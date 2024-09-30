Как в Барнауле тушили крупный пожар на мебельной фабрике. Фото

По последним данным, пламя локализовали на площади 6,8 тысячи "квадратов"

30 сентября 2024, 07:31, ИА Амител

Фото: Владимир Игнатов / vk.com/pso_barnaul

Фотограф Владимир Игнатов в паблике "Про пожарных и спасателей" опубликовал снимки масштабного пожара, который случился 29 сентября на территории Барнаульской мебельной фабрики на улице Попова. На эпичных кадрах он показал захваченное пламенем и черным дымом предприятие, а также работу огнеборцев.

"Никакого технического описания, просто работа парней по повышенному рангу в сложных условиях", – прокомментировал свою работу фотограф.

По данным на 20:20 29 сентября, пламя локализовали на площади 6,8 тысячи "квадратов", пострадавших нет. В ситуации разбирается прокуратура.

Как сообщали в надзорном ведомстве, причины и условия произошедшего устанавливаются. При наличии оснований правоохранители примут меры прокурорского реагирования.