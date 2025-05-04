О высокой пожароопасности напомнили жителям Алтайского края в МЧС

За прошедшие сутки в регионе потушили 37 возгораний сухой травы и 14 – мусора

04 мая 2025, 16:15, ИА Амител

Травяной пожар / Фото: МЧС Алтайского края

В Алтайском крае сохраняется высокая пожарная опасность из-за ветра и сухой погоды. Об этом сообщили в МЧС по Алтайскому краю.

По данным ведомства, за прошедшие сутки пожарные потушили 37 возгораний сухой травы и 14 возгораний мусора.

С 11 апреля на территории края действует особый противопожарный режим, во время которого запрещено:

разведение костров, сжигание сухой растительности и других горючих отходов;

приготовление пищи на кострах и прочих приспособлениях для тепловой обработки пищи с помощью огня, в том числе на территориях частных домовладений;

посещение лесов и въезд в них;

проведение пожароопасных работ вне производственных помещений;

размещение палаточных лагерей на землях сельхозназначения, запаса и прилегающих к ним землях; эксплуатация автомобилей или другой моторной техники.

Нарушение правил пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима влечет за собой наложение административного штрафа:

на граждан – от 10 до 20 тысяч рублей;

на должностных лиц – от 30 до 60 тысяч рублей;

на юридических лиц – от 400 до 800 тысяч рублей.

За обстановкой в регионе постоянно следят пожарные и другие экстренные службы. Спасатели опахивают периметры сел и поселков, а также контролируют ситуацию с воздуха, периодически совершая облеты. В случае пожаров они приезжают на место происшествия максимально быстро и помогают справиться с огнем.