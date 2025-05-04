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О высокой пожароопасности напомнили жителям Алтайского края в МЧС

За прошедшие сутки в регионе потушили 37 возгораний сухой травы и 14 – мусора

04 мая 2025, 16:15, ИА Амител

Травяной пожар / Фото: МЧС Алтайского края
Травяной пожар / Фото: МЧС Алтайского края

В Алтайском крае сохраняется высокая пожарная опасность из-за ветра и сухой погоды. Об этом сообщили в МЧС по Алтайскому краю.

По данным ведомства, за прошедшие сутки пожарные потушили 37 возгораний сухой травы и 14 возгораний мусора. 

С 11 апреля на территории края действует особый противопожарный режим, во время которого запрещено:

  • разведение костров, сжигание сухой растительности и других горючих отходов;
  • приготовление пищи на кострах и прочих приспособлениях для тепловой обработки пищи с помощью огня, в том числе на территориях частных домовладений;
  • посещение лесов и въезд в них;
  • проведение пожароопасных работ вне производственных помещений;
  • размещение палаточных лагерей на землях сельхозназначения, запаса и прилегающих к ним землях; эксплуатация автомобилей или другой моторной техники.

Нарушение правил пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима влечет за собой наложение административного штрафа:

  • на граждан – от 10 до 20 тысяч рублей;
  • на должностных лиц – от 30 до 60 тысяч рублей;
  • на юридических лиц – от 400 до 800 тысяч рублей. 

За обстановкой в регионе постоянно следят пожарные и другие экстренные службы. Спасатели опахивают периметры сел и поселков, а также контролируют ситуацию с воздуха, периодически совершая облеты. В случае пожаров они приезжают на место происшествия максимально быстро и помогают справиться с огнем.

Пожары / Фото: Telegram-канал губернатора Алтайского края Виктора Томенко / https://t.me/tomenko_22

Особый противопожарный режим ввели на всей территории Алтайского края

Ранее такие меры предприняли только в шести муниципалитетах
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