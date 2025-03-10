Частный дом вспыхнул в Барнауле в ночь на 10 марта

По данным МЧС, пострадавших нет

10 марта 2025, 09:30, ИА Амител

Пожар в частном доме по ул. Водопроводной в Барнауле / Фото: "Инцидент Барнаул"

В ночь на 10 марта в Барнауле загорелся частный дом по ул. Водопроводной. Площадь пожара составила 170 квадратных метров. Об этом сообщили в МЧС Алтайского края.

В результате пожара были повреждены стены, перекрытия и крыша дома.

Из горящего здания спасатели вынесли два газовых баллона.

Площадь горения составила около 170 "квадратов". Пожар тушили 33 человека личного состава и восемь единиц техники. Пострадавших в ходе происшествия нет.

Напомним, в Барнауле сотрудники МЧС продолжают тушить пожар в автомагазине рядом с Теплым рынком по ул. Целинной, 3. Огонь, локализованный на 1,1 тысячи "квадратов", пожарные ликвидируют с вечера 9 марта. Сейчас они ведут проливку и разбирают конструкции сгоревшего здания.

На месте работает 13 звеньев газодымозащитной службы. Пожар тушат 72 спасателя и 24 единицы техники.

Пострадавших в ходе происшествия нет.