локализации охваченная огнем площадь составляла 6,8 тысячи "квадратов"

30 сентября 2024, 08:42, ИА Амител

Пожар на мебельном производстве / Фото предоставлено очевидцами / amic.ru

Пожарные потушили открытое горение на Барнаульской мебельной фабрике на улице Попова, сообщили в МЧС России.

"Огнеборцы МЧС России ликвидировали открытое горение в Барнауле", – сказано в публикации.

Крупный пожар на предприятии произошел 29 сентября. С огнем боролись в том числе с помощью пожарного поезда.

На момент локализации охваченная огнем площадь составляла 6,8 тысячи "квадратов". По предварительным данным, пострадавших нет.

Причины случившегося выясняет прокуратура.