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В Барнауле потушили открытое горение на мебельной фабрике

На момент локализации охваченная огнем площадь составляла 6,8 тысячи "квадратов"

30 сентября 2024, 08:42, ИА Амител

Пожар на мебельном производстве / Фото предоставлено очевидцами / amic.ru
Пожар на мебельном производстве / Фото предоставлено очевидцами / amic.ru

Пожарные потушили открытое горение на Барнаульской мебельной фабрике на улице Попова, сообщили в МЧС России.

"Огнеборцы МЧС России ликвидировали открытое горение в Барнауле", – сказано в публикации.

Крупный пожар на предприятии произошел 29 сентября. С огнем боролись в том числе с помощью пожарного поезда.

На момент локализации охваченная огнем площадь составляла 6,8 тысячи "квадратов". По предварительным данным, пострадавших нет.

Причины случившегося выясняет прокуратура.

Барнаул Пожары чрезвычайное происшествие
Читайте также в сюжете: Пожар на мебельной фабрике в Барнауле

Комментарии 25

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Гость

09:08:05 30-09-2024

Столько публикаций и никакой конкретики. Что за мебельная фабрика? Какой адрес? Что еще в здании находится?

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Гость

09:16:20 30-09-2024

Гость (09:08:05 30-09-2024) Столько публикаций и никакой конкретики. Что за мебельная фа... Попова 179б. Зсв

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Гость

09:25:49 30-09-2024

Гость (09:16:20 30-09-2024) Попова 179б. Зсв... Вообще-то литера Е у адреса,если что.

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Кхм...

10:01:30 30-09-2024

Гость (09:16:20 30-09-2024) Попова 179б. Зсв... Спасибо, у вас самое информативное сообщение.

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Гость

09:20:59 30-09-2024

Гость (09:08:05 30-09-2024) Столько публикаций и никакой конкретики. Что за мебельная фа... вы не правильный барнаулец. все знают что и где ЗСВ, Улица Попова, 179Б, там было много цехов - в Гисе почитайте

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Гость

09:33:53 30-09-2024

Гость (09:20:59 30-09-2024) вы не правильный барнаулец. все знают что и где ЗСВ, Улица П... А то,что сгорела- бывший,советский Алтайснаб. И адрес у него Попова,179 Е

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Гость

09:35:04 30-09-2024

Гость (09:20:59 30-09-2024) вы не правильный барнаулец. все знают что и где ЗСВ, Улица П... Почитали. Что именно сгорело? Какое здание, с какой литерой? Как именно называются организации в здании, в том числе и сгоревшие. В каком Гисе это написано? Мне самому туда съездить для уточнения вместо журналистов?

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Гость

09:45:51 30-09-2024

Гость (09:35:04 30-09-2024) Почитали. Что именно сгорело? Какое здание, с какой литерой?... Именно в Гисе и написано-мебельная фабрика. Никакой другой организации там не было. Как вы читаете и где?

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Кхм...

10:26:56 30-09-2024

Гость (09:45:51 30-09-2024) Именно в Гисе и написано-мебельная фабрика. Никакой другой о... Я бы не стал доверять на все 146% тому, что написано в "дубльгисе".😁

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Гость

10:36:18 30-09-2024

Гость (09:45:51 30-09-2024) Именно в Гисе и написано-мебельная фабрика. Никакой другой о... В Гисе не указано сгорело это здание или не сгорело еще. Буква "Е" или "Б" у него? И если читателю новости приходится самому выяснять подробности вместо журналистов, что именно сгорело и по какому точному адресу , то это плохо.

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Гость

13:57:14 30-09-2024

Гость (09:20:59 30-09-2024) вы не правильный барнаулец. все знают что и где ЗСВ, Улица П... А Вы просто долбач,все о чем идёт речь -это советский ЗСВ

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Гость

09:25:35 30-09-2024

Гость (09:08:05 30-09-2024) Столько публикаций и никакой конкретики. Что за мебельная фа... Следите за следующими публикацииями.

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Гость

09:35:58 30-09-2024

Гость (09:08:05 30-09-2024) Столько публикаций и никакой конкретики. Что за мебельная фа... "Кроватно-диванная" фабрика.

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Гость

09:08:41 30-09-2024

Когда что-то сгорает до тла,то и прекращается "открытое горение".

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Гость

09:44:04 30-09-2024

Прогорела полностью и потухла... Что ёмкость с топливом охлаждали - это полезное дело.

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Кхм...

10:08:16 30-09-2024

Гость (09:44:04 30-09-2024) Прогорела полностью и потухла... Что ёмкость с топливом охла... Возгорания такой категории так и ликвидируют. Локализуют определенную площадь и удерживают её периметр до полного выгорания всей "горючки" внутри.
Как вы сможете потушить почти семь квадратных километров пламени? Ваша задача не дать ему распространиться.

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Гость

11:05:07 30-09-2024

Кхм... (10:08:16 30-09-2024) Как вы сможете потушить почти семь квадратных километров пламени?сколько сколько? 7 квадратных километров??? урежь осетра, дядя (с)

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Гость

12:46:42 30-09-2024

Кхм... (10:08:16 30-09-2024) Возгорания такой категории так и ликвидируют. Локализуют опр... 7 кв.км=7 000 000 кв.м.
Таких зданий не бывает.

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Гость

13:58:23 30-09-2024

Гость (12:46:42 30-09-2024) 7 кв.км=7 000 000 кв.м.Таких зданий не бывает.... Иди в школу

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Гость

22:44:06 30-09-2024

Гость (13:58:23 30-09-2024) Иди в школу ... 7000 кв.м и 7 кв. км - это три порядка разные площади.

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Гость

09:58:26 30-09-2024

Работа на фабрике с графиком 6/1 с 9.00-18.00, возможны оплачиваемые переработки. Заплата в конверте. Вот конверт и загорелся.

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Гость

10:23:35 30-09-2024

Гость (09:58:26 30-09-2024) Работа на фабрике с графиком 6/1 с 9.00-18.00, возможны опла... Вам больше нравится зп на карту и за порез на пальце сразу на оплачиваемый больничный?

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Гость

13:05:26 30-09-2024

Гость (10:23:35 30-09-2024) Вам больше нравится зп на карту и за порез на пальце сразу н... Конечно. Всем так больше нравится. Если конверт не в разы тяжелее. Тогда конверт

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Барнаулец

10:04:13 30-09-2024

Сгорело здание по адресу Попова, 179-Е (корпус КЦРК (Кустового цеха регенерации капролактама) бывшего Завода синтетического волокна).

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Гость

10:15:57 30-09-2024

Жаль, что сгорело. Несколько сотен человек остались без работы, многим не достанется мебели от "трех слонов". Будем брать у барыг которые заказывали распил у них.

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