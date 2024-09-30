Как в Барнауле тушили крупный пожар на мебельной фабрике. Фото
По последним данным, пламя локализовали на площади 6,8 тысячи "квадратов"
30 сентября 2024, 07:31, ИА Амител
Фотограф Владимир Игнатов в паблике "Про пожарных и спасателей" опубликовал снимки масштабного пожара, который случился 29 сентября на территории Барнаульской мебельной фабрики на улице Попова. На эпичных кадрах он показал захваченное пламенем и черным дымом предприятие, а также работу огнеборцев.
"Никакого технического описания, просто работа парней по повышенному рангу в сложных условиях", – прокомментировал свою работу фотограф.
По данным на 20:20 29 сентября, пламя локализовали на площади 6,8 тысячи "квадратов", пострадавших нет. В ситуации разбирается прокуратура.
Как сообщали в надзорном ведомстве, причины и условия произошедшего устанавливаются. При наличии оснований правоохранители примут меры прокурорского реагирования.
07:52:48 30-09-2024
Красивая работа у мужиков
08:19:39 30-09-2024
7е фото, нужно пожар тушить, они на камеру снимают, красивая работа
08:37:57 30-09-2024
Сколько в Барнауле было пожаров, ни разу не нашли виновных, не было сообщений в СМИ о наказаниях. Что явно наводит преступных элементов на мысль и далее совершать подобные действия.
08:52:26 30-09-2024
Гость (08:37:57 30-09-2024) Сколько в Барнауле было пожаров, ни разу не нашли виновных, ... Какие могут быть виновные если виновник стандартый - короткое замыкание электропроводки?
09:13:07 30-09-2024
подскажите, почему электропроводка всегда коротит в выходные дни? наводит на некоторые размышления
10:15:26 30-09-2024
111 (09:13:07 30-09-2024) подскажите, почему электропроводка всегда коротит в выходные... ещё часто ночью... когда не ведутся никакие работы, нет свидетелей...
12:18:10 30-09-2024
Гость (08:37:57 30-09-2024) Сколько в Барнауле было пожаров, ни разу не нашли виновных, ... Ага, у нас же все без исключения вердикты оглашают в СМИ.
12:30:54 30-09-2024
Гость (12:18:10 30-09-2024) Ага, у нас же все без исключения вердикты оглашают в СМИ. ... Не все, но многие. Недавно рассказывали про парня, который крал шоколадки в супермаркетах. Но ни разу про то, что нашли поджигателей. Такое впечатление, что их не ищут принципиально. до сих пор помню, как лет 25 назад во время стройки элитки на Партизанской зимней ночью, в -40 загорелись хозпостройки частного сектора, расположенного рядом. Потом был вердикт:"неумышленный поджог". Никого не нашли, но что поджог был "НЕУМЫШЛЕННЫМ", установили (!!!)
09:31:40 30-09-2024
Хороша работа пожарного. Особенно если нет выездов на пожары
09:44:49 30-09-2024
эти парни- настоящие герои, как по мне. такая страшная, но очень нужная работа не каждому по плечу! а фотки, конечно, отвал башки.
10:55:25 30-09-2024
Фотографии невероятные! Но это только красивая картинка. А то, что остается за кадром - реальная работа в крайне опасных для жизни условиях, сопряженных постоянным риском. Пусть каждый из них возвращается домой живым и здоровым. Храни Господь настоящих героев. Что бы там ни говорили, диванные критики всегда были, есть и будут. Но в огонь идут не они, а эти парни.
11:33:20 30-09-2024
Без обид. Но был ли толк от тушения? Судя по тому что осталось.....
12:12:17 30-09-2024
111 (11:33:20 30-09-2024) Без обид. Но был ли толк от тушения? Судя по тому что оста... То есть, по-вашему, пусть разгорается и перекидывается на соседние объекты?
А есть ли толк в вашем комментарии?
12:14:48 30-09-2024
111 (11:33:20 30-09-2024) Без обид. Но был ли толк от тушения? Судя по тому что оста...
а чтобы вы сказали если б емкости с ГСМ не отсекали?
11:37:56 30-09-2024
Парни - герои. Без пафоса и соплей про "мальчиков", реально спасающие жизни и понимающие ради чего идут на риск. Спасибо им
12:21:10 30-09-2024
Гость (11:37:56 30-09-2024) Парни - герои. Без пафоса и соплей про "мальчиков", реально ... Во-первых какие такие жизни они спасали? Во-вторых - это работа такая, зарплату получают. Герой - это не когда тебе деньги платят. И кстати, героизм, это практически всегда результат чьего-то раздолбайства.
15:30:34 30-09-2024
Гость (12:21:10 30-09-2024) Во-первых какие такие жизни они спасали? Во-вторых - это раб... они спасали жизни конкретных людей, которые живут рядом. Была высокая вероятность перекидывания возгорания на топливные хранилища. Вот тогда был бы БАХ. И да, они делают СВОЮ работу за деньги. А за что они должны ее делать? за чашку баланды? и получают они ее не убивая, а спасая жизни.
11:42:40 30-09-2024
Пожарные хоть нафоткались и наработались, такие пожары редкость.
16:32:54 30-09-2024
А правомерность расположения цистерн в непосредственной близости от зданий прокуратура не желает проверить? А если бы они рванули первыми, а не мебельная фабрика,?